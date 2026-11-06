ΟΣΔΕ 2026: Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης οι καθυστερήσεις στα ΚΥΔ

Μεγάλες αποκλίσεις στην υποβολή δηλώσεων μεταξύ των περιοχών. Προβληματισμός για τις επιπτώσεις στις πληρωμές των αγροτών και προειδοποιήσεις για απόδοση ευθυνών.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΣΔΕ 2026: Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης οι καθυστερήσεις στα ΚΥΔ
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  • Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ σε συγκεκριμένα ΚΥΔ, με μεγάλες αποκλίσεις ανά περιοχή.
  • Η μεγαλύτερη υστέρηση καταγράφεται στην Κρήτη (Ηράκλειο), Λάρισα, Φθιώτιδα και Σέρρες, ενώ άλλες περιοχές προχωρούν κανονικά.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο σκόπιμων καθυστερήσεων από ορισμένους ιδιοκτήτες ΚΥΔ, αν και δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση.
  • Οι καθυστερήσεις απειλούν τις πληρωμές των αγροτών που έχουν αναθέσει τη διαδικασία σε επαγγελματίες.
  • Θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις των ΚΥΔ και, σε περίπτωση τεκμηριωμένης υπονόμευσης, θα επιβληθούν κυρώσεις.
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Έντονη ανησυχία προκαλούν στην κυβέρνηση οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στην οριστικοποίηση των δηλώσεων του νέου ΟΣΔΕ από συγκεκριμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), με αρμόδιες πηγές να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο σκόπιμης παρεμπόδισης της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι οριστικές αιτήσεις ανέρχονται σε 260.114, ενώ άλλες 167.920 παραμένουν σε προσωρινή μορφή. Συνολικά, στο σύστημα έχουν καταχωριστεί 428.034 αιτήσεις, με τις εξουσιοδοτήσεις υποβολής να φτάνουν τις 485.826.

Ωστόσο, πίσω από τη συνολική εικόνα καταγράφονται σημαντικές περιφερειακές αποκλίσεις. Όπως ανέφεραν πηγές της ΑΑΔΕ στο ΑΠΕ, η μεγαλύτερη υστέρηση εντοπίζεται στην Κρήτη, κυρίως στο Ηράκλειο, καθώς και στη Λάρισα, στη Φθιώτιδα και στις Σέρρες. Αντίθετα, σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ήπειρο, Έβρο, Μαγνησία και Βοιωτία η διαδικασία προχωρά με αισθητά καλύτερους ρυθμούς.

Στο τραπέζι το ενδεχόμενο σκόπιμων καθυστερήσεων

Ο προβληματισμός εκτείνεται από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης έως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ, καθώς η επίμονη υστέρηση ορισμένων ΚΥΔ δεν φαίνεται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, να δικαιολογείται από τεχνικά προβλήματα.

«Το σύστημα λειτουργεί πλέον ομαλά εδώ και εβδομάδες», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι έχουν ήδη δοθεί διευκρινίσεις και διευκολύνσεις για τα ζητήματα που είχαν θέσει οι φορείς υποβολής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται κατά πόσο οι καθυστερήσεις οφείλονται σε αδράνεια ή ενδεχομένως σε συνειδητή υπονόμευση του νέου συστήματος από ορισμένους ιδιοκτήτες ΚΥΔ. Πρόκειται, πάντως, για προβληματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και όχι για διαπιστωμένη παράβαση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν αναθέσει έναντι αμοιβής τη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους σε επαγγελματίες και κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στις πληρωμές τους.

Όπως σημείωσε στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο ΑΠΕ, εάν αγρότες της ίδιας περιοχής δουν συναδέλφους τους να πληρώνονται ενώ οι δικές τους αιτήσεις παραμένουν εκκρεμείς, θα αναζητήσουν εύλογα εξηγήσεις από τα ΚΥΔ που έχουν αναλάβει την υποβολή τους.

Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν, τέλος, ότι το ζήτημα δεν πρόκειται να κλείσει με την ολοκλήρωση των πληρωμών. Οι επιδόσεις και οι χειρισμοί των ΚΥΔ θα αξιολογηθούν, ενώ, όπου διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί σκόπιμη υπονόμευση, θα αναζητηθούν ευθύνες και θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ

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