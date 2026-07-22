«Είμαι διοικήτρια»: Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής ένοπλης μονάδας των Βαλούχων

Εξηγεί γιατί επέλεξε τον ένοπλο αγώνα, πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο των γυναικών στο κίνημα και ποιο είναι, όπως υποστηρίζει, το όραμά της για το μέλλον του Μπαλουχιστάν

Newsbomb

«Είμαι διοικήτρια»: Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής ένοπλης μονάδας των Βαλούχων
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  • Η Σαϊνάζ Μπαλόχ είναι η πρώτη γυναίκα διοικήτρια ένοπλης μονάδας του Απελευθερωτικού Στρατού των Βαλούχων (BLA) και παρουσιάζει δημόσια την ηγετική της θέση.
  • Η συμμετοχή των γυναικών στον ένοπλο αγώνα θεωρείται από την ίδια πολιτική επιλογή και ιδεολογική πεποίθηση, όχι αποτέλεσμα προσωπικών τραυμάτων ή οργής.
  • Η αύξηση της γυναικείας συμμετοχής αποδίδεται στον περιορισμό ειρηνικών διεκδικήσεων, κοινωνικές αλλαγές και την αυξημένη πολιτική συνειδητοποίηση μέσω της εκπαίδευσης.
  • Η Σαϊνάζ Μπαλόχ απορρίπτει τον χαρακτηρισμό των επιθέσεων αυτοκτονίας ως αποτέλεσμα απελπισίας ή εξαναγκασμού και τονίζει τη σημασία της ιδεολογικής εκπαίδευσης των μαχητών.
  • Ο τελικός στόχος του κινήματος είναι η ανεξαρτησία του Μπαλουχιστάν και η δημιουργία ενός κοσμικού, ισότιμου κράτους με κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα των φύλων.
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Η Σαϊνάζ Μπαλόχ, την οποία ο Απελευθερωτικός Στρατός των Βαλούχων (Baloch Liberation Army - BLA) παρουσιάζει ως μία από τις διοικήτριές του με το ψευδώνυμο Sado, παραχώρησε μία σπάνια συνέντευξη στο parrhesianews στην οποία εξηγεί γιατί επέλεξε τον ένοπλο αγώνα, πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο των γυναικών στο κίνημα και ποιο είναι, όπως υποστηρίζει, το όραμά της για το μέλλον του Μπαλουχιστάν.

Σύμφωνα με τη συνέντευξη, η εμφάνισή της με στρατιωτική στολή, πλαισιωμένη από ένοπλες γυναίκες, θεωρείται η πρώτη τόσο δημόσια ανάδειξη γυναίκας σε ηγετική θέση εντός του BLA, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην επαρχία του Μπαλουχιστάν κλιμακώνεται.

«Η αντίσταση είναι συμφιλίωση με τον πραγματικό εαυτό»

Η Σαϊνάζ Μπαλόχ υποστηρίζει ότι η επιλογή της να αναλάβει διοικητικό ρόλο δεν προέκυψε από ένα μεμονωμένο τραυματικό γεγονός, αλλά αποτελεί, όπως λέει, αποτέλεσμα πολιτικής και φιλοσοφικής συνειδητοποίησης.

«Η ένοπλη αντίσταση δεν είναι μια ξαφνική επιλογή. Είναι η στιγμή που ένας άνθρωπος, ο οποίος ζει υπό κατοχή, συμφιλιώνεται με την ουσία της ύπαρξής του», αναφέρει χαρακτηριστικά, επικαλούμενη ακόμη και τη φιλοσοφία του Χέγκελ.

Κατά την ίδια, η συμμετοχή των γυναικών δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του κινήματος.

«Οι γυναίκες δεν πήραν τα όπλα μόνο από οργή»

Απαντώντας στο γιατί εγκατέλειψε τον αποκλειστικά πολιτικό ακτιβισμό, η διοικήτρια του BLA απορρίπτει την άποψη ότι οι γυναίκες στρέφονται στα όπλα αποκλειστικά ως αντίδραση σε προσωπικές απώλειες ή κρατική βία.

Υποστηρίζει ότι η συμμετοχή τους είναι προϊόν πολιτικής επιλογής και ιδεολογικής πεποίθησης και όχι αποτέλεσμα συναισθηματικής φόρτισης.

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι ειρηνικές κινητοποιήσεις, όπως εκείνες της Baloch Yakjehti Committee (BYC), έχουν συμβάλει στην ανάδειξη των καταγγελιών για εξαφανίσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο θεωρεί ότι από μόνες τους δεν αρκούν απέναντι, όπως υποστηρίζει, στην ισχύ του πακιστανικού κράτους.

Η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών

Η Σαϊνάζ Μπαλόχ αποδίδει την αυξανόμενη παρουσία γυναικών στις ένοπλες οργανώσεις σε τρεις βασικούς λόγους:

  • τον περιορισμό, όπως υποστηρίζει, κάθε ειρηνικής μορφής πολιτικής διεκδίκησης,
  • την εσωτερική κοινωνική αλλαγή στην κοινωνία των Βαλούχων, με αποδυνάμωση παραδοσιακών πατριαρχικών δομών
  • και την αυξημένη πολιτική συνειδητοποίηση των νεότερων γυναικών μέσω της εκπαίδευσης.

Κατά την ίδια, η συμμετοχή μιας γυναίκας στον ένοπλο αγώνα στέλνει μήνυμα τόσο προς το πακιστανικό κράτος όσο και προς την ίδια την κοινωνία των Βαλούχων, ότι η εθνική απελευθέρωση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ισότητα των φύλων.

Για τις επιθέσεις αυτοκτονίας

Ερωτηθείσα για τις ανησυχίες ότι γυναίκες οδηγούνται σε επιθέσεις αυτοκτονίας λόγω απελπισίας ή εξαναγκασμού, η διοικήτρια του BLA απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προσέγγιση.

Υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια διαφορετική αντιμετώπιση των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες μαχητές και αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ίδια, όσοι εντάσσονται στις ειδικές επιχειρησιακές μονάδες περνούν από μακρά διαδικασία ιδεολογικής αξιολόγησης και πολιτικής εκπαίδευσης.

«Ο πολιτικός και ο ένοπλος αγώνας έχουν κοινή αφετηρία»

Αναφερόμενη στη σχέση του ένοπλου αγώνα με τις ειρηνικές κινητοποιήσεις της BYC, η Σαϊνάζ Μπαλόχ υποστηρίζει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές μορφές της ίδιας αντίστασης.

Όπως σημειώνει, οι ειρηνικές πορείες συμβάλλουν στην τεκμηρίωση των καταγγελιών και στην κινητοποίηση της κοινωνίας, όμως θεωρεί ότι η αποικιοκρατία -όπως τη χαρακτηρίζει- δεν αντιμετωπίζεται μόνο με μη βίαιες μορφές δράσης, επικαλούμενη μάλιστα τις θεωρίες του Φραντς Φανόν.

Το μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα

Η διοικήτρια του BLA εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στη διεθνή κοινότητα και απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «τρομοκρατία» που αποδίδεται στην οργάνωση από πολλές χώρες.

Υποστηρίζει ότι το κίνημα των Βαλούχων θεωρεί πως αντλεί τη νομιμοποίησή του από το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και όχι από τη διεθνή αναγνώριση, ενώ εκτιμά ότι η διεθνής στάση θα αλλάξει μόνο εφόσον, όπως λέει, μεταβληθούν οι ισορροπίες επί του πεδίου.

«Αγωνιζόμαστε για ένα κοσμικό και ισότιμο κράτος»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Σαϊνάζ Μπαλόχ δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως «γυναίκα διοικήτρια», αλλά ως διοικήτρια του BLA.

Όπως αναφέρει, ο τελικός στόχος του κινήματος δεν είναι μόνο η ανεξαρτησία του Μπαλουχιστάν, αλλά η δημιουργία, σύμφωνα με την ίδια, ενός κοσμικού και ισότιμου κράτους με κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων και συλλογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

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