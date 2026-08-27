Γαλλία: Μέδουσες «επιτέθηκαν» σε πυρηνικό σταθμό - Περιόρισε τη λειτουργία του επί δύο ημέρες

Snapshot Κοπάδι μεδουσών προκάλεσε το μερικό κλείσιμο τριών από τις έξι μονάδες του πυρηνικού σταθμού της Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία.

Οι μονάδες χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό για ψύξη μέσω συστήματος φιλτραρίσματος που επηρεάστηκε από τις μέδουσες.

Ο πυρηνικός σταθμός της Γκραβελίν παράγει 900 μεγαβάτ ισχύος ανά μονάδα και ψύχεται από τη Βόρεια Θάλασσα.

Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, όπως συνεργασία με ψαράδες για αλιεία και μεταφορά μεδουσών μακριά από την ακτή.

Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί σπανίως και σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Snapshot powered by AI

Ένα κοπάδι από μέδουσες οδήγησε στο μερικό κλείσιμο ενός πυρηνικού σταθμού στη βόρεια Γαλλία. Δύο από τις έξι μονάδες του πυρηνικού σταθμού της Γκραβελίν έκλεισαν την Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω της παρουσίας μεδουσών στο σύστημα φιλτραρίσματος του θαλασσινού νερού, το οποίο χρησιμοποιείται για ψύξη, όπως ανέφερε η Électricité de France (EDF).

Μια τρίτη μονάδα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 10 Αυγούστου λόγω του ίδιου προβλήματος, ενώ μια τέταρτη έχει κλείσει για επιθεώρηση. Συνολικά δηλαδή τρεις μονάδες του πυρηνικού σταθμού είναι σε αυτή τη φάση κλειστές.

Ο πυρηνικός σταθμός της Γκραβελίν, ένας από τους μεγαλύτερους της Γαλίας και βρίσκεται μεταξύ της Δουνκέρκης και του Καλαί. Η EDF ανέφερε ότι οι μονάδες τρία, τέσσερα και έξι έχουν πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας. Η μονάδα 3 είχε επανασυνδεθεί στο δίκτυο μόλις στις 18 Αυγούστου, μετά το πρώτο κύμα μεδουσών στις αρχές του μήνα, ανέφερε η εταιρεία, ενώ οι μονάδες 1 και 2 λειτουργούσαν επίσης σε μειωμένη ισχύ ως προληπτικό μέτρο.

Κάθε μία από τις έξι μονάδες του πυρηνικού σταθμού παράγει 900 μεγαβάτ ισχύος. Ψύχεται μέσω ενός καναλιού που συνδέεται με τη Βόρεια Θάλασσα.

Αρκετά είδη μεδουσών είναι ενδημικά και μπορούν να παρατηρηθούν κατά μήκος της ακτής όταν τα νερά είναι ζεστά. Οι μέδουσες είναι πιο δραστήριες τους θερμότερους μήνες. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο ζεστός καιρός αυξάνει τα επίπεδα πλαγκτόν στην επιφάνεια του νερού, προσελκύοντας έτσι τις μέδουσες προς τα πάνω.

Έχουν ληφθεί μέτρα για την πρόληψη τις μέδουσες, μεταξύ των οποίων και μια συνεργασία με ψαράδες που τις αλιεύουν και τις απελευθερώνουν πιο μακριά από την ακτή, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο ενημέρωσης Ici.

Παρόμοια προβλήματα έχουν σημειωθεί και σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς, όπως στον σταθμό Τορνές στη Σκωτία το 2011 και στον σταθμό Οσκαρσάμν της Σουηδίας το 2013, αλλά τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες.