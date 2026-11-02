e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 86.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Νοεμβρίου

Snapshot Από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 73.358.635,24 ευρώ σε 86.661 δικαιούχους.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων στις 3 Νοεμβρίου.

Στις 5 Νοεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων.

Από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 73.358.635,24 ευρώ σε 86.661 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

στις 3 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

στις 5 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),

από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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