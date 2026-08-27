Κολυδάς: Γιατί η Κρήτη τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για πυρκαγιές

Ο μετεωρολόγος εξηγεί ποιοι παράγοντες έθεσαν την Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού για φωτιές την Παρασκευή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κολυδάς: Γιατί η Κρήτη τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για πυρκαγιές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Κρήτη τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω συνδυασμού πολύ ξηρής καύσιμης ύλης, παρατεταμένης ζέστης, ισχυρών ανέμων και ορογραφίας.
  • Για την Παρασκευή 28 Αυγούστου, οι Π.Ε. Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου βρίσκονται σε Κατηγορία 5 – Κατάσταση Συναγερμού, ενώ τα Χανιά σε Κατηγορία 4.
  • Οι μέγιστες ταχύτητες ανέμου στην Κρήτη προβλέπονται έως 68 km/h κατά μέσο όρο και ριπές έως 135 km/h σε τοπικά σημεία.
  • Η έντονη ορογραφία του νησιού μπορεί να επιταχύνει τη ροή του ανέμου σε συγκεκριμένες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς.
  • Το Red Code σημαίνει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, χωρίς να προεξοφλεί την εμφάνισή της.
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Ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως η πολύ ξηρή καύσιμη ύλη, οι δυνατοί άνεμοι, οι παρατεταμένη ζέστη και η ορογραφία έθεσαν την Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού για φωτιές την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγος, Θοδωρή Κολυδά «ο αυριανός κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές στην Κρήτη δεν οφείλεται απλώς σε «δυνατούς ανέμους», αλλά στον ιδιαίτερα δυσμενή συνδυασμό της πολύ ξηρής καύσιμης ύλης, της παρατεταμένης ζέστης και, κυρίως, ενός εξαιρετικά ενισχυμένου πεδίου ανέμων».

«Για την Παρασκευή 28 Αυγούστου η Πολιτική Προστασία κατατάσσει τις Π.Ε. Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κατηγορία 5 – Κατάσταση Συναγερμού, δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο της πενταβάθμιας κλίμακας. Τα Χανιά βρίσκονται στην Κατηγορία 4 –Πολύ Υψηλός Κίνδυνος. Στην Κατηγορία 5 βρίσκονται επίσης Ρόδος και Κάρπαθος», σημείωσε ο Θοδωρής Κολυδάς.

Και συνέχισε: «Τα προγνωστικά στοιχεία του ICON-EU εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί η Κρήτη ξεχωρίζει. Ο μέγιστος μέσος άνεμος στα 10 μέτρα υπολογίζεται τοπικά περίπου στα 68 km/h, δηλαδή στα 8 μποφόρ, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα των ριπών. Το μοντέλο δίνει τοπικά στην Ανατολική Κρήτη έως 135 km/h και στη νότια Κρήτη έως 126 km/h».

«Πρόκειται βέβαια για μέγιστες τοπικές προγνωστικές τιμές του μοντέλου και όχι για ένταση ανέμου που θα επικρατεί παντού στο νησί. Αυτό ακριβώς είναι κρίσιμο από πλευράς πυρομετεωρολογίας. Άλλο ο άνεμος που μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά και άλλο ο άνεμος που, εφόσον αυτή ξεκινήσει, μπορεί να την καταστήσει εξαιρετικά δύσκολα ελεγχόμενη», τόνισε ο μετεωρολόγος.

«Με τόσο ισχυρό ανεμολογικό πεδίο, μια αρχική εστία μπορεί να αποκτήσει πολύ γρήγορα μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης, να δημιουργήσει κηλιδώσεις σε σημαντική απόσταση από το κύριο μέτωπο και να δυσχεράνει σημαντικά τόσο την επίγεια όσο και την εναέρια κατάσβεση», υπογράμμισε ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Στην Κρήτη προστίθεται και ο παράγοντας της ορογραφιας. Το έντονο ανάγλυφο μπορεί σε συγκεκριμένες υπήνεμες περιοχές, περάσματα και πλαγιές να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη ροή, δημιουργώντας πολύ ισχυρές και ριπαίες τοπικές ενισχύσεις. Έτσι εξηγούνται και οι πολύ υψηλές μέγιστες ριπές που εμφανίζει το ICON-EU», ανέφερε.

«Η ίδια η Πολιτική Προστασία επισημαίνει ότι η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύσιμη ύλη και ότι η ενίσχυση των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό η Κρήτη έχει τεθεί και σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα», τόνισε ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Συνεπώς, το αυριανό «κόκκινο» δεν πρέπει να διαβαστεί ως πρόβλεψη ότι θα εκδηλωθούν πυρκαγιές. Σημαίνει ότι, εάν υπάρξει ανάφλεξη, ειδικά σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, οι μετεωρολογικές και πυρομετεωρολογικές συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν εξαιρετικά γρήγορη και δυνητικά επικίνδυνη εξέλιξη. Γι' αυτό αύριο η πρόληψη και η άμεση επέμβαση στην πρώτη εστία αποκτούν καθοριστική σημασία», κατέληξε ο μετεωρολόγος.

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