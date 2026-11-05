METLEN: Επιβεβαιώνει τον στόχο για EBITDA έως 1,15 δισ. ευρώ το 2026

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METLEN: Επιβεβαιώνει τον στόχο για EBITDA έως 1,15 δισ. ευρώ το 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η METLEN Energy & Metals PLC (LSE Listing: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN | Athens Listing: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY US) ανακοινώνει σήμερα το Trading Update για το εννεάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Καθώς η Εταιρεία εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, το εννεάμηνο αντανακλά τη συνεχιζόμενη πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών και λειτουργικών της προτεραιοτήτων. Η METLEN παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση, την εμπορική ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων της για το 2026.

  • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €6,2 δισ., ο υψηλότερος για εννεάμηνο στην ιστορία της Εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με €5,1 δισ. το 9Μ 2025, με αύξηση στους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους της Εταιρείας.
  • Η διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης θερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (H-Class) διήρκησε 44 ημέρες. Οι επισκευές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου 2026.
  • Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές και προσωρινής διαταραχής στη λειτουργία των μονάδων CCGT, η δύναμη και η ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου επιβεβαιώνουν την εκτίμηση (guidance) EBITDA για το 2026 ύψους €1,00-1,15 δισ., καθώς και τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους περίπου €1,92 – 2,08 δισ..
  • Πρόοδος σημειώθηκε στη στρατηγική ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ Group ως αυτόνομης πλατφόρμας υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ενδεχόμενης εισαγωγής στο Euronext Athens για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της χρηματοοικονομικής του αυτονομίας.
  • Αμβλύνονται τα ρίσκα (de-risking) της δραστηριότητας της πρώην MPP, με την επίτευξη First Fire στη μονάδα PROTOS ERF στο Cheshire και στη μονάδα CCGT 560 MW Grudziądz στην Πολωνία, ενώ σημειώνεται περαιτέρω πρόοδος στο υπόλοιπο legacy χαρτοφυλάκιο.
  • Συνεχίζει να υλοποιείται η στρατηγική asset rotation plan μέσω της πώλησης του υβριδικού έργου φωτοβολταϊκού και αποθήκευσης ενέργειας Tamarico II, 165 MW / 725 MWh, στη Χιλή, στην Copec.
  • Ενισχύεται περαιτέρω η δυναμική της εμπορικής δραστηριότητας του γάλλιου μέσω νέας μακροπρόθεσμης συμφωνίας με μεγάλη ιαπωνική εταιρεία χημικών, ενώ επιπλέον συμφωνίες απορρόφησης παραγωγής (offtake) αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.
  • Επεκτείνεται περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας με την εκκίνηση μεγάλων έργων BESS σε Ελλάδα και Ιταλία.
  • Ενισχύεται η ασφάλεια και διαφοροποιείται ακόμα περισσότερο η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω πενταετούς συμφωνίας με την PETRONAS για έξι φορτία LNG ετησίως από το 2027.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Η METLEN συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της με συνέπεια και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου και τις ικανότητες των ανθρώπων μας. Οι προτεραιότητές μας παραμένουν σαφείς: πειθαρχία στην επίτευξη των στόχων μας, λειτουργική αριστεία και δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας. Παρά τις προκλήσεις και διακυμάνσεις στο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε, παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις εξελίξεις της αγοράς και να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας».

Η METLEN συνέχισε να ενισχύει τον Κλάδο Ενέργειας, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές της στην προμήθεια και εμπορία ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας και στα σύνθετα έργα ενεργειακών υποδομών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Εταιρεία εξασφάλισε νέες μακροπρόθεσμες εμπορικές συμφωνίες, διεύρυνε τις ψηφιακές της δυνατότητες και προώθησε σειρά έργων στρατηγικής σημασίας στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.

Η δραστηριότητα του Integrated Utility της METLEN συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και την προμήθεια και την εμπορία, κατέχοντας την πρώτη θέση στη λιανική αγορά (μετά τον κυρίαρχο πάροχο).

Επιτεύχθηκε πενταετής συμφωνία με την PETRONAS, μέσω της PETCO Trading (UK) Limited, για την προμήθεια έξι φορτίων LNG ετησίως, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,6 bcm ανά έτος, με έναρξη το 2027.

  • Η συνολική προμήθεια φυσικού αερίου κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε 47TWh προς την ελληνική και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
  • Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της METLEN κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε 6,5 TWh, εκ των οποίων 5,9 TWh από θερμικές μονάδες και 0,6 TWh από ΑΠΕ (έναντι 6,4 TWh και 0,5 TWh αντίστοιχα, το εννεάμηνο του 2025).
  • Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η μονάδα CCGT H-Class τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω διαρροής υδρογόνου στο σύστημα ψύξης της γεννήτριας, γεγονός που απαίτησε την παύση λειτουργίας της μονάδας για επιθεώρηση και επισκευή. Οι επισκευές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου 2026.
  • Η εξαγορά της ελληνικής εταιρείας ενεργειακού λογισμικού Joule ενίσχυσε τις ψηφιακές δυνατότητες στην παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και εμπορική διαχείριση χαρτοφυλακίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης.
  • Η Protergia διατήρησε ισχυρή παρουσία στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, με μερίδιο αγοράς 21,3% στο εννεάμηνο του 2026 (στοιχεία IPTO). Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, η Protergia προμήθευσε 7,9 TWh ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, ενώ η πελατειακή της βάση διαμορφώθηκε στους 628 χιλ. μετρητές.
  • Όσον αφορά στο φυσικό αέριο, το μερίδιο αγοράς της Protergia αυξήθηκε στο 28,1% κατά το εννεάμηνο του 2026 (2,3 TWh), ενώ η πελατειακή της βάση αυξήθηκε σταθερά στους 72 χιλ. μετρητές.
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