ΗΠΑ: Κλείσιμο με κέρδη για το χρηματιστήριο

Με άνοδο έκλεισε την Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενισχυμένο από τη δυναμική ορισμένων τεχνολογικών κολοσσών και τη σταθεροποίηση των αποδόσεων των ομολόγων, μετά μια ταραχώδη εβδομάδα και στα δύο μέτωπα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 423,31 μονάδων (+0,83%), στις 51.654,95 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 172,83 μονάδων (+ 0,64%), στις 27.366,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 46,18 μονάδων (+0,59%), στις 7.811,54 μονάδες.

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