Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η επιστροφή ενοικίου για το 2026 θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου και αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025.
  • Δικαιούχοι είναι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, με διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το 2026.
  • Το ποσό επιστροφής ισούται με ένα δωδέκατο των συνολικών ενοικίων του 2025, με ανώτατο όριο 800 ευρώ για κύρια κατοικία και ξεχωριστή ενίσχυση για φοιτητική στέγη.
  • Η επιστροφή καταβάλλεται εφάπαξ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.
  • Η σωστή δήλωση των μισθωμάτων στο έντυπο Ε1 έως το Σεπτέμβριο 2026 είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης.
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Έως τα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα χρήματα για την επιστροφή ενοικίου του 2026 στους δικαιούχους, με το μέτρο να αφορά ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, ενώ φέτος εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να ενταχθούν στην ενίσχυση.

Η επιστροφή αντιστοιχεί, κατά κανόνα, σε ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ ξεχωριστή ενίσχυση προβλέπεται και για τη φοιτητική στέγη.

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, που είναι η τελευταία ημέρα του μήνα. Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τελευταίο διάστημα του Νοεμβρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη νωρίτερη ημερομηνία πίστωσης για το σύνολο των δικαιούχων.

Τα χρήματα θα καταβληθούν εφάπαξ και απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ενίσχυση αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι και τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Σημαντική αλλαγή φέρνει η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, τα οποία διευρύνθηκαν με νομοθετική ρύθμιση του 2026.

Τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

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Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων εφαρμόζεται στην επιστροφή ενοικίου του 2026, που αφορά τις μισθώσεις του 2025.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 43.000 ευρώ μπορεί πλέον να πληροί το εισοδηματικό κριτήριο, καθώς το αντίστοιχο όριο έχει αυξηθεί στις 45.000 ευρώ.

Η τελική χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται και από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του μέτρου.

Τα περιουσιακά κριτήρια για την κύρια κατοικία

Εκτός από το εισόδημα, για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας εξετάζεται και η αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, βάσει του ΕΝΦΙΑ.

Το όριο είναι 120.000 ευρώ για έναν άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά το περιουσιακό όριο διαμορφώνεται στις 140.000 ευρώ, ενώ για οικογένεια με δύο παιδιά φτάνει τις 180.000 ευρώ.

Για τη φοιτητική κατοικία δεν ισχύει περιουσιακό κριτήριο, παρά μόνο οι προβλεπόμενες εισοδηματικές προϋποθέσεις.

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι

Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ενοικίων που δηλώθηκαν για το 2025. Στην πράξη, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, δηλαδή ποσό που ισοδυναμεί με ένα μηνιαίο μίσθωμα, εφόσον κατέβαλαν το ίδιο ενοίκιο και τους 12 μήνες.

Ενδεικτικά:

pinakas.jpg

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική προϋπόθεση: η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο των ενοικίων που πράγματι καταβλήθηκαν.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά που πλήρωνε 600 ευρώ κάθε μήνα δεν θα λάβει 900 ευρώ, αλλά 600 ευρώ.

Σε περίπτωση που κάποιος νοίκιασε κατοικία για λιγότερους από 12 μήνες ή μετακόμισε μέσα στο 2025, η επιστροφή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των μισθωμάτων που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του έτους.

Τι ισχύει για τους φοιτητές

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και όσοι καταβάλλουν ενοίκιο για φοιτητική κατοικία. Η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ ετησίως για κάθε επιλέξιμη φοιτητική κατοικία, ανάλογα με τα μισθώματα που καταβλήθηκαν.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από εκείνη που αφορά την κύρια οικογενειακή κατοικία, επομένως ένα νοικοκυριό μπορεί να δικαιούται επιστροφή και για τις δύο κατηγορίες.

Αν, για παράδειγμα, μια οικογένεια νοικιάζει κύρια κατοικία με μηνιαίο μίσθωμα 600 ευρώ και φοιτητικό σπίτι με ενοίκιο 400 ευρώ για ολόκληρο το έτος, η συνολική επιστροφή μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

Σε περίπτωση που περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά χρησιμοποιούν το ίδιο φοιτητικό σπίτι, η ενίσχυση για τη συγκεκριμένη κατοικία καταβάλλεται μία φορά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή δήλωση των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Για τον υπολογισμό της επιστροφής λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του εντύπου Ε1, όπως είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν καταχωρίσει το συνολικό ποσό που πλήρωσαν για κύρια ή φοιτητική κατοικία και να έχουν δηλώσει σωστά τα στοιχεία της μίσθωσης.

Σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων μέσα στο έτος, συνυπολογίζονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για όλες τις επιλέξιμες κατοικίες. Όσοι διαπιστώσουν πρόβλημα με την καταβολή της ενίσχυσης μπορούν να απευθυνθούν στην ΑΑΔΕ για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης της περίπτωσής τους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων έχει μετατεθεί για την 1η Ιουλίου 2027, γεγονός που δεν πρέπει να συγχέεται με την υποχρέωση δήλωσης IBAN για την είσπραξη της ενίσχυσης.

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