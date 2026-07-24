Ένα αβοκάντο την ημέρα άλλαξε έναν κρυφό δείκτη καρδιακού κινδύνου και χωρίς απώλεια βάρους

Αβοκάντο και σωματίδια LDL: Ένα την ημέρα μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς σε άτομα με παχυσαρκία.

Newsbomb

Ένα αβοκάντο την ημέρα άλλαξε έναν κρυφό δείκτη καρδιακού κινδύνου και χωρίς απώλεια βάρους
ΥΓΕΙΑ
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  • Η καθημερινή κατανάλωση ενός αβοκάντο για 6 μήνες μείωσε μέτρια τα σωματίδια LDL σε ενήλικες με κοιλιακή παχυσαρκία χωρίς αλλαγή στο βάρος ή την περίμετρο μέσης.
  • Η μείωση της συγκέντρωσης σωματιδίων LDL υπολογίζεται ότι μπορεί να μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά περίπου 4%, χωρίς όμως να αποδεικνύει μείωση καρδιακών επεισοδίων.
  • Η συγκέντρωση σωματιδίων LDL είναι διαφορετική από τα επίπεδα LDL χοληστερόλης και σχετίζεται με τον αριθμό σωματιδίων που μεταφέρουν χοληστερόλη στο αίμα.
  • Το αβοκάντο μπορεί να υποστηρίξει μια υγιεινή διατροφή αντικαθιστώντας τροφές με κορεσμένα λιπαρά, αλλά δεν αποτελεί αυτόνομη θεραπεία για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ή υποκατάστατο φαρμακευτικής αγωγής.
  • Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Διατροφής Αβοκάντο και απαιτούνται ανεξάρτητες δοκιμές για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων σε καρδιαγγειακά συμβάντα.
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Ένα μόνο τρόφιμο σπάνια αλλάζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο από μόνο του. Ωστόσο, μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η προσθήκη ενός αβοκάντο στη συνήθη διατροφή μπορεί να βελτιώσει σε μέτριο βαθμό έναν δείκτη που σχετίζεται με τη χοληστερόλη σε ενήλικες με κοιλιακή παχυσαρκία, ακόμη και όταν το βάρος και η περίμετρος μέσης παραμένουν αμετάβλητα.

Το εύρημα αφορά τη συγκέντρωση σωματιδίων LDL, η οποία μετρά πόσα σωματίδια λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορούν στο αίμα. Οι ερευνητές βρήκαν λιγότερα από αυτά τα σωματίδια μετά από 6 μήνες καθημερινής κατανάλωσης αβοκάντο.

Το αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό, αλλά δεν αποδεικνύει ότι το αβοκάντο αποτρέπει τις καρδιακές προσβολές ή αντικαθιστά τη θεραπεία της χοληστερόλης.

Πώς έγινε η νέα μελέτη για το αβοκάντο;

Η ανάλυση περιελάμβανε 786 ενήλικες με κοιλιακή παχυσαρκία, που συμμετείχαν στη δοκιμή Habitual Diet and Avocado. Μία ομάδα έλαβε ένα αβοκάντο την ημέρα για λίγο πάνω από 6 μήνες (26 εβδομάδες), ενώ η ομάδα σύγκρισης συνέχισε τη συνήθη διατροφή της και την περιορισμένη πρόσληψη αβοκάντο.

Στο τέλος της μελέτης, η ομάδα που κατανάλωνε αβοκάντο είχε μια μέση μείωση 49,1 νανομορίων ανά λίτρο στη συνολική συγκέντρωση σωματιδίων LDL σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε περίπου 4% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Ωστόσο, αυτή η μείωση του κινδύνου υπολογίστηκε μόνο από την αλλαγή του βιοδείκτη. Η μελέτη δεν έλαβε υπόψη εάν οι συμμετέχοντες παρουσίασαν πράγματι λιγότερες καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια ή καρδιαγγειακούς θανάτους.

Γιατί έχουν σημασία οι αριθμοί των σωματιδίων LDL;

Η LDL («κακή») χοληστερόλη και η συγκέντρωση σωματιδίων LDL περιγράφουν σχετικά, αλλά διαφορετικά χαρακτηριστικά του αίματος.

Ένα τυπικό αποτέλεσμα LDL χοληστερόλης μετρά πόση χοληστερόλη μεταφέρεται μέσα στα σωματίδια LDL. Η συγκέντρωση σωματιδίων LDL μετρά πόσα ξεχωριστά σωματίδια την μεταφέρουν. Δύο άτομα μπορούν επομένως να έχουν παρόμοια επίπεδα LDL χοληστερόλης αλλά διαφορετικούς αριθμούς σωματιδίων που την μεταφέρουν.

Μια υψηλότερη μέτρηση μπορεί να δώσει σε περισσότερα σωματίδια LDL την ευκαιρία να εισέλθουν στα τοιχώματα των αρτηριών και να συμβάλουν στον σχηματισμό πλάκας. Αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να είναι σχετική σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία, διαβήτη και υψηλά τριγλυκερίδια, αν και η εξέταση σωματιδίων LDL δεν είναι απαραίτητη σε όλους.

Πόσο σημαντικό ήταν το όφελος από το 1 αβοκάντο/ημέρα;

Το αποτέλεσμα ήταν μέτριο και περιοριζόταν σε έναν κύριο δείκτη. Οι ερευνητές δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στο μέγεθος των σωματιδίων LDL, στις υποκατηγορίες LDL, στα σωματίδια HDL, στα σωματίδια πλούσια σε τριγλυκερίδια, στην απολιποπρωτεΐνη A-I ή στην απολιποπρωτεΐνη B.

Η αρχική δοκιμή διαπίστωσε επίσης ότι ένα αβοκάντο ημερησίως δεν μείωσε το σωματικό βάρος, την περιφέρεια μέσης ή το σπλαχνικό κοιλιακό λίπος. Το τελευταίο αποτέλεσμα δεν θα πρέπει επομένως να ερμηνεύεται ως απόδειξη ότι το αβοκάντο αντιμετωπίζει την παχυσαρκία ή βελτιώνει κάθε μέτρο χοληστερόλης.

Ο πραγματικός σχεδιασμός είναι χρήσιμος, επειδή οι συμμετέχοντες συνέχισαν διαφορετικά την κανονική τους διατροφή. Ωστόσο, αυτή ήταν μια βοηθητική ανάλυση, συμπεριλήφθηκαν μόνο συμμετέχοντες με κατάλληλα δείγματα αίματος και η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Διατροφής Αβοκάντο. Ανεξάρτητες δοκιμές που εξετάζουν καρδιαγγειακά συμβάντα θα παρείχαν ισχυρότερα στοιχεία.

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το αβοκάντο σε μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή;

Το αβοκάντο παρέχει κυρίως μονοακόρεστα λιπαρά, μαζί με φυτικές ίνες και κάλιο. Η μεγαλύτερη αξία του μπορεί να προκύψει όταν αντικαθιστά τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, αντί να προστίθεται απλώς στην υπάρχουσα διατροφή.

Πρακτικές αντικαταστάσεις περιλαμβάνουν τη χρήση αβοκάντο:

  • αντί για βούτυρο σε τοστ
  • αντί για μαγιονέζα σε σάντουιτς
  • αντί για κρεμώδη ντρέσινγκ
  • σε σαλάτες και wraps

Επειδή το αβοκάντο είναι ενεργειακά πυκνό, το μέγεθος της μερίδας εξακολουθεί να έχει σημασία για τα άτομα που διαχειρίζονται το βάρος τους.

Η προστασία της καρδιάς εξαρτάται από το συνολικό διατροφικό πρότυπο, την τακτική σωματική δραστηριότητα, την αποχή από το κάπνισμα και τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, του διαβήτη και της χοληστερόλης.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει τα άτομα με υψηλή χοληστερόλη να τρώνε ένα ολόκληρο αβοκάντο καθημερινά;

Όχι απαραίτητα. Η μελέτη εξέτασε ένα αβοκάντο την ημέρα, αλλά η σωστή ποσότητα εξαρτάται από τις θερμιδικές ανάγκες, τις προτιμήσεις και την υπόλοιπη διατροφή. Μια μικρότερη μερίδα μπορεί να είναι χρήσιμη, αρκεί να αντικαθιστά λιγότερο υγιεινά για την καρδιά λίπη.

Μπορεί το αβοκάντο να μειώσει την ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερόλη;

Αυτή η μελέτη δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το αβοκάντο μπορεί να υποστηρίξει μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή ή την ιατρική παρακολούθηση.

Συμπέρασμα

Ένα αβοκάντο την ημέρα συνδέθηκε με μια μικρή μείωση της συγκέντρωσης σωματιδίων LDL σε ενήλικες με κοιλιακή παχυσαρκία, χωρίς απώλεια βάρους ή ευρείες αλλαγές σε άλλους λιπιδαιμικούς δείκτες.

Το εύρημα υποστηρίζει το αβοκάντο ως ένα θρεπτικό υποκατάστατο διατροφής, αλλά όχι ως αυτόνομη θεραπεία για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

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