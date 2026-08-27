AP:Μειωμένος ο αριθμός των Patriot στην Ευρώπη - «Κινδυνεύει να δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο»

Snapshot Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης Patriot λόγω της εμπλοκής στον πόλεμο με το Ιράν.

Τα περιορισμένα αποθέματα Patriot θέτουν σε κίνδυνο την αεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ απέναντι σε πιθανή ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η προμήθεια πυραύλων προς την Ουκρανία και η μεταφορά αποθεμάτων στη Μέση Ανατολή έχουν εξαντλήσει σημαντικά τα αποθέματα στην Ευρώπη.

Το Πεντάγωνο διαψεύδει τις αναφορές για κρίσιμη έλλειψη πυρομαχικών και δηλώνει ότι διαθέτει επαρκή μέσα για την άμυνα και την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η πρώτη ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής πυραύλων Patriot αναμένεται να λειτουργήσει στη Γερμανία το 2024, με στόχο την αύξηση της παραγωγής έως το 2030. Snapshot powered by AI

Μία έλλειψη προηγμένων πυραύλων αναχαίτισης, η οποία χαρακτηρίζεται «κάτι πέρα από κρίσιμη», αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν και προκαλεί μεγάλη ανησυχία για την ικανότητα άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ σε μία ενδεχόμενη ρωσική επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου ανέφερε ότι η πιο ανησυχητική έλλειψη αφορά τους πυραύλους αναχαίτισης Patriot, οι οποίοι μπορούν να καταρρίψουν τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής ταχύτητας. Ένας δεύτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε τα χαμηλά αποθέματα πυραύλων Patriot στις αμερικανικές δυνάμεις και τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους, για παράδειγμα, εναντίον στρατιωτικού αρχηγείου ή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να βρεθεί σε παρόμοια θέση με την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη πυραύλων Patriot, και να αναγκαστεί «να δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο», δήλωσε ο αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.

Στην Ευρώπη, ο αμερικανικός στρατός «σίγουρα» δεν διαθέτει αρκετούς πυραύλους Patriot για να αποτρέψει οποιαδήποτε πιθανή παρατεταμένη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και θα είχε «πολύ περιορισμένη» ικανότητα άμυνας έναντι μιας μεμονωμένης επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο ή ενός ρωσικού πυραύλου που θα παρεκκλίνει από την πορεία του, ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αυτό καταδεικνύει τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν, μια σύγκρουση που συμπληρώνει έξι μήνες την Παρασκευή. Τα αποθέματα πυραύλων των ΗΠΑ στην Ευρώπη έχουν μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή, όπου οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στον Κόλπο έχουν εκτοξεύσει σημαντικό αριθμό πυραύλων αναχαίτισης, συμπεριλαμβανομένων των Patriot, για να αποτρέψουν τα drones και τους πυραύλους του Ιράν. Ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις έχουν προκαλέσει θανάτους και τραυματισμούς σε Αμερικανούς στρατιώτες.

Αν και δεν αναμένεται άμεσα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ μετέβη στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα για να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της βορειοατλαντικής Συμμαχίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal. Ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία αυτού του σπάνιου ταξιδιού και το χαρακτήρισε ως κάτι περίπου σαν ρουτίνα.

Σε αυτή την εικόνα που παρέχει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το αντιτορπιλικό τύπου Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) εκτοξεύει έναν πύραυλο Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury», το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. ΑΡ

Οι φόβοι για ρωσική επίθεση στη Συμμαχία

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ αναφέρουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να είναι σε θέση να επιτεθεί σε χώρες της Συμμαχίας έως το 2030. Τα αποθέματα πυραύλων Patriot προβλέπεται να ανακάμψουν μέχρι τότε. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητά της να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πυραυλική επίθεση κατά της Ευρώπης, καθώς θα αποτελούσε πρόκληση για τη Μόσχα να διεξάγει αεροπορικό πόλεμο σε δύο μέτωπα.

Οι μεταφορές πυραύλων Patriot από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία συνέβαλαν στη μείωση των αποθεμάτων, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν δεν ήταν αναμενόμενος. Η έλλειψη πυραύλων Patriot γίνεται πιο έντονα αισθητή στην Ουκρανία, όπου οι αξιωματούχοι ζητούν απεγνωσμένα περισσότερη υποστήριξη στην αεροπορική άμυνα.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι μόνο οι Patriot αμερικανικής κατασκευής μπορούν να σταματήσουν τους προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας, οι οποίοι διαπερνούν όλο και περισσότερο τις ουκρανικές άμυνες, όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια της ομοβροντίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας την Τετάρτη προς Πέμπτη. Οι ΗΠΑ προμήθευσαν εκατοντάδες πυραύλους Patriot στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης αλλά ο πόλεμος με το Ιράν αποτέλεσε το σημείο καμπής που οδήγησε στη μείωση των αποθεμάτων, δήλωσε ο Εντ Άρνολντ, ανώτερος συνεργάτης στο Royal United Services Institute, ένα στρατιωτικό κέντρο μελετών με έδρα το Λονδίνο.

Η προμήθεια προς την Ουκρανία είχε προγραμματιστεί και είχε υπολογιστεί λογικά, ανέφερε, ενώ τα αποθέματα στη Μέση Ανατολή εξαντλήθηκαν απροσδόκητα και γρήγορα, αποκαλύπτοντας περιορισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο αμερικανικός στρατός στην Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης σοβαρή έλλειψη πυραύλων ATACMS, ενός βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς που έχει σχεδιαστεί για να χτυπά πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ανέφεραν οι δύο αξιωματούχοι. Ωστόσο, η συνολική εικόνα όσον αφορά τα πυρομαχικά στην Ευρώπη είναι λιγότερο δεινή από ό,τι στον τομέα της αεροπορικής άμυνας, καθώς ορισμένες ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν δικούς τους επιθετικούς πυραύλους, όπως οι «Taurus» και «Storm Shadow», οι οποίοι είναι και οι δύο πυραύλοι μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από αέρος και είναι ικανοί να καταστρέφουν οχυρώματα.

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ AP

Διαψεύδει το Πεντάγωνο

Ο συνταγματάρχης του Στρατού των ΗΠΑ Μάρτιν Ο’Ντόνελ, ανώτερος στρατιωτικός εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι «απλά δεν ισχύει» ότι ο αριθμός των πυραύλων Patriot στην Ευρώπη έχει πέσει κάτω από το κρίσιμο όριο. Το ΝΑΤΟ, όπως είπε, είναι σε θέση να «αποκρούει τις επιθέσεις» και διαθέτει επαρκή ποσότητα πυρομαχικών αεροπορικής άμυνας τόσο για την άμυνα του όσο και για να προμηθεύσει την Ουκρανία.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε σε ανακοίνωση την Πέμπτη ότι οι ισχυρισμοί για έλλειψη πυρομαχικών στις ΗΠΑ «είναι ψευδείς».

«Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να επιτεθούμε στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος», είπε ο Πάρνελ. «Σε πολλές διοικήσεις μάχης, έχουμε ήδη εκτελέσει επιτυχημένες επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα ένα πλούσιο και έτοιμο οπλοστάσιο για την υπεράσπιση του λαού μας και των συμφερόντων μας.»Η Ευρώπη έχει λίγες εναλλακτικές λύσεις, ενώ τα αποθέματα είναι περιορισμέναΗ έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot στην Ευρώπη θα άφηνε λίγες εναλλακτικές λύσεις για την κατάρριψη των πιο προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας, οι οποίοι μπορούν να συνδυαστούν με σμήνη φθηνών drones για να κατακλύσουν τα αμυντικά συστήματα, σύμφωνα με ειδικούς.

Η Ουκρανία και ορισμένοι σύμμαχοί της χρησιμοποιούν ήδη συστήματα που μπορούν να καταστρέψουν drones που κινούνται πιο αργά χωρίς να χρειάζονται ακριβούς πυραύλους. Ωστόσο, οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν πρόκληση, καθώς καταδύονται απότομα προς τους στόχους με ταχύτητα πάνω από πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου και η ουκρανική άμυνα έχει ελάχιστο χρόνο για να τους σταματήσει.

Το σύστημα Patriot εντοπίζει τον πύραυλο, προβλέπει την τροχιά του και εκτοξεύεται μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ παράλληλα εκτελεί πολύπλοκους υπολογισμούς για να διασφαλίσει ότι ο αναχαιτιστικός πύραυλος θα βρει τον στόχο του. Μια μπαταρία Patriot μπορεί να καλύψει μόνο μια περιορισμένη έκταση: για παράδειγμα, μια μικρή στρατιωτική βάση, αλλά όχι μια ολόκληρη πόλη.

Το γαλλικό σύστημα SAMP/T

Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι το σύστημα αεροπορικής άμυνας SAMP/T NG της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η Γαλλία έχει υποσχεθεί να επιταχύνει την παράδοση του συστήματος — της αναβαθμισμένης έκδοσης του τρέχοντος SAMP/T — στην Ουκρανία, το οποίο, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, είναι πιο ικανό να αντιμετωπίσει βαλλιστικούς πυραύλους.Η νέα έκδοση, ωστόσο, δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε συνθήκες μάχης, ενώ η τρέχουσα έκδοση του SAMP/T έχει μικρότερη εμβέλεια από το Patriot.

Αν και οι στρατοί των ΗΠΑ και της Ευρώπης διαθέτουν πολεμικά πλοία που μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητή αεροπορική άμυνα, ενδέχεται να βρίσκονται πολύ μακριά από έναν στόχο για να τον προστατεύσουν και διατρέχουν τον κίνδυνο να βυθιστούν. Τα αποθέματα πυραύλων Patriot έχουν μειωθεί δραματικά κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Η Ουκρανία έχει λάβει πυραύλους Patriot από αμερικανικά και ευρωπαϊκά αποθέματα από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, με τις ΗΠΑ να παρέχουν περίπου 600 από τους πυραύλους αναχαίτισης κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, όπως δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, συνταξιούχος συνταγματάρχης των Πεζοναυτών που σήμερα είναι ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), ένα κέντρο μελετών της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη κατανάλωση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία εξάντλησε το 65% των αμερικανικών πυραύλων Patriot, δηλαδή περίπου 1.500 από τους 2.330 πυραύλους αναχαίτισης της χώρας, σύμφωνα με το CSIS. Φέτος αναμένεται να κατασκευαστούν περίπου 600 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για την Ευρώπη, ενώ ο στόχος παραγωγής έχει τεθεί στα 2.000 πυραύλους Patriot ετησίως έως το 2030, ανέφερε ο Κάνσιαν.

Το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι η πρώτη μονάδα παραγωγής πυραύλων Patriot στην Ευρώπη αναμένεται να ανοίξει στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, με τις παραδόσεις να ξεκινούν πιθανώς στις αρχές του επόμενου έτους. Οι πρώτες παραδόσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν προς χώρες που έχουν ήδη υποβάλει παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας, ανέφερε ο αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.

Ωστόσο, προς το παρόν, αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, έχουν αγοράσει τα ακριβά συστήματα Patriot, αλλά βρίσκονται στην «γελοία» θέση να μην διαθέτουν πυρομαχικά για να τα πυροδοτήσουν, δήλωσε ο Άρνολντ από το κέντρο μελετών του Λονδίνου.

Το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε στο AP ότι δεν σχολιάζει θέματα αποθεμάτων.

Εκτόξευση πυραύλου από τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις ΑΡ

Η Ρωσία έχει επίσης περιορισμούς

Η Μόσχα πιθανότατα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μια παρατεταμένη αεροπορική επίθεση εναντίον στόχου του ΝΑΤΟ, ενώ εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Άρνολντ.

Οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας έχουν επίσης αποκαλύψει αδυναμίες στην αεροπορική άμυνα της Ρωσίας, κάτι που θα μπορούσε να ωθήσει τον Πούτιν να το σκεφτεί δύο φορές πριν προκαλέσει μια αντίποινα επίθεση. «Η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι ίσως η καλύτερη αεροπορική άμυνα που διαθέτουμε είναι οι περιορισμοί της Ρωσίας», δήλωσε ο Άρνολντ.

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