Σχολεία: Την Πέμπτη το «πρώτο κουδούνι» για τους μαθητές - Τι αλλάζει στο σχολικό ωράριο

Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το «πρώτο κουδούνι» να φέρνει μαζί του και νέες αλλαγές.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός, ενώ την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.

Οι αλλαγές στο ωράριο

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, για το σχολικό έτος 2025-26, το ωράριο αποχώρησης των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο διαφοροποιείται ως εξής:

  • οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν στις 14:55, με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,
  • στις 15:50, με το πέρας της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,
  • ή στις 17:30, με τη λήξη ολόκληρου του προγράμματος.

Η νέα ρύθμιση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους γονείς και τους μαθητές, επιτρέποντας την αποχώρηση σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους, ενώ διατηρεί τον βασικό στόχο του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Σχολείου: την ποιοτική και ασφαλή παραμονή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον μετά τη λήξη του βασικού ωραρίου.

Με το χτύπημα του κουδουνιού στις 11 Σεπτεμβρίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα θρανία, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας σχολικής περιόδου γεμάτης μάθηση και δραστηριότητες.

Νέο μάθημα στα Δημοτικά

Μια νέα, πράσινη εκπαιδευτική καινοτομία έρχεται από τον Δεκέμβριο σε 4.384 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Πρόκειται για τη δράση «Λαχανόκηποι στα Σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα, συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», η οποία κάνει επίσημη έναρξη στις 20 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύει να εισαγάγει τους μικρούς μαθητές στη βιωματική μάθηση μέσα από την ενασχόληση με την καλλιέργεια λαχανικών και βοτάνων, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την οικολογική ευαισθητοποίηση και τη συνεργατική εκπαίδευση.

