Χαβιάρι: Αυξημένη ζήτηση στη Μόσχα ενόψει Πρωτοχρονιάς - Πόσο κοστίζουν τα 100 γραμμάρια

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις χαβιαριού ενόψει των εορτών

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Χαβιάρι: Αυξημένη ζήτηση στη Μόσχα ενόψει Πρωτοχρονιάς - Πόσο κοστίζουν τα 100 γραμμάρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι παραδόσεις χαβιαριού στη Μόσχα αυξήθηκαν το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με 45,5 τόνους παραδοθέντες έως Οκτώβριο.
  • Το χαβιάρι προέρχεται από περιοχές όπως Καμτσάτκα, Σαχαλίνη, Καρελία και Βόρεια Οσετία και περιλαμβάνει διάφορα είδη σολομού και πέστροφας.
  • Η χονδρική τιμή του χαβιαριού ξεκινά από 1.200 ρούβλια (13 ευρώ) ανά 100 γραμμάρια, με αναμενόμενη αύξηση τιμών λόγω υψηλής ζήτησης πριν την Πρωτοχρονιά.
  • Οι δυσμενείς επιδόσεις της φετινής αλιευτικής περιόδου αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή και τις μεταβολές στις μεταναστευτικές διαδρομές των ψαριών.
  • Οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και αναζητούν λύσεις για τις επιπτώσεις της φύσης στην αλιεία σολομού.
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Οι παραδόσεις χαβιαριού στη Μόσχα πραγματοποιούνται με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με πέρυσι, γεγονός που απομακρύνει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο ελλείψεων στην αγορά ενόψει των εορτών της Πρωτοχρονιάς.

Αυτό δήλωσε η Ξένια Μαλινοφσκάγια, επικεφαλής του Τμήματος Ανάλυσης και Παρακολούθησης της αγροδιατροφικής αγοράς «Food City».

Η αναλύτρια υπογράμμισε ότι οι παραδόσεις χαβιαριού στο συγκεκριμένο αγροδιατροφικό συγκρότημα, το οποίο χαρακτήρισε «μία από τις βασικές εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας της πρωτεύουσας», παραμένουν σταθερές και πραγματοποιούνται χωρίς διακοπές.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, οι ποσότητες χαβιαριού που παραδόθηκαν ανήλθαν σε 45,5 τόνους, έναντι 42,6 τόνων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την ίδια, περίπου επτά τόνοι παραδόθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

«Το χαβιάρι μεταφέρεται από την Καμτσάτκα, τη Σαχαλίνη, την Καρελία και τη Βόρεια Οσετία. Η διαθέσιμη ποικιλία περιλαμβάνει αυγοτάραχο από διάφορα είδη σολομού, όπως ροζ σολομό, κέτα, κόκκινο σολομό, ασημένιο σολομό, βασιλικό σολομό, καθώς και πέστροφα», ανέφερε η Μαλινοφσκάγια.

Οι τιμές και η αυξημένη ζήτηση ενόψει Πρωτοχρονιάς

Η τιμή χονδρικής του χαβιαριού στην αγορά «Food City» ξεκινά από τα 1.200 ρούβλια (13 ευρώ) ανά 100 γραμμάρια για χαβιάρι ροζ σολομού από τη Σαχαλίνη, ενώ οι τιμές στη λιανική είναι αισθητά υψηλότερες, επισήμανε η αναλύτρια.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι τον Δεκέμβριο οι τιμές αναμένεται να επηρεαστούν από την παραδοσιακή αύξηση της ζήτησης που καταγράφεται την περίοδο πριν από την Πρωτοχρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αλιείας της Ρωσίας, Ίλια Σεστακόφ, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι τιμές του χαβιαριού στη χώρα έχουν σταθεροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείει μια συγκυριακή ανατίμηση ενόψει των χειμερινών εορτών.

Την ίδια ώρα, άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι απέδωσαν τις δυσμενείς επιδόσεις της φετινής αλιευτικής περιόδου στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης της Περιφέρειας Καμτσάτκα, Βλαντίμιρ Σολόντοφ, επισήμανε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει οδηγήσει σε μεταβολές των μεταναστευτικών διαδρομών των ψαριών.

Από την πλευρά της, η υπουργός Γεωργίας της Ρωσίας, Οξάνα Λουτ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, επισημαίνοντας ότι οι σολομοί δεν εμφανίστηκαν στις αναμενόμενες περιοχές αλιείας.

«Ο σολομός δεν ήρθε, αυτό είναι όλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θα εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, αλλά πρόκειται για τη φύση», κατέληξε η Ρωσίδα υπουργός.

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