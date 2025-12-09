Διαγραφή φοιτητών: Αντιδρούν φοιτητικοί σύλλογοι και εργαζόμενοι στα ΑΕΙ - Ξεκινούν κινητοποιήσεις

Με φόντο τις επικείμενες διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ και συλλογικοί φορείς εργαζόμενων και φοιτητών ΑΕΙ εκφράζουν την αντίθεσή τους και μέσω επίσημης ανακοίνωσης, επισημαίνουν πως η εν λόγω πολιτική επιλογή οδηγεί στην υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Προσθέτουν παράλληλα, πως οι διαγραφές θα χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για περαιτέρω υποχρηματοδότηση, συγχώνευση ή και κατάργηση Τμημάτων, Σχολών, και ενδεχομένως ΑΕΙ.

Οι θέσεις των συλλόγων

Στην ανακοίνωσή τους, οι συλλογικοί φορείς τονίζουν πως

Η μείωση του φοιτητικού πληθυσμού θα δημιουργήσει την «ανάγκη» για λιγότερο προσωπικό (όλων των κλάδων), οδηγώντας σε κίνδυνο απολύσεων , καθώς θα επιδεινωθεί η αναλογία φοιτητών προς προσωπικό.

Το μέτρο αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες ζωής των φοιτητών, όπως η ανάγκη για εργασία, οι ασφυκτικοί ρυθμοί σπουδών και η ανεργία, πλήττοντας κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους .

Το κράτος, αντί να στηρίξει τους πιο ευάλωτους, εντείνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες , ωθώντας τους φοιτητές σε ένα «κυνήγι πιστωτικών μονάδων» που ευτελίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι διδάσκοντες μετατρέπονται σε «εξεταστές» αιτημάτων παράτασης, καλούμενοι να γνωμοδοτήσουν για διοικητικά και ιατρικά ζητήματα.

Οι αποφάσεις και το πρόγραμμα δράσης

Μεταξύ των αποφάσεων που λήφθηκαν είναι:

Πανελλαδική κινητοποίηση στη σύνοδο πρυτάνεων (Βόλος): Στις 12 Δεκεμβρίου , ημέρα ομιλίας της υπουργού Παιδείας, για να μεταφερθούν τα αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ενημερωτικές δράσεις: Πραγματοποίηση δράσεων για την ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα των διαγραφών.

Στήριξη απεργίας-αποχής: Στήριξη της απόφασης της ΟΔΠΤΕ για απεργία-αποχή από τη διαδικασία των διαγραφών, με κάλεσμα προς όλους τους εργαζομένους, και πλαισίωση της με δράσεις των Φοιτητικών Συλλόγων.

Αποκλεισμοί: Πραγματοποίηση ημέρας δράσης με εξορμήσεις στις γραμματείες, καθώς και αποκλεισμούς των γραμματειών, ώστε να μην παραδοθούν οι λίστες διαγραφών.

Πανελλαδικό διήμερο ενάντια στις πειθαρχικές διώξεις: Στις 15-16 Δεκεμβρίου στο ΕΜΠ, με κινητοποίηση τις ώρες των ακροάσεων, πολύμορφες δράσεις και κεντρική πανεκπαιδευτική κινητοποίηση.

Συμμετοχή σε κινητοποίηση: Συμμετοχή στην κινητοποίηση ενάντια στις διώξεις στις 11 Δεκεμβρίου, στα Προπύλαια, στις 19:00.

Υπογράφουν: Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Βιολογικού, Φυσικού, Οικονομικού, Πολιτικού, Νομικής ΕΚΠΑ, Αρχιτεκτονικής, ΗΜΜΥ, Χημικών Μηχανικών και Ναυπηγών ΕΜΠ και τα ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Συλλόγου ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ, του Συλλόγου ΕΤΕΠ ΕΚΠΑ και η Εκτελεστική Γραμματεία ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ.

