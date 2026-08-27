Θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για μάρτυρες

Στοιχεία και μαρτυρίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας 60χρονος αναζητούν οι αρχές, μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 23 Αυγούστου 2026 στη Νέα Ιωνία.

Το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 14:15 επί της Λεωφόρου Βεΐκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Ο άνδρας οδηγούσε τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του με κατεύθυνση από το Νέο Ηράκλειο προς την πρωτεύουσα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα. Η πτώση προκάλεσε τον βαρύτατο τραυματισμό του 60χρονου, ο οποίος άφησε στην άσφαλτο την τελευταία του πνοή.

Έκκληση για παροχή πληροφοριών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ζητούν τη συνδρομή τυχόν αυτοπτών μαρτύρων. Όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε για το συμβάν ή βρέθηκε στο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα καλείται να επικοινωνήσει με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής στα τηλέφωνα 2102854400, 2102854402, 2102854403, 2102854405 ή στο 2102801552.

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