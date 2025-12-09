Διαγραφή φοιτητών: Αντιδρούν φοιτητικοί σύλλογοι και εργαζόμενοι στα ΑΕΙ - Ξεκινούν κινητοποιήσεις

Εργαζόμενοι και Φοιτητές ΑΕΙ καταγγέλλουν την πολιτική της διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών και κάνουν λόγο για υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου

Newsbomb

Διαγραφή φοιτητών: Αντιδρούν φοιτητικοί σύλλογοι και εργαζόμενοι στα ΑΕΙ - Ξεκινούν κινητοποιήσεις
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με φόντο τις επικείμενες διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ και συλλογικοί φορείς εργαζόμενων και φοιτητών ΑΕΙ εκφράζουν την αντίθεσή τους και μέσω επίσημης ανακοίνωσης, επισημαίνουν πως η εν λόγω πολιτική επιλογή οδηγεί στην υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Προσθέτουν παράλληλα, πως οι διαγραφές θα χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για περαιτέρω υποχρηματοδότηση, συγχώνευση ή και κατάργηση Τμημάτων, Σχολών, και ενδεχομένως ΑΕΙ.

Οι θέσεις των συλλόγων

Στην ανακοίνωσή τους, οι συλλογικοί φορείς τονίζουν πως

  • Η μείωση του φοιτητικού πληθυσμού θα δημιουργήσει την «ανάγκη» για λιγότερο προσωπικό (όλων των κλάδων), οδηγώντας σε κίνδυνο απολύσεων, καθώς θα επιδεινωθεί η αναλογία φοιτητών προς προσωπικό.

  • Το μέτρο αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες ζωής των φοιτητών, όπως η ανάγκη για εργασία, οι ασφυκτικοί ρυθμοί σπουδών και η ανεργία, πλήττοντας κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους.

  • Το κράτος, αντί να στηρίξει τους πιο ευάλωτους, εντείνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, ωθώντας τους φοιτητές σε ένα «κυνήγι πιστωτικών μονάδων» που ευτελίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.

  • Οι διδάσκοντες μετατρέπονται σε «εξεταστές» αιτημάτων παράτασης, καλούμενοι να γνωμοδοτήσουν για διοικητικά και ιατρικά ζητήματα.

Οι αποφάσεις και το πρόγραμμα δράσης

Μεταξύ των αποφάσεων που λήφθηκαν είναι:

  • Πανελλαδική κινητοποίηση στη σύνοδο πρυτάνεων (Βόλος): Στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα ομιλίας της υπουργού Παιδείας, για να μεταφερθούν τα αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

  • Ενημερωτικές δράσεις: Πραγματοποίηση δράσεων για την ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα των διαγραφών.

  • Στήριξη απεργίας-αποχής: Στήριξη της απόφασης της ΟΔΠΤΕ για απεργία-αποχή από τη διαδικασία των διαγραφών, με κάλεσμα προς όλους τους εργαζομένους, και πλαισίωση της με δράσεις των Φοιτητικών Συλλόγων.

  • Αποκλεισμοί: Πραγματοποίηση ημέρας δράσης με εξορμήσεις στις γραμματείες, καθώς και αποκλεισμούς των γραμματειών, ώστε να μην παραδοθούν οι λίστες διαγραφών.

  • Πανελλαδικό διήμερο ενάντια στις πειθαρχικές διώξεις: Στις 15-16 Δεκεμβρίου στο ΕΜΠ, με κινητοποίηση τις ώρες των ακροάσεων, πολύμορφες δράσεις και κεντρική πανεκπαιδευτική κινητοποίηση.

  • Συμμετοχή σε κινητοποίηση: Συμμετοχή στην κινητοποίηση ενάντια στις διώξεις στις 11 Δεκεμβρίου, στα Προπύλαια, στις 19:00.

Υπογράφουν: Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Βιολογικού, Φυσικού, Οικονομικού, Πολιτικού, Νομικής ΕΚΠΑ, Αρχιτεκτονικής, ΗΜΜΥ, Χημικών Μηχανικών και Ναυπηγών ΕΜΠ και τα ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Συλλόγου ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ, του Συλλόγου ΕΤΕΠ ΕΚΠΑ και η Εκτελεστική Γραμματεία ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσθένης Πάκος: Κοιμήθηκαν στο κατάστρωμα 4 διμοιρίες από Αθήνα για να δουλέψουν 20 ώρες στην Κρήτη - Επιχειρησιακό χάλι

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κινητοποίηση την Τετάρτη το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αποστολή: Κινέζοι επιστήμονες κατέκτησαν το «άγνωστο» άκρο της Αρκτικής

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δεκάδες Porsche στην Ρωσία ακινητοποιήθηκαν ξαφνικά

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει στις ΗΠΑ νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Μολότοφ εκτοξεύτηκαν κατά διμοιρίας ΜΑΤ στα Εξάρχεια

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλύβια: Αλβανός ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ με τη βόμβα - Εντόπισε ο ίδιος τον μηχανισμό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Καϊράτ - Ολυμπιακός και Champions League

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

07:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαγραφή φοιτητών: Αντιδρούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι εργαζόμενοι στα ΑΕΙ - Ξεκινούν κινητοποιήσεις

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία του Τραμπ, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας σήμερα ο Ανδρουλάκης, οργή από ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ για τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης κατά αγροτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα - «Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω»

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά Μπλόκα: Ανοιχτό παράθυρο από Μητσοτάκη - «Διάλογος αλλιώς δικογραφίες και διώξεις» το μήνυμα της κυβέρνησης

06:28LIFESTYLE

Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Με «δόλωμα» μία κοπέλα συνάντησαν τον 14χρονο οι δύο δράστες και τον μαχαίρωσαν – «Είχαμε τσακωθεί και μου την είχαν στημένη»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δεκάδες Porsche στην Ρωσία ακινητοποιήθηκαν ξαφνικά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρική ηρεμία φέρνει ο «Ωμέγα Εμποδιστής» – Η πρώτη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

13:19WHAT THE FACT

Καινοτομεί η Κίνα: Εξοπλίζει τα σύνορα με στρατό από... ρομπότ - Οι δυνατότητες των ανθρωποειδών

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Μολότοφ εκτοξεύτηκαν κατά διμοιρίας ΜΑΤ στα Εξάρχεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ