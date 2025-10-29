Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων για 231.062 μαθητές δημοτικού

«Στόχος μας η στήριξη της ελληνικής οικογένειας σε κάθε γωνιά της Ελλάδος», αναφέρει η υπουργός

Newsbomb

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων για 231.062 μαθητές δημοτικού

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου

Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεκινά από σήμερα, 29 Οκτωβρίου, η υλοποίηση του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων στις σχολικές μονάδες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή 231.062 ζεστών, σχεδιασμένων με βάση τη μεσογειακή διατροφή, γευμάτων ημερησίως σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και υλοποιείται σε 1.918 σχολικές μονάδες από 153 δήμους πανελλαδικά.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «Από σήμερα, 231.062 μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων, σε όλη την Ελλάδα, θα απολαμβάνουν, κάθε μέρα, ζεστό μεσημεριανό γεύμα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε, μέσω του θεσμού αυτού, την ελληνική οικογένεια, την ελληνική περιφέρεια, τα νησιά μας, περιοχές απομακρυσμένες και μειονεκτικές. Δέσμευση μας είναι, κάθε χρόνο, να εντάσσουμε περισσότερους Δήμους και να προσφέρουμε ποιοτικά και θρεπτικά γεύματα σε περισσότερα παιδιά. Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων είναι μία καθημερινή μέριμνα της Κυβέρνησης και μια, ακόμα, αφετηρία ίσων ευκαιριών, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Δεν προσφέρουμε απλά και μόνο γεύματα. Προσφέρουμε αληθινή τροφή για την καλλιέργεια αξιών και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού».

Σημειώνεται ότι η επιλογή των επιχειρήσεων που υλοποιούν το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, γίνεται μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος ορίζει αυστηρές προδιαγραφές και στάδια ελέγχου κατά τη διαδικασία παρασκευής, συσκευασίας και διανομής των γευμάτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Νέα δοκιμή «υπερόπλου» - Επιτυχής εκτόξευση της πυρηνικής τορπίλης «Poseidon»

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Μια ανάσα πριν τα 5 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της Νvidia - Ο νέος «χρυσός» της Wall Street

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση

13:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Σημαντική νίκη για εμάς και τώρα Μονακό» (vid)

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

13:43ΚΟΣΜΟΣ

O μεγιστάνας με το baby face: Πώς έστησε την «αυτοκρατορία» εγκλήματος με κέρδη 30 εκατ. δολάρια την ημέρα

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: Αναποδογύρισε ΙΧ – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού (εικόνα)

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ανασύρθηκαν δύο σοροί - Νεκρό 12χρονο αγόρι

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό μήνυμα Βελγίου κατά Ρωσίας: Αν επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, «η Μόσχα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη»

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, καταργούνται περιττά δικαιολογητικά, προχωρά η ενσωμάτωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

13:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν: Ανακοίνωσε επίσημα τον Καλάθη - Το αντίο της Μονακό

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ξένη προς τη δημοκρατία η επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη»

13:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Έγινε κάτοικος... Ηρακλείου και επίσημα ο Κόντης

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και την Euroleague

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα απόρριψη για την άμεση κλήτευση «Φραπέ» και Σεμερτζίδου από τη ΝΔ

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι το επόμενο τριήμερο: Το σίγουρο και το... εναλλακτικό

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με τη στολή της παρέλασης το παιδί έβλεπε τους γονείς να τσακώνονται στο Αστυνομικό Τμήμα

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΕΣ – Φωνές που δε λύγισαν»: Έρχεται στο «Θέατρο Άλσος ΔΕΗ» 20 & 23 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ανασύρθηκαν δύο σοροί - Νεκρό 12χρονο αγόρι

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Σαν χάρτινος πύργος κατέρρευσε η επταώροφη πολυκατοικία στην Τουρκία – Οικογένεια πέντε ατόμων εγκλωβισμένη στα συντρίμμια

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα από δραπέτη ψυχιατρείου - «Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αποδοθούν ευθύνες», λέει η Δημογλίδου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με τη στολή της παρέλασης το παιδί έβλεπε τους γονείς να τσακώνονται στο Αστυνομικό Τμήμα

12:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων για 231.062 μαθητές δημοτικού

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην είσοδο, ενώ βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι

13:43ΚΟΣΜΟΣ

O μεγιστάνας με το baby face: Πώς έστησε την «αυτοκρατορία» εγκλήματος με κέρδη 30 εκατ. δολάρια την ημέρα

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, καταργούνται περιττά δικαιολογητικά, προχωρά η ενσωμάτωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι το επόμενο τριήμερο: Το σίγουρο και το... εναλλακτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ