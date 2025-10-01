Ζάκυνθος: Κλειστά αύριο σχολεία και δημοτικοί παιδικοί σταθμοί λόγω επικείμενης κακοκαιρίας

Αύριο, Πέμπτη (2/10), τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στη Ζάκυνθο θα παραμείνουν κλειστά, με απόφαση του δημάρχου του νησιού, Γιώργου Στασινόπουλου, μετά από σύσκεψη με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή το πρωί της Πέμπτης, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει άμεση ανακοίνωση από τον Δήμο.

