FT: Ο κορυφαίος παίκτης του αθλητικού στοιχήματος - Τα μυστικά των μεγάλων κερδισμένων

Ανάλυση των Financial Times δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι στην πλατφόρμα αγορών προβλέψεων συνδυάζουν στοιχήματα σε αποτελέσματα χαμηλής πιθανότητας και συναλλαγές υψηλής συχνότητας.

Newsroom

FT: Ο κορυφαίος παίκτης του αθλητικού στοιχήματος - Τα μυστικά των μεγάλων κερδισμένων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο λογαριασμός «swisstony» κέρδισε 12 εκατ. δολάρια μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας στο Polymarket, στοιχηματίζοντας σε αθλητικά γεγονότα.
  • Οι κορυφαίοι παίκτες του Polymarket ακολουθούν είτε στρατηγικές μεγάλου όγκου συναλλαγών είτε λίγα μεγάλα στοιχήματα υψηλού ρίσκου.
  • Το Polymarket επιτρέπει ανώνυμες συναλλαγές με κρυπτονομίσματα χωρίς έλεγχο ταυτότητας, αλλά παρακολουθεί για κινδύνους χειραγώγησης και συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Chainalysis.
  • Περίπου το 68% όσων στοιχημάτισαν πάνω από 100 δολάρια έχασαν χρήματα, ενώ το 4% έχασε όλο το ποντάρισμά τους στην πλατφόρμα.
  • Παρότι το αθλητικό στοίχημα είναι η κύρια πηγή εσόδων, τα στοιχήματα σε κρυπτονομίσματα έχουν μειωθεί σημαντικά σε δημοτικότητα και όγκο συναλλαγών το 2026.
Snapshot powered by AI

Ο παίκτης με τις καλύτερες επιδόσεις στο Polymarket (διαδικτυακή πλατφόρμα στοιχημάτων πάνω στην έκβαση πραγματικών γεγονότων) είναι ένας λογαριασμός με το ψευδώνυμο «swisstony», ο οποίος κέρδισε 12 εκατ. δολάρια από συναλλαγές σε αθλητικά γεγονότα, όπως αποκαλύπτει ανάλυση των Financial Times σε δεδομένα του blockchain.

Οι FT ανέλυσαν 170 εκατ. στοιχήματα που τοποθέτησαν 1,2 εκατ. λογαριασμοί ιδιωτών χρηστών στην πλατφόρμα από τον Απρίλιο του 2026, προκειμένου να εντοπίσουν εκείνους που αποκόμισαν τα μεγαλύτερα κέρδη κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Η ανάλυση αποκαλύπτει διαφορετικές στρατηγικές μεταξύ των πιο κερδοφόρων ψηφιακών πορτοφολιών. Ορισμένοι στάθηκαν τυχεροί σε λίγα μεγάλα στοιχήματα, διακινδυνεύοντας συχνά περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια σε ένα μόνο ποντάρισμα. Δύο από τους δέκα κορυφαίους λογαριασμούς, μεταξύ των οποίων ο swisstony, ακολούθησαν στρατηγικές μεγάλου όγκου συναλλαγών, οι οποίες φαίνεται να καθορίζονται αλγοριθμικά.

Ο λογαριασμός swisstony άνοιξε 184.000 θέσεις σε 113.112 διαφορετικές αγορές στοιχημάτων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Για ένα διάστημα που ξεκίνησε τον Ιούνιο, τοποθετούσε τουλάχιστον ένα στοίχημα κάθε ώρα, επί 26 συνεχόμενες ημέρες.

Ένας άλλος λογαριασμός της πρώτης δεκάδας, ο joseph00677, ακολουθούσε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση στο αθλητικό στοίχημα: τοποθετούσε λίγα, μεγάλα και επιτυχημένα στοιχήματα σε αγώνες ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων, του Champions League και της αγγλικής Premier League. Το περασμένο Σαββατοκύριακο υποχώρησε από την ένατη στη δέκατη θέση, έπειτα από μεγάλη ζημιά που υπέστη ποντάροντας σε νίκη της Τσέλσι επί της Τότεναμ.

Οι υπόλοιποι κορυφαίοι λογαριασμοί, ωστόσο, πόνταραν πολύ μεγάλα ποσά, συχνά πάνω από 1 εκατ. δολάρια σε ένα μόνο γεγονός, σε λίγους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου ανδρών.

Στοιχήματα αυτού του μεγέθους θα ήταν δύσκολο να τοποθετηθούν σε παραδοσιακές στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες συχνά επιβάλλουν όρια στις καταθέσεις και στα πονταρίσματα. Παράλληλα, παίκτες σε χώρες με αυστηρότερη νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια ενδέχεται να δυσκολεύονται να βρουν νόμιμες τοπικές στοιχηματικές εταιρείες.

Το Polymarket προσφέρει μια νέα διέξοδο σε αυτούς τους παίκτες υψηλών πονταρισμάτων, καθώς επιτρέπει στους περισσότερους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές συνδέοντας ένα ανώνυμο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, χωρίς να περνούν από διαδικασίες ταυτοποίησης πελάτη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι παρακολουθεί τις μεγάλες θέσεις, ιδίως «σε αγορές όπου ο κίνδυνος χειραγώγησης είναι υψηλότερος». Πρόσθεσε ότι, παρότι δεν πραγματοποιεί ελέγχους ταυτότητας, ελέγχει για πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις και επιτηρεί τις αγορές της σε συνεργασία με εταίρους, μεταξύ των οποίων η Chainalysis.

«Κάθε συναλλαγή είναι δημόσια καταγεγραμμένη στο blockchain και η ανάλυση αυτών των δεδομένων αποτελεί συχνά ισχυρότερο εργαλείο από έναν έλεγχο ταυτότητας», υποστήριξε η εταιρεία.

Ο δεύτερος πιο κερδοφόρος λογαριασμός, ο mintblade, προέβλεψε επιτυχώς ότι η Σαουδική Αραβία δεν θα έχανε από την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ και ότι η Νέα Ζηλανδία θα απέφευγε την ήττα από το Ιράν. Ο τρίτος μεγαλύτερος κερδισμένος ήταν ένας χρήστης με παρόμοια προσέγγιση, με το ψευδώνυμο fishalive. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός άνοιξε δύο θέσεις, αμφότερες στον αγώνα της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήριο.

Πόνταρε 440.000 δολάρια ότι η Ισπανία δεν θα νικούσε το μικρό νησιωτικό κράτος. Η τιμή της συγκεκριμένης θέσης αντιστοιχούσε σε πιθανότητα μόλις 9% και θα του απέφερε κέρδος 4,7 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, πόνταρε 3,85 εκατ. δολάρια ότι η Ισπανία δεν θα κέρδιζε με διαφορά μεγαλύτερη των 2,5 γκολ. Τελικά, το Πράσινο Ακρωτήριο άντεξε και απέσπασε ισοπαλία.

Σύμφωνα με τον Κρις Παρκ, ιδρυτή της εταιρείας ανάλυσης αγορών προβλέψεων MSR Decode, ο swisstony είναι «ουσιαστικά ένας πολύ καλός παίκτης στοιχήματος»: κερδίζει επιλέγοντας συμβόλαια που «φαίνονται φθηνότερα από όσο υποδεικνύουν οι αποτιμήσεις των επαγγελματικών στοιχηματικών εταιρειών». Τα κέρδη του προέρχονταν κυρίως από την αποδοχή τιμών που προσέφεραν άλλοι συναλλασσόμενοι, χωρίς να εφαρμόζει κάποια πιο σύνθετη μέθοδο.

Ο λογαριασμός διαχειριζόταν επίσης αποδοτικά τα κεφάλαιά του. Παρότι δεν είχε ποτέ περισσότερα από περίπου 17 εκατ. δολάρια τοποθετημένα στην αγορά την ίδια στιγμή, ανακύκλωνε συνεχώς το κεφάλαιό του, φτάνοντας σε συνολικά πονταρίσματα 657 εκατ. δολαρίων. Αυτός ο μεγάλος όγκος του επέτρεψε να αποκομίσει σημαντικό κέρδος, με μέση απόδοση ανά στοίχημα λίγο κάτω από το 2%.

Αντίθετα, ο RN1 κερδίζει κυρίως τοποθετώντας ανοιχτές εντολές αγοράς και στις δύο πλευρές μιας αγοράς, αναζητώντας ευκαιρίες αρμπιτράζ — δηλαδή εκμετάλλευσης διαφορών στις τιμές. Ο Παρκ περιέγραψε αυτή τη μέθοδο ως ανάληψη «του ρόλου της μπάνκας» στο παραδοσιακό μοντέλο τυχερών παιχνιδιών.

Ενώ ο RN1 παραμένει ενεργός, ο swisstony δεν έχει αγοράσει νέα μερίδια εδώ και δύο μήνες και έχει αλλάξει το μήνυμα στο προφίλ του σε «Αντίο, κι ευχαριστώ για όλα τα ψάρια» — αναφορά στο έργο Γυρίστε τον Γαλαξία με οτοστόπ.

Η πραγματική ταυτότητα του διαχειριστή του swisstony παραμένει άγνωστη. Παρότι το όνομα παραπέμπει σε ελβετική καταγωγή, «Swiss Toni» ονομαζόταν επίσης ένας χαρακτήρας πανούργου εμπόρου αυτοκινήτων στη βρετανική σατιρική τηλεοπτική εκπομπή The Fast Show, που προβλήθηκε από το 1994 έως το 1997.

Όμιλοι στοιχηματισμού όπως η DraftKings και η Flutter, στην οποία ανήκουν, μεταξύ άλλων, οι Paddy Power, Betfair και FanDuel, έχουν δηλώσει ότι αποκομίζουν κέρδη εφαρμόζοντας τις στρατηγικές καθορισμού αποδόσεών τους ως ειδικοί διαπραγματευτές στις αγορές προβλέψεων.

Χρήστες αυτών των αγορών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X, το Reddit και το Discord, εξετάζουν τα μοτίβα συναλλαγών ορισμένων από τους νεότερους μεγάλους κερδισμένους του Polymarket, αναζητώντας ενδείξεις ότι ο swisstony, ένας από τους λογαριασμούς που παρακολουθούνται στενότερα στην πλατφόρμα, έχει επιστρέψει με διαφορετικό όνομα.

Ο Παρκ εκτίμησε ότι ορισμένοι επιτυχημένοι συναλλασσόμενοι ενδέχεται να επιλέγουν ένα δίκτυο μικρότερων λογαριασμών ή μια λιγότερο διαφανή αγορά προβλέψεων, με συναλλαγές εκτός blockchain, ώστε οι ανταγωνιστές να μην μπορούν να «αποκωδικοποιήσουν τις τεχνικές τους».

Η ανάλυση των FT αποκαλύπτει επίσης τις επιδόσεις των παικτών του Polymarket και τα γεγονότα στα οποία ποντάρουν. Από όσους στοιχημάτισαν περισσότερα από 100 δολάρια, το 68% έχασε χρήματα. Από αυτούς, το 4% έχασε ολόκληρο το ποσό που είχε ποντάρει.

Παρότι το αθλητικό στοίχημα παραμένει η κύρια πηγή εσόδων του Polymarket, τα στοιχήματα στις διακυμάνσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα εσόδων. Στις συγκεκριμένες αγορές τοποθετήθηκαν 5,1 δισ. δολάρια κατά την περίοδο που καλύπτει η ανάλυση.

Ωστόσο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές στοιχηματισμού του Polymarket, το ποντάρισμα στο αν η τιμή ενός κρυπτονομίσματος θα ανέβει ή θα πέσει μέσα στα επόμενα πέντε λεπτά, χάνει τη δημοτικότητά της, όπως και άλλες συναλλαγές που συνδέονται με κρυπτονομίσματα.

Τον Μάιο συμμετείχαν σε αυτές τις αγορές 115.000 λογαριασμοί, με συνολικά πονταρίσματα 630 εκατ. δολαρίων. Τον Σεπτέμβριο οι λογαριασμοί είχαν μειωθεί σε 52.000 και τα πονταρίσματα σε 389 εκατ. δολάρια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγωνση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος είχε το ταξίδι ζωής μίας 24χρονης Γαλλίδας vlogger στη Νικαράγουα

21:05LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Η Μαρίνα σε αδιέξοδο και η Εύα σε κίνδυνο 

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές

20:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ - ΕΟΚ: Διά ζώσης οι εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τις πλημμύρες σε Πήλιο και Σκιάθο

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρόταση στην Αίγυπτο για συμφωνία ΑΟΖ - Βάζει σε πλειστηριασμό την Ανατολική Μεσόγειο

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρυξέλλες: Ο Nord Stream θα παραμείνει κλειστός και μετά το τέλος του πολέμου

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ελπίζει σε μία τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας μέσα στον Νοέμβριο

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

20:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Ο κορυφαίος παίκτης του αθλητικού στοιχήματος - Τα μυστικά των μεγάλων κερδισμένων

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Άμεσος υποχρεωτικός εγκλεισμός των πουλερικών σε όλη τη χώρα λόγω γρίπης των πτηνών

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε 6 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ μετά τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός- Άρης: Νίκη τετράδας με... χτύπημα Ραστόντερ

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία και Σποράδες- Επιμένουν και αύριο τα φαινόμενα

19:40ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τον Κόλπο για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν - Στέλνουν Patriot στο Ισραήλ

19:25ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές - Ο γρίφος για τη νέα κυβέρνηση - Νέα δήλωση Τραμπ

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στο Μαϊάμι ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την εντολή να παραδώσει το διαβατήριό του λόγω δικαστικής έρευνας

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε 12χρονος με ηλεκτρικό πατίνι μετά από τροχαίο με δίκυκλο– Συνελήφθη 61χρονος

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα - Αίγυπτος: Νέα συνομιλία υπουργών Εξωτερικών για την Ανατολική Μεσόγειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Το Σάββατο πάντρεψε την κόρη της και την Τρίτη σκοτώθηκε σε τροχαίο

18:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που χτυπάει η κακοκαιρία - Πού προβλέπονται πλημμυρικά φαινόμενα - Πού χιονίζει

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο επίκεντρο της Αστυνομίας ινστιτούτο μασάζ μετά από καταγγελία νεαρής

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρόταση στην Αίγυπτο για συμφωνία ΑΟΖ - Βάζει σε πλειστηριασμό την Ανατολική Μεσόγειο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

15:25WHAT THE FACT

Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τις πλημμύρες σε Πήλιο και Σκιάθο

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλατανιάς Πηλίου: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου κατοίκου -Περίπου 50 άτομα έχουν αποκοπεί εξαιτίας της πλημμύρας

19:25ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές - Ο γρίφος για τη νέα κυβέρνηση - Νέα δήλωση Τραμπ

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός- Άρης: Νίκη τετράδας με... χτύπημα Ραστόντερ

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Της είπαν «θα μετρήσουμε τα χρήματά σας» και της πήραν 70.000 ευρώ

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ