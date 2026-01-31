Ψυχολογικά τεστ για εκπαιδευτικούς: Νέο εργαλείο πρόληψης από το Υπουργείο Παιδείας

Πρωτοβουλίες για την ψυχολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ψυχολογικά τεστ για εκπαιδευτικούς: Νέο εργαλείο πρόληψης από το Υπουργείο Παιδείας
Unsplash / Αρχείου
ΠΑΙΔΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά ζητήματα στη λειτουργία του Γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών αναδεικνύουν οι τελευταίες τρεις σχολικές χρονιές, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής». Η σχολική κοινότητα αντιμετωπίζει συχνές αποχωρήσεις καθηγητών, ελλιπή ωρολόγιο πρόγραμμα και περιστατικά που φέρνουν στο φως προβλήματα στην καθημερινή ζωή των μαθητών και στην ομαλή λειτουργία της τάξης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, καταγράφηκαν περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν διδακτικό έργο, κυρίως λόγω ψυχολογικών αιτιών. Η διάγνωση γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται «αδυνατούντες» αναλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην τάξη.

Όπως σημειώνει στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο διευθυντής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννης Κουμέντος, «στη Διεύθυνσή μου υπάρχουν 88 εκπαιδευτικοί με διάγνωση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ότι δεν μπορούν να διδάξουν. Πλέον αναλαμβάνουν διοικητική δουλειά και είναι πολύ χρήσιμοι».

sxoleio-2.jpg

Δυσκολίες στη διαχείριση των περιστατικών

Οι διευθύνσεις των σχολείων συχνά διστάζουν να αντιμετωπίσουν ανοιχτά τέτοιες καταστάσεις, φοβούμενες τον στιγματισμό των εκπαιδευτικών ή πιθανές νομικές συνέπειες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να παραδεχτούν την ανάγκη βοήθειας, ενώ η παρακίνηση για αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης γίνεται κυρίως μέσω διευθυντών και οικογένειας.

Όπως αναφέρουν γονείς στην «Καθημερινή», οι αποχωρήσεις καθηγητών επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των τάξεων. Η Μάρθα Αβοκάτου, μητέρα μαθητή, επισημαίνει ότι «τα παιδιά είχαν να κάνουν μόνο τρεις ώρες μάθημα ημερησίως» λόγω της έλλειψης σταθερών καθηγητών.

Πρόσφατα περιστατικά και μέτρα

Ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στη Β’ Γυμνασίου έφερε το θέμα στο προσκήνιο, όταν μαθητής έκλεισε το στόμα συμμαθήτριάς του με χαρτοταινία. Μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ παράλληλα ξεκίνησε Ενορκη Διοικητική Εξέταση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στη δημιουργία ειδικού τμήματος εντός των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, που θα αναλαμβάνει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών με ψυχολογικά ή διοικητικά προβλήματα, ενώ εξετάζεται η εφαρμογή περιοδικών ψυχομετρικών αξιολογήσεων για τους νέους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση ή που έχουν καταγραφεί ως «αδυνατούντες» θα υποβάλλονται σε τακτικά ψυχολογικά τεστ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», τα τεστ αυτά θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και θα επαναλαμβάνονται περιοδικά, πιθανώς κάθε πενταετία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να ασκήσουν διδακτικό έργο χωρίς κίνδυνο για τους μαθητές ή για τους ίδιους.

Το μέτρο στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας και στην κατάλληλη ανακατανομή των εκπαιδευτικών σε διοικητικά καθήκοντα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Υπουργείο Παιδείας

Το κτήριο του Υπουργείου παιδείας στο Μαρούσι

Αρχείου - Eurokinissi

Μήνυμα για την εκπαιδευτική κοινότητα

Γονείς και στελέχη της εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι η αναγνώριση και η υποστήριξη των «αδυνατούντων» εκπαιδευτικών δεν αφορά μόνο το προσωπικό, αλλά και την ευημερία των μαθητών. Όπως σημειώνει στην εφημερίδα η εκπαιδευτική ψυχολόγος Βίκη Παυλίδη, «ένα σχολείο που ενισχύει την ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού προάγει παράλληλα τη μαθησιακή διαδικασία και τη συνολική ευημερία της σχολικής κοινότητας».

Η υπόθεση του Γυμνασίου Νέου Σουλίου λειτουργεί πλέον ως παράδειγμα για την ανάγκη οργανωμένων διαδικασιών πρόληψης και στήριξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε αναστολή η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα των Σερρών, με το Υπουργείο Παιδείας να παρεμβαίνει δυναμικά προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εμπλεκόμενη εκπαιδευτικός τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν, ζητώντας ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκεται η έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το γεγονός αντιμετωπίζεται από την ηγεσία ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, η οποία θα εξεταστεί εξονυχιστικά στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ενεργοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης καλείται να διερευνήσει τις πράξεις και τις παραλείψεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων χωρίς καμία εξαίρεση. Στόχος της ΕΔΕ είναι να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης και να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει καμία σκιά γύρω από τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα, διατηρώντας το κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, γνωστοποιεί και επισήμως ότι από αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Απο την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΛΛΑΔΑ

 H κορυφαία προσφορά* χωρίς κατάθεση από την Novibet!

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την επέτειο των Ιμίων: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισπεύδεται η ενεργοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης: Από το 2026 η προμήθεια αμερικανικού LNG

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι: Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

09:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Δύσκολη έξοδο στο Αγρίνιο έχει ο Άρης | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01)

09:13LIFESTYLE

Βραβεία Grammy 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πολυαναμενόμενη τελετή απονομής - Οι σταρ που θα εμφανιστούν και οι υποψήφιοι

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για την μαύρη επέτειο των Ιμίων: «Δεν ξεχνάμε, η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της»

08:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jaguar: Μόνο ηλεκτρικά από εδώ και πέρα

08:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Ψυχολογικά τεστ για εκπαιδευτικούς: Νέο εργαλείο πρόληψης από το Υπουργείο Παιδείας μετά το περιστατικό φίμωσης μαθητή

08:33ΕΘΝΙΚΑ

Ρέππας στο Newsbomb.gr: «Η πρωτοβουλία ύψωσης σημαίας στα Ίμια εκδηλώθηκε ευθύς με την εκλογή Σημίτη, απλή σύμπτωση;»

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σουβλατζίδικο στον Πειραιά

08:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέο σόου Ντόντσιτς, τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο κι επίδειξη δύναμη των Λέικερς!

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αιματηρή συμπλοκή για τα μάτια μιας γυναίκας - Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο

08:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA: Νέες τιμές & προωθητικά προγράμματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τέσσερις συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη - Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης - Κατασχέθηκαν 6 κιλά κάνναβης και €20.000

07:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault Clio είναι πιο ώριμο και ολοκληρωμένο από ποτέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

07:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς και τα αφροδίσια, ο Άντριου με τις Ρωσίδες και ο Έλον Μασκ που ζητούσε «άγρια πάρτι

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

07:20LIFESTYLE

Όταν η Ελλάδα γίνεται «καμβάς» για το Χόλιγουντ: 11+1 διάσημες ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα μας

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα δεδομένα με τον Πολικό Στρόβιλο - Τι θα φέρει στην Ελλάδα

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Όσα γνωρίζουμε για τις παραλείψεις - Η άδεια που δόθηκε με προθεσμία και τα κενά ασφαλείας

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε είναι φέτος - Η ημερομηνία για την Καθαρά Δευτέρα

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι: Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ