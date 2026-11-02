e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 86.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Νοεμβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 86.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Νοεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 73.358.635,24 ευρώ σε 86.661 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων στις 3 Νοεμβρίου.
  • Στις 5 Νοεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
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Από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 73.358.635,24 ευρώ σε 86.661 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 3 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • στις 5 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),
  • από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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