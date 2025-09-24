Μετεγγραφές φοιτητών: 10 και 1 χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις λίγο πριν την αίτηση

Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται μετεγγραφή και πώς γίνεται η μοριοδότηση

Μετεγγραφές φοιτητών: 10 και 1 χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις λίγο πριν την αίτηση
ΠΑΙΔΕΙΑ
Μέσω ανάρτησης στα social media η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη προχώρησε σε μερικές διασαφηνίσεις σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών.

Να σημειωθεί πως από σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 και ώρα 07:00 έως και τις 08 Ιουλίου 2025 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», ή μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr.

Η υπουργός Παιδείας επισημαίνει πως «πριν κάνεις την αίτηση… ρίξε μια ματιά στις 10+1 πιο συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις, για να κάνεις την αίτησή σου σωστά και έγκαιρα».

  1. Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται μετεγγραφή;

Οι δύο βασικές κατηγορίες είναι:

  • Οι φοιτητές που μοριοδοτούνται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (σε ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων).
  • Οι φοιτητές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών σε Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α.-Α.Σ.Ε.Ι.-Σ.Σ.Α.Σ. -Α.Σ.Σ.Υ. (καθ' υπέρβαση του 15%).

(Σημ: Εφόσον υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ Τμημάτων Προέλευσης και Προορισμού και συγκεντρώνονται τα μόρια της βάσης μετεγγραφής)

2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής παράλληλα και για τις δύο βασικές κατηγορίες;

  • Όχι, η αίτηση υποβάλλεται είτε για την κατηγορία της μοριοδότησης βάσει οικονομικών/κοινωνικών κριτηρίων είτε για την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

3. Πόσα Τμήματα μπορούν να δηλωθούν για μετεγγραφή με βάση τα κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια;

  • Έως 2 αντίστοιχα Τμήματα διαφορετικών ΑΕΙ/ΑΕΑ, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας του Α.Ε.Ι.-Α.Ε.Α. πρώτης εγγραφής.

4. Πώς γίνεται η μοριοδότηση για την μετεγγραφή βάσει οικονομικών κριτηρίων;

Για κατά κεφαλήν εισόδημα:

  • έως 3.000€: 6 μόρια
  • από 3.000,01 έως 6.000€: 4 μόρια
  • από 6.000,01 έως 9.000€: 3 μόρια
  • από 9.000,01 έως 12.000€: 2 μόρια

5: Πώς γίνεται η μοριοδότηση για την μετεγγραφή βάσει κοινωνικών κριτηρίων;

  • 3 μόρια για τρίτεκνους ή πολύτεκνους (+0,5 μόρια για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25, εξαιρουμένου του αιτούντος/ης).
  • 3 ή 5 μόρια εάν ο αιτών/η αιτούσα είναι ορφανός/ή από τον έναν γονέα ή αντίστοιχα και από τους δύο γονείς.
  • 2 μόρια εάν ο αιτών/η αιτούσα είναι τέκνο άγαμου γονέα.
  • 2 μόρια για κάθε μέλος οικογένειας με αναπηρία ≥67%.

6: Μπορούν φοιτητές επαναληπτικών πανελλαδικών να μετεγγραφούν;

  • Ναι, σε ποσοστό 0,5%, επιπλέον του 15% που ισχύει για τους φοιτητές που μετεγγράφονται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (σε δεύτερο κύκλο αιτήσεων).

7. Μπορούν δύο αδέλφια να μετεγγραφούν από κοινού;

  • Ναι, σε αντίστοιχα Τμήματα, εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στον τόπο φοίτησης του αδελφού ή στον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων.

8. Τι ισχύει για οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα;

  • Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι κάτω από 000€, τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού στην Περιφερειακή Ενότητα κατοικίας που διαμένουν τα ίδια ή οι γονείς τους ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

9. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής;

Ναι, κατηγορίες που αφορούν:

  • Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας
  • Τέκνα στρατιωτικών/αστυνομικών που χάθηκαν στην υπηρεσία
  • Άτομα με αναπηρία ≥67%
  • Δωρητές οργάνων
  • Κρατούμενοι
  • Πολίτες Κυπριακής καταγωγής, Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
  • Κληρικούς

(Σημ: στις 2 τελευταίες κατηγορίες δεν γίνεται αίτηση στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά υποβολή έγγραφης αίτησης).

10. Ποιοι δικαιούνται κατ' εξαίρεση μετεγγραφή;

  • Φοιτητές σε περιπτώσεις σοβαρών και τεκμηριωμένων εξαιρετικών περιπτώσεων ή επιγενόμενων περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.

11. Μπορεί να υποβληθεί ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης;

  • Ναι, με «αίτηση θεραπείας» μέσα σε 30 ημέρες, αν υπάρχει προφανές σφάλμα που δεν οφείλεται στον αιτούντα.

