Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ημερίδα στο ΕΚΠΑ για τη διαχρονική αξία των Αρχαίων Ελληνικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, το Πρόγραμμα Executive MBA του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών φέρνει στο προσκήνιο τη διαχρονική αξία των Αρχαίων Ελληνικών και τον καθοριστικό τους ρόλο στη σύγχρονη εκπαίδευση, την ηγεσία και τη στρατηγική σκέψη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η οποία έχει καθιερωθεί επίσημα από την UNESCO, συμπίπτει με την επέτειο του θανάτου του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού υπογραμμίζοντας τη βαθιά σύνδεση της γλώσσας με την πολιτιστική ταυτότητα και την πνευματική κληρονομιά του ελληνισμού.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 14:00, πανεπιστημιακοί, επαγγελματίες και εκπρόσωποι του δημόσιου και επιχειρηματικού κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται στην ημερίδα με τίτλο «Τα Αρχαία Ελληνικά στην Εκπαίδευση και την Ηγεσία του Μέλλοντος», για να αναδείξουν πώς η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός συνεχίζουν νααποτελούν πολύτιμους πυλώνες γνώσης και ηγετικής σκέψης στον σύγχρονο κόσμο.

Η ημερίδα, η οποία τελεί υπό την Αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, είναι αφιερωμένη στη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και στον ρόλο τους στη διαμόρφωση σύγχρονων δεξιοτήτων σκέψης, ηγεσίας και στρατηγικής κρίσης.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι, σε διάλογο με εκπροσώπους του ελληνικού επιχειρηματικού και επαγγελματικού κόσμου, εξετάζουν:

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται οι:

Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, University of Manchester, Πρόεδρος της Euroclassica Juan Coderch , Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, University of St Andrews

Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Αργυριάδη του ΕΚΠΑ και θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά με ταυτόχρονη μετάφραση (Ελληνικά–Αγγλικά), δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης σε ελληνικό και διεθνές κοινό.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του παρακάτω συνδέσμου: YouTube Live (απλή παρακολούθηση, χωρίς διερμηνεία): https://youtube.com/live/Uvw2JUxjEFM

Για διαδικτυακή συμμετοχή με ταυτόχρονη διερμηνεία (Ελληνικά–Αγγλικά) και βελτιωμένη ποιότητα ήχου και εικόνας, απαιτείται προεγγραφή μέσω Zoom Webinar: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_P27veQpNS-iW5yDi8OzSiw

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί βεβαίωση συμμετοχής κατόπιν εγγραφής.

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα: 10:00 - 14:00

Χώρος: Αμφιθέατρο Αργυριάδη, ΕΚΠΑ

Ζωντανή μετάδοση: με ταυτόχρονη μετάφραση (Ελληνικά–Αγγλικά)

Βεβαίωση συμμετοχής: θα αποσταλεί κατόπιν εγγραφής

Τηλ.: +30 210 3688741

Email: eriotoup@ba.uoa.gr

