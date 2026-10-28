FT: Ο κορυφαίος παίκτης του αθλητικού στοιχήματος - Τα μυστικά των μεγάλων κερδισμένων

Snapshot Ο λογαριασμός «swisstony» κέρδισε 12 εκατ. δολάρια μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας στο Polymarket, στοιχηματίζοντας σε αθλητικά γεγονότα.

Οι κορυφαίοι παίκτες του Polymarket ακολουθούν είτε στρατηγικές μεγάλου όγκου συναλλαγών είτε λίγα μεγάλα στοιχήματα υψηλού ρίσκου.

Το Polymarket επιτρέπει ανώνυμες συναλλαγές με κρυπτονομίσματα χωρίς έλεγχο ταυτότητας, αλλά παρακολουθεί για κινδύνους χειραγώγησης και συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Chainalysis.

Περίπου το 68% όσων στοιχημάτισαν πάνω από 100 δολάρια έχασαν χρήματα, ενώ το 4% έχασε όλο το ποντάρισμά τους στην πλατφόρμα.

Παρότι το αθλητικό στοίχημα είναι η κύρια πηγή εσόδων, τα στοιχήματα σε κρυπτονομίσματα έχουν μειωθεί σημαντικά σε δημοτικότητα και όγκο συναλλαγών το 2026. Snapshot powered by AI

Ο παίκτης με τις καλύτερες επιδόσεις στο Polymarket (διαδικτυακή πλατφόρμα στοιχημάτων πάνω στην έκβαση πραγματικών γεγονότων) είναι ένας λογαριασμός με το ψευδώνυμο «swisstony», ο οποίος κέρδισε 12 εκατ. δολάρια από συναλλαγές σε αθλητικά γεγονότα, όπως αποκαλύπτει ανάλυση των Financial Times σε δεδομένα του blockchain.

Οι FT ανέλυσαν 170 εκατ. στοιχήματα που τοποθέτησαν 1,2 εκατ. λογαριασμοί ιδιωτών χρηστών στην πλατφόρμα από τον Απρίλιο του 2026, προκειμένου να εντοπίσουν εκείνους που αποκόμισαν τα μεγαλύτερα κέρδη κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Η ανάλυση αποκαλύπτει διαφορετικές στρατηγικές μεταξύ των πιο κερδοφόρων ψηφιακών πορτοφολιών. Ορισμένοι στάθηκαν τυχεροί σε λίγα μεγάλα στοιχήματα, διακινδυνεύοντας συχνά περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια σε ένα μόνο ποντάρισμα. Δύο από τους δέκα κορυφαίους λογαριασμούς, μεταξύ των οποίων ο swisstony, ακολούθησαν στρατηγικές μεγάλου όγκου συναλλαγών, οι οποίες φαίνεται να καθορίζονται αλγοριθμικά.

Ο λογαριασμός swisstony άνοιξε 184.000 θέσεις σε 113.112 διαφορετικές αγορές στοιχημάτων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Για ένα διάστημα που ξεκίνησε τον Ιούνιο, τοποθετούσε τουλάχιστον ένα στοίχημα κάθε ώρα, επί 26 συνεχόμενες ημέρες.

Ένας άλλος λογαριασμός της πρώτης δεκάδας, ο joseph00677, ακολουθούσε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση στο αθλητικό στοίχημα: τοποθετούσε λίγα, μεγάλα και επιτυχημένα στοιχήματα σε αγώνες ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων, του Champions League και της αγγλικής Premier League. Το περασμένο Σαββατοκύριακο υποχώρησε από την ένατη στη δέκατη θέση, έπειτα από μεγάλη ζημιά που υπέστη ποντάροντας σε νίκη της Τσέλσι επί της Τότεναμ.

Οι υπόλοιποι κορυφαίοι λογαριασμοί, ωστόσο, πόνταραν πολύ μεγάλα ποσά, συχνά πάνω από 1 εκατ. δολάρια σε ένα μόνο γεγονός, σε λίγους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου ανδρών.

Στοιχήματα αυτού του μεγέθους θα ήταν δύσκολο να τοποθετηθούν σε παραδοσιακές στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες συχνά επιβάλλουν όρια στις καταθέσεις και στα πονταρίσματα. Παράλληλα, παίκτες σε χώρες με αυστηρότερη νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια ενδέχεται να δυσκολεύονται να βρουν νόμιμες τοπικές στοιχηματικές εταιρείες.

Το Polymarket προσφέρει μια νέα διέξοδο σε αυτούς τους παίκτες υψηλών πονταρισμάτων, καθώς επιτρέπει στους περισσότερους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές συνδέοντας ένα ανώνυμο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, χωρίς να περνούν από διαδικασίες ταυτοποίησης πελάτη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι παρακολουθεί τις μεγάλες θέσεις, ιδίως «σε αγορές όπου ο κίνδυνος χειραγώγησης είναι υψηλότερος». Πρόσθεσε ότι, παρότι δεν πραγματοποιεί ελέγχους ταυτότητας, ελέγχει για πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις και επιτηρεί τις αγορές της σε συνεργασία με εταίρους, μεταξύ των οποίων η Chainalysis.

«Κάθε συναλλαγή είναι δημόσια καταγεγραμμένη στο blockchain και η ανάλυση αυτών των δεδομένων αποτελεί συχνά ισχυρότερο εργαλείο από έναν έλεγχο ταυτότητας», υποστήριξε η εταιρεία.

Ο δεύτερος πιο κερδοφόρος λογαριασμός, ο mintblade, προέβλεψε επιτυχώς ότι η Σαουδική Αραβία δεν θα έχανε από την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ και ότι η Νέα Ζηλανδία θα απέφευγε την ήττα από το Ιράν. Ο τρίτος μεγαλύτερος κερδισμένος ήταν ένας χρήστης με παρόμοια προσέγγιση, με το ψευδώνυμο fishalive. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός άνοιξε δύο θέσεις, αμφότερες στον αγώνα της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήριο.

Πόνταρε 440.000 δολάρια ότι η Ισπανία δεν θα νικούσε το μικρό νησιωτικό κράτος. Η τιμή της συγκεκριμένης θέσης αντιστοιχούσε σε πιθανότητα μόλις 9% και θα του απέφερε κέρδος 4,7 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, πόνταρε 3,85 εκατ. δολάρια ότι η Ισπανία δεν θα κέρδιζε με διαφορά μεγαλύτερη των 2,5 γκολ. Τελικά, το Πράσινο Ακρωτήριο άντεξε και απέσπασε ισοπαλία.

Σύμφωνα με τον Κρις Παρκ, ιδρυτή της εταιρείας ανάλυσης αγορών προβλέψεων MSR Decode, ο swisstony είναι «ουσιαστικά ένας πολύ καλός παίκτης στοιχήματος»: κερδίζει επιλέγοντας συμβόλαια που «φαίνονται φθηνότερα από όσο υποδεικνύουν οι αποτιμήσεις των επαγγελματικών στοιχηματικών εταιρειών». Τα κέρδη του προέρχονταν κυρίως από την αποδοχή τιμών που προσέφεραν άλλοι συναλλασσόμενοι, χωρίς να εφαρμόζει κάποια πιο σύνθετη μέθοδο.

Ο λογαριασμός διαχειριζόταν επίσης αποδοτικά τα κεφάλαιά του. Παρότι δεν είχε ποτέ περισσότερα από περίπου 17 εκατ. δολάρια τοποθετημένα στην αγορά την ίδια στιγμή, ανακύκλωνε συνεχώς το κεφάλαιό του, φτάνοντας σε συνολικά πονταρίσματα 657 εκατ. δολαρίων. Αυτός ο μεγάλος όγκος του επέτρεψε να αποκομίσει σημαντικό κέρδος, με μέση απόδοση ανά στοίχημα λίγο κάτω από το 2%.

Αντίθετα, ο RN1 κερδίζει κυρίως τοποθετώντας ανοιχτές εντολές αγοράς και στις δύο πλευρές μιας αγοράς, αναζητώντας ευκαιρίες αρμπιτράζ — δηλαδή εκμετάλλευσης διαφορών στις τιμές. Ο Παρκ περιέγραψε αυτή τη μέθοδο ως ανάληψη «του ρόλου της μπάνκας» στο παραδοσιακό μοντέλο τυχερών παιχνιδιών.

Ενώ ο RN1 παραμένει ενεργός, ο swisstony δεν έχει αγοράσει νέα μερίδια εδώ και δύο μήνες και έχει αλλάξει το μήνυμα στο προφίλ του σε «Αντίο, κι ευχαριστώ για όλα τα ψάρια» — αναφορά στο έργο Γυρίστε τον Γαλαξία με οτοστόπ.

Η πραγματική ταυτότητα του διαχειριστή του swisstony παραμένει άγνωστη. Παρότι το όνομα παραπέμπει σε ελβετική καταγωγή, «Swiss Toni» ονομαζόταν επίσης ένας χαρακτήρας πανούργου εμπόρου αυτοκινήτων στη βρετανική σατιρική τηλεοπτική εκπομπή The Fast Show, που προβλήθηκε από το 1994 έως το 1997.

Όμιλοι στοιχηματισμού όπως η DraftKings και η Flutter, στην οποία ανήκουν, μεταξύ άλλων, οι Paddy Power, Betfair και FanDuel, έχουν δηλώσει ότι αποκομίζουν κέρδη εφαρμόζοντας τις στρατηγικές καθορισμού αποδόσεών τους ως ειδικοί διαπραγματευτές στις αγορές προβλέψεων.

Χρήστες αυτών των αγορών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X, το Reddit και το Discord, εξετάζουν τα μοτίβα συναλλαγών ορισμένων από τους νεότερους μεγάλους κερδισμένους του Polymarket, αναζητώντας ενδείξεις ότι ο swisstony, ένας από τους λογαριασμούς που παρακολουθούνται στενότερα στην πλατφόρμα, έχει επιστρέψει με διαφορετικό όνομα.

Ο Παρκ εκτίμησε ότι ορισμένοι επιτυχημένοι συναλλασσόμενοι ενδέχεται να επιλέγουν ένα δίκτυο μικρότερων λογαριασμών ή μια λιγότερο διαφανή αγορά προβλέψεων, με συναλλαγές εκτός blockchain, ώστε οι ανταγωνιστές να μην μπορούν να «αποκωδικοποιήσουν τις τεχνικές τους».

Η ανάλυση των FT αποκαλύπτει επίσης τις επιδόσεις των παικτών του Polymarket και τα γεγονότα στα οποία ποντάρουν. Από όσους στοιχημάτισαν περισσότερα από 100 δολάρια, το 68% έχασε χρήματα. Από αυτούς, το 4% έχασε ολόκληρο το ποσό που είχε ποντάρει.

Παρότι το αθλητικό στοίχημα παραμένει η κύρια πηγή εσόδων του Polymarket, τα στοιχήματα στις διακυμάνσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα εσόδων. Στις συγκεκριμένες αγορές τοποθετήθηκαν 5,1 δισ. δολάρια κατά την περίοδο που καλύπτει η ανάλυση.

Ωστόσο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές στοιχηματισμού του Polymarket, το ποντάρισμα στο αν η τιμή ενός κρυπτονομίσματος θα ανέβει ή θα πέσει μέσα στα επόμενα πέντε λεπτά, χάνει τη δημοτικότητά της, όπως και άλλες συναλλαγές που συνδέονται με κρυπτονομίσματα.

Τον Μάιο συμμετείχαν σε αυτές τις αγορές 115.000 λογαριασμοί, με συνολικά πονταρίσματα 630 εκατ. δολαρίων. Τον Σεπτέμβριο οι λογαριασμοί είχαν μειωθεί σε 52.000 και τα πονταρίσματα σε 389 εκατ. δολάρια.