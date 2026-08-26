Ινδικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις: «Γέφυρες» για τις επενδύσεις του Κατάρ στην Ινδία

Όπως ανέφερε ο επιτετραμμένος της Ινδίας στο Κατάρ, Sandeep Kumar, περισσότερες από 20.000 εταιρείες ινδικής ιδιοκτησίας ή διοίκησης δραστηριοποιούνται στη χώρα

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Ινδικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις: «Γέφυρες» για τις επενδύσεις του Κατάρ στην Ινδία
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  • Περισσότερες από 20.000 ινδικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Κατάρ μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
  • Το Κατάρ έχει δεσμευτεί να επενδύσει περίπου 10 δισ. δολάρια στην Ινδία, δημιουργώντας σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  • Η συνεργασία επικεντρώνεται σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και η ψηφιακή οικονομία, πέραν του ενεργειακού τομέα.
  • Οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές ανέρχονται σε 14 δισ. δολάρια με στόχο τον διπλασιασμό τους έως το 2030, ενώ η διαφοροποίηση του εμπορίου είναι κρίσιμη για ισορροπία.
  • Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών Qatar National Vision 2030 και Viksit Bharat 2047 προωθεί τη συνεργασία σε τομείς όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η μεταποίηση.
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Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ινδικών συμφερόντων στο Κατάρ μπορούν να λειτουργήσουν ως «ζωντανές γέφυρες» για την περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, μετατρέποντας τις επενδυτικές δεσμεύσεις σε πραγματικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Όπως ανέφερε ο επιτετραμμένος της Ινδίας στο Κατάρ, Sandeep Kumar, περισσότερες από 20.000 εταιρείες ινδικής ιδιοκτησίας ή διοίκησης δραστηριοποιούνται στη χώρα. «Είναι οι πραγματικές ζωντανές γέφυρες που μπορούν να βοηθήσουν να μετατραπούν αυτοί οι στόχοι σε πραγματικότητα», τόνισε σε ομιλία του στις εκδηλώσεις India Utsav 2026, που διοργάνωσε η LuLu Hypermarket στο Al Gharrafa.

Επενδύσεις 10 δισ. δολαρίων

Οι επιχειρήσεις αυτές, πολλές από τις οποίες έχουν ισχυρή παρουσία στον ιδιωτικό τομέα του Κατάρ, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της επενδυτικής δέσμευσης ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει ανακοινώσει η Ντόχα προς την Ινδία.

«Το Κατάρ έχει δηλώσει ότι θα επενδύσει περίπου 10 δισ. δολάρια στην Ινδία. Αυτό σηματοδοτεί σημαντικές ευκαιρίες και θετική δυναμική για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά αυτές οι επενδύσεις, θα χρειαστεί συνεργασία και από τις δύο πλευρές», υπογράμμισε ο Kumar.

Τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή οικονομία

Ο Ινδός αξιωματούχος αναφέρθηκε παράλληλα στη δημογραφική δυναμική της χώρας, επισημαίνοντας ότι το 65% του πληθυσμού είναι κάτω των 35 ετών, ενώ αυξάνεται και η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ψηφιακή μετάβαση της Ινδίας, σημειώνοντας ότι περισσότερο από το 50% των παγκόσμιων ψηφιακών συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον στη χώρα.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας Ινδίας και Κατάρ μπορούν να βρεθούν, σύμφωνα με τον Kumar, η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες. «Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain», ανέφερε.

Συνεργασία πέρα από την ενέργεια

Η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών δεν περιορίζεται πλέον στον ενεργειακό τομέα. Οι δύο πλευρές εξετάζουν ευκαιρίες σε προηγμένη μεταποίηση, ημιαγωγούς, logistics, επισιτιστική ασφάλεια και υποδομές.

Οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές ανέρχονται σε περίπου 14 δισ. δολάρια, με τις ενεργειακές εξαγωγές του Κατάρ να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου. Στόχος των δύο χωρών είναι, σύμφωνα με τον Kumar, να διπλασιάσουν τον όγκο των συναλλαγών έως το 2030.

Στόχος η ισορροπία στο διμερές εμπόριο

Οι ινδικές εξαγωγές προς το Κατάρ ανέρχονται σε περίπου 1,7 δισ. δολάρια και περιλαμβάνουν εξαρτήματα αυτοκινήτων, τρόφιμα και κοσμήματα.

Η διαφοροποίηση του εμπορίου θεωρείται κρίσιμη για την εξισορρόπηση της οικονομικής σχέσης των δύο χωρών, καθώς η συνεργασία διευρύνεται σε νέους τομείς.

Κοινή πορεία προς το 2030 και το 2047

Ο Kumar υπογράμμισε ότι η ευθυγράμμιση του Qatar National Vision 2030 με το ινδικό σχέδιο «Viksit Bharat 2047» δημιουργεί ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας.

Οι δύο χώρες επιδιώκουν πλέον να αξιοποιήσουν τη στρατηγική τους σχέση όχι μόνο στον ενεργειακό τομέα, αλλά και στην τεχνολογία, τη μεταποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τις ινδικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Κατάρ να μπορούν να αποτελέσουν τον βασικό κρίκο για τη μετατροπή των υψηλού επιπέδου συμφωνιών σε πραγματικές επενδύσεις.

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