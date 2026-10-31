Παράταση επιδότησης στα καύσιμα: Πόσο θα μειωθεί η τιμή και ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης

Γεώργιος Καλούμενος

Παράταση επιδότησης στα καύσιμα: Πόσο θα μειωθεί η τιμή και ποιοι ωφελούνται περισσότερο
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  • Η επιδότηση στα καύσιμα παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου με μείωση τιμής 40 λεπτών/λίτρο για πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτών για πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών για αμόλυβδη βενζίνη.
  • Οι εταιρείες διύλισης παρέχουν πρόσθετες εκπτώσεις που μειώνουν περαιτέρω την τιμή στην αντλία, με ξεχωριστή αναγραφή στα τιμολόγια για το εσωτερικό της αγοράς.
  • Τα νοικοκυριά που καταναλώνουν 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης εξοικονομούν περίπου 200 ευρώ, ενώ οι οδηγοί καυσίμων κίνησης και βενζίνης ωφελούνται ανάλογα με την ποσότητα καυσίμου που αγοράζουν.
  • Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης επιδότησης για το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος κρατικών παρεμβάσεων για την ενεργειακή κρίση φτάνει τα 1,44 δισ. ευρώ.
  • Η κυβέρνηση υλοποιεί σειρά μέτρων στήριξης, όπως αυξήσεις επιδομάτων θέρμανσης, επιδότηση λιπασμάτων, κάρτες καυσίμων και διεύρυνση εισοδηματικών ορίων για επιστροφές ενοικίου και συνταξιούχους.
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Για ακόμα ένα δεκαπενθήμερο, θα ισχύσει τελικά, σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες από τα αρμόδια υπουργεία, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη που ίσχυε και κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, καθώς οι συνεχιζόμενες πιέσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, εξακολουθούν να κρατούν σε επίπεδα μη διαχειρείσιμα για τον μέσο Έλληνα καταναλωτή τις τιμές και στην αντλία.

Συγκεκριμένα, από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

‘Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Όπως αναφέρει και η HELLENiQ ENERGY σε ανακοίνωση για την έκτακτη έκπτωση σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel κίνησης, το μέτρο αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά με στόχο, τη στήριξη των καταναλωτών και της εμπορικής δραστηριότητας

Πώς αναλύεται η έκπτωση από τις εταιρείες διύλισης προς τις εταιρείες εμπορίας

Η έκπτωση που χορηγείται από την HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας, θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο για το Πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ, για το Πετρέλαιο κίνησης.

Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται. Αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές.

Πώς διαμορφώνεται η συνολική ελάφρυνση - Ποιοι ωφελούνται

Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Σε μία πρώτη ανάγνωση το όφελος από τα μέτρα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο στη θέρμανση, καθώς εκτός από το γεγονός ότι η επιδότηση είναι μεγαλύτερη στα 40 λεπτά, ο καταναλωτής μπορεί να «στοκάρει» πετρέλαιο όσο είναι το μέγεθος της δεξαμενής και να το χρησιμοποιήσει αργότερα μέσα στο χειμώνα ανάλογα και με το πόσο «βαρύς» θα είναι αυτός και φυσικά ανάλογα την περιοχή της Ελλάδας στην οποία βρίσκεται. Αντίθετα στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη ο απλός οδηγός ωφελείται από ένα γέμισμα που θα κάνει στο ρεζερβουάρ του μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

Δηλαδή, ενδεικτικά, με βάση το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, τα νοικοκυριά που προμηθεύονται 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ωφελούνται κατά 200 ευρώ, ενώ για αγορά 1.000 λίτρων η ελάφρυνση φτάνει τα 400 ευρώ.

Αντίστοιχα, για 50 λίτρα πετρελαίου κίνησης το όφελος ανέρχεται στα 10 ευρώ, ενώ για την ίδια ποσότητα αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος των κρατικών παρεμβάσεων

Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,44 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 897 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης έως σήμερα

• Επιδοτήσεις καυσίμων στο δίκτυο με συνολικό κόστος 297 εκατ. ευρώ: (α) Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τον Απρίλιο και Μάϊο, 15 λεπτά για τον Ιούνιο, 10 λεπτά για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο και 15 λεπτά για τον Οκτώβριο και το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου, (β) επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου και (γ) επιδότηση της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στο δίκτυο με 10 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου.

• Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 κατά 30% με εκτιμώμενο κόστος 52 εκατ. ευρώ.

• Έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο του 2026 που καταλαμβάνει το 80% των οικογενειών με παιδιά (1 εκατ. νοικοκυριά), με κόστος 232 εκατ. ευρώ.

• Κάρτα καυσίμων (fuel pass) για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026 ύψους 60 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές και 50 στην υπόλοιπη Ελλάδα με κόστος 113 εκατ. ευρώ.

• Επιδότηση λιπασμάτων στο ύψος 15% των τιμολογίων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την περίοδο 15 Μαρτίου-31 Αυγούστου 2026, με κόστος 48 εκατ. ευρώ.

• Αποζημίωση ακτοπλοϊκών για υποχρεωτικές χρεώσεις εισιτηρίων με ετήσιο κόστος 60 εκατ. ευρώ.

• Επιδότηση βιομηχανικού ρεύματος βάσει του πλαισίου CISAF/METSAF, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπό τον όρο τουλάχιστον 50% της επιδότησης να κατευθυνθεί σε επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και το ενεργειακό κόστος, με εκτιμώμενο κόστος 95 εκατ. ευρώ (επιβαρύνει το 2027).

• Αύξηση των ορίων εισοδήματος για επιστροφή ενοικίου (από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ και από τα 28.000 στα 35.000 συν 5.000 ευρώ το κάθε παιδί και για μονογονεϊκές 39.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο), καταλαμβάνει το 85% των ενοικιαστών (περίπου 70.000 ενοικιαστές επιπλέον, συνολικά 1 εκατ. ενοικιαστές), με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.

• Το Απρίλιο ανακοινώθηκε διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα 250 ευρώ (ώστε να καταλαμβάνει το 85% των συνταξιούχων). Επίσης ανακοινώθηκε η αύξηση της επιδότησης στα 300 ευρώ, με επιπλέον ετήσιο κόστος 215 εκατ. ευρώ. Με την διεύρυνση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (2,2 εκατ. δικαιούχοι συνολικά) και την αύξηση σε 400 ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, το επιπλέον κόστος σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 516 εκατ. ευρώ.

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