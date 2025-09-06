Έτοιμα τα σχολεία που εντάχθηκαν στην α' φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Ο απολογισμός της πρώτης φάσης του προγράμματος παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Newsbomb

Έτοιμα τα σχολεία που εντάχθηκαν στην α' φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές την ερχόμενη Πέμπτη είναι και τα 431 σχολεία που ανακαινίστηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού μέσω του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου». Ο απολογισμός της πρώτης φάσης του προγράμματος παρουσιάστηκε σήμερα από τις ηγεσίες των υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών, και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, σε εκδήλωση στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Πολλοί όταν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα μπορεί να ήταν και σκεπτικοί ως προς το κατά πόσο θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Νομίζω όμως ότι ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα και είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα ότι 431 σχολεία θα είναι έτοιμα με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, χάρη στην πολύ σημαντική δουλειά που έκαναν οι Κτιριακές Υποδομές του υπουργείου Υποδομών, το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Εσωτερικών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση –και βεβαίως με τη χρηματοδότηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ύψους 100 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα.

«Αυτές οι συνέργειες έχουν έναν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών», επισήμανε, μεταφέροντας την προσωπική εμπειρία του από τη χαρά εκπαιδευτικών και μαθητών που εισέπραξε, επισκεπτόμενος 29 από τα σχολεία, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Ο κ. Δήμας εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την επέκταση του προγράμματος μέσω πρόσθετης δωρεάς από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, που σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση ύψους 250 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εξασφαλίζει ένα συνολικά «πολύ σημαντικό ποσό που θα πάει στην ανακαίνιση χιλιάδων σχολείων». Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι στην Κεντρική Μακεδονία το υπουργείο Υποδομών «τρέχει» και για την κατασκευή σχολείων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αναφέροντας ότι «επιπλέον 17 καινούρια σχολεία-τα 16 στη Θεσσαλονίκη- χτίζονται ώστε το 2025-27 να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και δασκάλους».

Ζαχαράκη: «Είμαστε εδώ για κάθε παιδί, κάθε εκπαιδευτικό, όπου κι αν γεννήθηκε και σε όποιο σχολείο κι αν φοιτά»

«Πρέπει να θυμίζουμε τι σημαίνει η δύναμη της συνέργειας και τι σημαίνει αυτό το "μαζί", το οποίο έχουμε σίγουρα ανάγκη», τόνισε από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρο συναίσθημα, να επισκέπτεσαι εντέλει ένα σχολείο το οποίο ανακαινίστηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ και στην επαφή με τους ανθρώπους να βλέπεις ένα χαμόγελο που είναι γνήσιο, πηγαίο».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το 29ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, που ανακαινίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», επισκέφθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου. Το σχολείο, που βρίσκεται στην περιοχή Χαριλάου, είναι ένα από τα 45 της Θεσσαλονίκης (20 στην Ανατολική και 25 στη Δυτική Θεσσαλονίκη) που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος.

INTIME NEWS

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι λαμβάνει αρκετά μηνύματα από τις διευθύνσεις σχολείων που δεν έχουν ανακαινισθεί ακόμη και είναι στην επόμενη φάση υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και από σχολεία που έχουν ανάγκη πιο δομικές αλλαγές. «Οι Κτιριακές Υποδομές έρχονται και συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη. Άρα, με συνέπεια και ταχύτητα πρωτοφανή, προχωράμε με συνεχή ενίσχυση και ένταση της προσπάθειας. Η νέα πολύ γενναιόδωρη ενίσχυση από τις τέσσερις τράπεζες -Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς-, μαζί με το "πάντρεμα" των πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα μας φέρει στην πολύ ευχάριστη θέση μετά από τέσσερα χρόνια να μπορούμε να έχουμε άνω των 2500 σχολείων ανακαινισμένα. Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτά, καθώς σε όλη την Ελλάδα κατασκευάζονται νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ, όπως πάρα πολλά είναι και αυτά που κατασκευάζονται από τις περιφέρειες μέσα από περιφερειακά προγράμματα», επισήμανε η υπουργός Παιδείας, εξηγώντας ότι ο προγραμματισμός αυτός εντάσσεται σε «μία ομπρέλα πολλών δραστηριοτήτων, ώστε σε μία δύσκολη συγκυρία, λόγω του δημογραφικού προβλήματος, να έχουμε μία πολύ στιβαρή απάντηση ότι είμαστε εδώ για κάθε παιδί, κάθε εκπαιδευτικό, όπου κι αν γεννήθηκε και σε όποιο σχολείο κι αν φοιτά».

«Όλα αυτά τα έξι χρόνια, από όλα τα έργα που έχει κάνει το υπουργείο Υποδομών -τις γέφυρες, τους δρόμους, τις σήραγγες, το μετρό- υπάρχουν λίγα πράγματα που μένουν στο συναίσθημα ενός παιδιού και πιστεύω πραγματικά ότι την επόμενη εβδομάδα, στις 11 Σεπτεμβρίου, τα παιδιά που θα πάνε σε ένα ανακαινισμένο σχολείο θα νιώσουν ότι όλοι εμείς, η Πολιτεία, οι τράπεζες, οι δήμοι, αυτή η συμμαχία, κάτι κάναμε και δείξαμε ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για το συναίσθημα αυτών των παιδιών, τις αναμνήσεις τους», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Μιλώντας για τα σχολεία είναι αδύνατον κανείς να μη βάλει μία προσωπική πινελιά. Είναι η ζωή του καθενός μας, τα παιδικά μας χρόνια κι η ζωή των παιδιών μας», παρατήρησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Μιλώντας για τη δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών σημείωσε ότι «αυτή η χορηγία μας δίνει το έναυσμα να ξεφύγουμε από τη λογική μόνο των μεγάλων έργων -από τα μεγάλα οδικά έργα, τα φράγματα, έργα που έχουν όγκο βάρος και επιρροή στην κοινωνία- και να πάμε και σε αυτά τα μικρά, που έχουν εξίσου μεγάλη επιρροή στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Μιλώντας εκ μέρους των διοικήσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ο πρόεδρος της ΕΕΤ Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος που «ένα τόσο σημαντικό έργο, η ανακαίνιση 430 σχολείων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκε, δίνοντας σε χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη φετινή σχολική χρονιά σε πιο όμορφες, ασφαλείς, αξιοπρεπείς και προσβάσιμες εγκαταστάσεις».

«Η δωρεά των 100 εκατ. ευρώ που έκαναν πέρυσι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες – η Alpha Bank, Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, πραγματικά έπιασε τόπο. Αυτό είναι κάτι που όλοι το βλέπουμε στις εικόνες των ανακαινισμένων σχολείων, οι οποίες έρχονται από όλη την Ελλάδα. Η πραγματική και ανεκτίμητη αξία αυτής της δωρεάς θα φανεί με τον καλύτερο τρόπο την ερχόμενη εβδομάδα, στα πρόσωπα των ίδιων των παιδιών», ανέφερε ο κ.Χαρδούβελης, υπογραμμίζοντας ότι «η εμβληματική χορηγία των τεσσάρων τραπεζών στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου δεν είναι τυχαία επιλογή, είναι μία συνειδητή ανάληψη δράσης για ένα πολύ σοβαρό σκοπό, τη στήριξη της Παιδείας, που είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της χώρας μας».

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης τοποθετήθηκαν για τις ανάγκες στη σχολική στέγη και τη σημασία του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Μίλησαν συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και ο δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Γιώργος Γκιώνης.

Την πλευρά των ωφελούμενων από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» μετέφεραν ο διευθυντής 29ου Δημοτικού Θεσσαλονίκης Γιώργος Μπιτόπουλος και η διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Επανομής Παναγιώτα Καζάκη, ενώ για το τεχνικό κομμάτι μίλησαν από τις Κτιριακές Υποδομές ο πρόεδρος Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Γιάνναρης, καθώς και εκπρόσωποι των τεχνικών εταιριών ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ και Ζησιμόπουλος ΑΤΕ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα μετά την επιβολή προστίμου 2,95 δισ. ευρώ στην Google

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Έχουμε την ικανότητα να «ξεριζώσουμε» το οργανωμένο έγκλημα

16:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ξύλο και επιθέσεις με μπύρες μεταξύ ηλικιωμένου και αλλοδαπού - Βίντεο

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη αρχαίου τάφου με ελληνο-ρωμαϊκή επιγραφή στην Αλβανία

16:33ΠΑΙΔΕΙΑ

Έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές τα σχολεία που εντάχθηκαν στην α' φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος κατηγορούμενος για την πρόκληση πυρκαγιάς

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν - Βίντεο

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ο Κώστας Τσιάρας από την 89η ΔΕΘ - «Όσοι πήραν παράνομα χρήματα, θα τα επιστρέψουν»

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: «Δρομολογούνται οι εξελίξεις για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Προελαύνουν οι ισραηλινές δυνάμεις - Προειδοποίηση σε Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη

16:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Οσμάν: «Δεν βγάζει νόημα να τελειώνεις πρώτος και να παίζεις νωρίς»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά στο Μπράντφορντ: Καίγονται φορτηγά, καπνός στον ουρανό

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης – Ζαχαράκη: Πιλοτικό πρόγραμμα για την προστασία της νέας γενιάς από τα fake news θα λειτουργήσει φέτος σε 30 σχολεία

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 19.00 ο Νίκος Δένδιας σε συζήτηση του «Oικονομικού Ταχύδρομου» και του In.gr για την «Ατζέντα 2030»

15:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: Ξεκάθαρος για Final Four - «Πέντε μήνες προσπαθούμε, μιλάμε μόνο με Euroleague»

15:44LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτό το καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής μου»

15:36ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης - 3.000 αστυνομικοί επί ποδός - Κλειστοί έξι σταθμοί του Μετρό

15:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκκίνηση στα φιλικά με νίκη επί του Προμηθέα

15:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Απόψε ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μία συνεκτική μεταρρυθμιστική πρόταση»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τη Γαλλία η Γερμανία: Σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης του Βερολίνου σε περίπτωση πολέμου - Πρόβλεψη για μάχες στους δρόμους και εκκενώσεις πληθυσμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Η στιγμή που άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα πολέμου μέσα σε Μετρό

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν - Βίντεο

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά στο Μπράντφορντ: Καίγονται φορτηγά, καπνός στον ουρανό

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Προελαύνουν οι ισραηλινές δυνάμεις - Προειδοποίηση σε Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τη Γαλλία η Γερμανία: Σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης του Βερολίνου σε περίπτωση πολέμου - Πρόβλεψη για μάχες στους δρόμους και εκκενώσεις πληθυσμών

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ξεσπά ο κληρικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα - «Μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή, δεν με απείλησαν με ροζ βίντεο»

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

11:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: «Κλειδώνει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθόριες περιοχές - Τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη αρχαίου τάφου με ελληνο-ρωμαϊκή επιγραφή στην Αλβανία

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ