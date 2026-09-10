Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται έως 1.438 ευρώ

Πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ

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Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται έως 1.438 ευρώ
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  • Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026 ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 11:00.
  • Το βοήθημα κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ και απευθύνεται σε εργαζόμενους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που υπάγονται στη υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.
  • Οι αιτήσεις μέσω ΚΕΠ ξεκινούν στις 23 Σεπτεμβρίου και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Νοεμβρίου, στις 14:00.
  • Το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας, εκτός από τους οικοδόμους που δικαιούνται και τα δύο.
  • Η απόφαση για το βοήθημα παραλαμβάνεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ χωρίς ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας.
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Ξεκινά σήμερα, Πέμπτη (10/9) στις 11:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2026.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ έως 1.438 ευρώ. Πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Οι προϋποθέσεις

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10/09/2026 έως 30/11/2026. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού-μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή ή βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζομένου στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, σμυριδεργάτη, ταξιθέτη θεάτρου και κινηματογράφου, χορευτή-μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού που απασχολείται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις-μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Η προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=boithimata-epidomata&tab2=eidiko-epokhiko-voithima&tab3

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