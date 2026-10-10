ΗΠΑ: Κλείσιμο με κέρδη για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 172,83 μονάδων (+ 0,64%), στις 27.366,17 μονάδες

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Κλείσιμο με κέρδη για το χρηματιστήριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με άνοδο έκλεισε την Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενισχυμένο από τη δυναμική ορισμένων τεχνολογικών κολοσσών και τη σταθεροποίηση των αποδόσεων των ομολόγων, μετά μια ταραχώδη εβδομάδα και στα δύο μέτωπα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 423,31 μονάδων (+0,83%), στις 51.654,95 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 172,83 μονάδων (+ 0,64%), στις 27.366,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 46,18 μονάδων (+0,59%), στις 7.811,54 μονάδες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:46ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Διακοπή κυκλοφορίας - Πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφασμάτων

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Δώρο στον Πούτιν» χαρακτήρισε την συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για diesel ο Ζελένσκι

00:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με κέρδη για το χρηματιστήριο

00:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτι Ζακαράια: Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου - Από την Παγκόσμια Τράπεζα στο MAGA

00:02ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συγκροτεί επιτροπή για να ερευνήσει για απάτη την επικεφαλής της Fed

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος Ζελένσκι για συμφωνία Τραμπ–Πούτιν: «Ούτε δίκαιη ούτε έντιμη» - Δώρο γενεθλίων στη Ρωσία

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Στο «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση ενόψει εκλογών – Καταγγελίες για υποκλοπές

23:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Isaias ενισχύθηκε σε κατηγορία 3

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό - Πρώτες εικόνες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Θα προμηθεύσουμε πετρέλαιο στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο»

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Νέα υπόθεση κατασκοπείας στην Ευρώπη: Συνελήφθησαν 4 Ουκρανοί στην Αυστρία

23:19LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 9α γενέθλια του γιου της

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατολή του Ήλιου στον Άρη: Κόβουν την ανάσα οι εικόνες της ΝASA με μυστηριώδεις βράχους να αναδύονται από το σκοτάδι

23:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 89-66: Ντέρμπι μόνο για ένα ημίχρονο...

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μειώθηκε ο αριθμός των κλειστών σχολείων σε 141 - Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών καθηγητών

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους οι δύο Λετονοί που συνελήφθησαν σε αεροπορική βάση

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια Ζελένσκι για συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: Δώρα δεν θα φέρουν ειρήνη - Ευνοεί τη Ρωσία

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη Βόρεια Ντακότα: 7 φέρετρα με ανθρώπινα λείψανα στο σπίτι του κυβερνήτη

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στον Παναμά: Το διεθνές αεροδρόμιο κλείνει προσωρινά για λόγους ασφαλείας

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σύλληψη άνδρα που άλλαζε τη φωνή του με ΑΙ και διέπραττε απάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:19ΕΛΛΑΔΑ

«Σε πολύ λίγα χρόνια η Αθήνα, θα είναι ένας απέραντος Κηφισός, θα πέσει στο κεφάλι μας»: Τι είπε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης στο Newsbomb για το κυκλοφοριακό

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ σε πτήση: Νεκρή 4 ώρες στην καρέκλα 28χρονη επιβάτιδα - Το κατάλαβαν στην αποβίβαση

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό - Πρώτες εικόνες

21:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 9/10/26: Έλληνας στους μεγάλους νικητές

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή βρέθηκε 16χρονη

22:01ΚΟΣΜΟΣ

«Deal» Τραμπ με Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού καυσίμου ντίζελ στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια αγορά

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στους παιδικούς σταθμούς: Από τα 2 έτη η μετάβαση από τους βρεφικούς

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργία Καλτσή στο Newsbomb.gr: «Αν μου έλεγαν ότι θα βρεθώ σε αμαξίδιο, θα έλεγα αποκλείεται»

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος πλαστικός χειρουργός εκτελέστηκε μπροστά σε προσωπικό και ασθενείς σε κλινική στη Μαρμπέγια

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης, μετά τη σύλληψή του στην Αγία Βαρβάρα: Παραβίασε περιοριστικό όρο

17:15ΕΘΝΙΚΑ

Κινητήρας F-16 με χαρακτηριστικά μαχητικού, χωρίς… πιλότο: Ανοίγει ο δρόμος για την παραγωγή του game changer Χ-ΒΑΤ στην Ελλάδα, τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος Ζελένσκι για συμφωνία Τραμπ–Πούτιν: «Ούτε δίκαιη ούτε έντιμη» - Δώρο γενεθλίων στη Ρωσία

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη Βόρεια Ντακότα: 7 φέρετρα με ανθρώπινα λείψανα στο σπίτι του κυβερνήτη

14:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης - Κώτσηρας στο Newsbomb: Διαφάνεια με κάμερες

00:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτι Ζακαράια: Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου - Από την Παγκόσμια Τράπεζα στο MAGA

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο ή 500 ευρώ στο παιδί σου; Πότε οι μεταφορές χρημάτων θεωρούνται εισόδημα

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Θα προμηθεύσουμε πετρέλαιο στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ