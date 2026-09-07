Μυτιληναίος: Έρχεται δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη αν δεν αλλάξει κάτι στα γεωπολιτικά

Ο Ευαγγελος Μυτιληναίος προειδοποιεί για δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη αν δεν μειωθούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία

Γεώργιος Καλούμενος

Μυτιληναίος: Έρχεται δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη αν δεν αλλάξει κάτι στα γεωπολιτικά
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  • Η αγορά LNG γίνεται ολοένα πιο κρίσιμη και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά.
  • Η METLEN διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παραγωγή γαλλίου λόγω χαμηλού κόστους, παρά την κυριαρχία της Κίνας στην αγορά.
  • Η Κίνα ελέγχει σχεδόν όλη την παγκόσμια παραγωγή γαλλίου, και οι περιορισμοί που επέβαλε το 2023 αύξησαν σημαντικά τις τιμές του μετάλλου.
  • Οι ΗΠΑ δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία στην υποστήριξη επενδύσεων σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες.
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Συνέντευξη στο Bloomberg TV και την εκπομπή The Pulse με τη δημ/φο Francine Lacqua παραχώρησε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Όπως ανέφερε, η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, θυμίζοντας την περίοδο των τελών του 2022 και των αρχών του 2023, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχουν ήδη εκτοξευθεί.

Αναφερόμενος στην αγορά γαλλίου, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι το βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα της METLEN είναι το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, στοιχείο που επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί ισχυρή ανταγωνιστική θέση έναντι της Κίνας ακόμη και σε περίπτωση που η τελευταία επανέλθει δυναμικά στην αγορά γαλλίου. Όπως σημείωσε, το γάλλιο αποτελεί μια παγκόσμια αγορά περίπου 1.000 τόνων ετησίως, με την Κίνα να ελέγχει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής. Σε συνέχεια των περιορισμών που επέβαλε το Πεκίνο το 2023, σημαντική ποσότητα του μετάλλου αποσύρθηκε από τη διεθνή αγορά, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο των τιμών.

Σχολιάζοντας το ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των κρίσιμων πρώτων υλών, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να υποστηρίξουν αντίστοιχες επενδύσεις, ενώ η ευρωπαϊκή προσέγγιση παραμένει πιο σύνθετη. Υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το γάλλιο στον κατάλογο των 34 κρίσιμων πρώτων υλών, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για τους ημιαγωγούς, την άμυνα και την ενεργειακή μετάβαση. Κλείνοντας, σημείωσε ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε στρατηγικές πρώτες ύλες.

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