Champions League: Αναλυτικά οι αντίπαλοι όλων των ομάδων στη League Phase

Η κλήρωση της League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026-27 ολοκληρώθηκε με τις 36 ομάδες, συμπεριλαμβανομένου και της ΑΕΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στο συγκεκριμένο στάδιο της διοργάνωσης.

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