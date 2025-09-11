Σχολεία: Σήμερα το πρώτο κουδούνι με αγιασμό και βιβλία - Από την Παρασκευή τα μαθήματα

Στην Τέλενδο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη Νέα Φιλαδέλφεια ο πρωθυπουργός

Αρχείου - Eurokinissi
Επιστρέφουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σήμερα στα σχολεία, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Η φετινή χρονιά φέρνει μαζί της σημαντικές αλλαγές, τόσο στο πρόγραμμα των μαθημάτων όσο και στη διδακτέα ύλη. Ανάμεσα στις βασικές καινοτομίες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας είναι οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, η αναδιάρθρωση των μαθησιακών στόχων, η σταδιακή εισαγωγή του «πολλαπλού βιβλίου», καθώς και νέες πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων και η ενισχυμένη ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών.

Οδηγίες για τον Αγιασμό και την πρώτη ημέρα

Σύμφωνα με σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου Παιδείας, η πρώτη ημέρα θα ξεκινήσει με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές θα λάβουν τα βιβλία τους και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν.

Αναλυτικά, οι ώρες του αγιασμού έχουν οριστεί ως εξής:

  • Νηπιαγωγεία & Δημοτικά: 08:15 έως 09:00

  • Γυμνάσια & Λύκεια: 09:15 έως 10:30

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί στην Τέλενδο για να παραστεί στην τελετή αγιασμού στο Δημοτικό σχολείο του νησιού, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

O πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.

