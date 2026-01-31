Ψυχολογικά τεστ για εκπαιδευτικούς: Νέο εργαλείο πρόληψης από το Υπουργείο Παιδείας

Σοβαρά ζητήματα στη λειτουργία του Γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών αναδεικνύουν οι τελευταίες τρεις σχολικές χρονιές, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής». Η σχολική κοινότητα αντιμετωπίζει συχνές αποχωρήσεις καθηγητών, ελλιπή ωρολόγιο πρόγραμμα και περιστατικά που φέρνουν στο φως προβλήματα στην καθημερινή ζωή των μαθητών και στην ομαλή λειτουργία της τάξης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, καταγράφηκαν περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν διδακτικό έργο, κυρίως λόγω ψυχολογικών αιτιών. Η διάγνωση γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται «αδυνατούντες» αναλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην τάξη.

Όπως σημειώνει στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο διευθυντής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννης Κουμέντος, «στη Διεύθυνσή μου υπάρχουν 88 εκπαιδευτικοί με διάγνωση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ότι δεν μπορούν να διδάξουν. Πλέον αναλαμβάνουν διοικητική δουλειά και είναι πολύ χρήσιμοι».

Δυσκολίες στη διαχείριση των περιστατικών

Οι διευθύνσεις των σχολείων συχνά διστάζουν να αντιμετωπίσουν ανοιχτά τέτοιες καταστάσεις, φοβούμενες τον στιγματισμό των εκπαιδευτικών ή πιθανές νομικές συνέπειες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να παραδεχτούν την ανάγκη βοήθειας, ενώ η παρακίνηση για αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης γίνεται κυρίως μέσω διευθυντών και οικογένειας.

Όπως αναφέρουν γονείς στην «Καθημερινή», οι αποχωρήσεις καθηγητών επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των τάξεων. Η Μάρθα Αβοκάτου, μητέρα μαθητή, επισημαίνει ότι «τα παιδιά είχαν να κάνουν μόνο τρεις ώρες μάθημα ημερησίως» λόγω της έλλειψης σταθερών καθηγητών.

Πρόσφατα περιστατικά και μέτρα

Ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στη Β’ Γυμνασίου έφερε το θέμα στο προσκήνιο, όταν μαθητής έκλεισε το στόμα συμμαθήτριάς του με χαρτοταινία. Μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ παράλληλα ξεκίνησε Ενορκη Διοικητική Εξέταση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στη δημιουργία ειδικού τμήματος εντός των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, που θα αναλαμβάνει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών με ψυχολογικά ή διοικητικά προβλήματα, ενώ εξετάζεται η εφαρμογή περιοδικών ψυχομετρικών αξιολογήσεων για τους νέους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση ή που έχουν καταγραφεί ως «αδυνατούντες» θα υποβάλλονται σε τακτικά ψυχολογικά τεστ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», τα τεστ αυτά θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και θα επαναλαμβάνονται περιοδικά, πιθανώς κάθε πενταετία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να ασκήσουν διδακτικό έργο χωρίς κίνδυνο για τους μαθητές ή για τους ίδιους.

Το μέτρο στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας και στην κατάλληλη ανακατανομή των εκπαιδευτικών σε διοικητικά καθήκοντα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το κτήριο του Υπουργείου παιδείας στο Μαρούσι Αρχείου - Eurokinissi

Μήνυμα για την εκπαιδευτική κοινότητα

Γονείς και στελέχη της εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι η αναγνώριση και η υποστήριξη των «αδυνατούντων» εκπαιδευτικών δεν αφορά μόνο το προσωπικό, αλλά και την ευημερία των μαθητών. Όπως σημειώνει στην εφημερίδα η εκπαιδευτική ψυχολόγος Βίκη Παυλίδη, «ένα σχολείο που ενισχύει την ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού προάγει παράλληλα τη μαθησιακή διαδικασία και τη συνολική ευημερία της σχολικής κοινότητας».

Η υπόθεση του Γυμνασίου Νέου Σουλίου λειτουργεί πλέον ως παράδειγμα για την ανάγκη οργανωμένων διαδικασιών πρόληψης και στήριξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε αναστολή η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα των Σερρών, με το Υπουργείο Παιδείας να παρεμβαίνει δυναμικά προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εμπλεκόμενη εκπαιδευτικός τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν, ζητώντας ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκεται η έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το γεγονός αντιμετωπίζεται από την ηγεσία ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, η οποία θα εξεταστεί εξονυχιστικά στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ενεργοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης καλείται να διερευνήσει τις πράξεις και τις παραλείψεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων χωρίς καμία εξαίρεση. Στόχος της ΕΔΕ είναι να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης και να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει καμία σκιά γύρω από τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα, διατηρώντας το κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, γνωστοποιεί και επισήμως ότι από αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Απο την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

