Ψηφιακό Φροντιστήριο: Δωρεάν μαθήματα και όλο το καλοκαίρι - Πάνω από 410.000 χρήστες από την έναρξη

Snapshot Το Ψηφιακό Φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας παραμένει ενεργό το καλοκαίρι, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ασκήσεις και διαγωνίσματα.

Περισσότεροι από 410.000 χρήστες έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα από την έναρξη της λειτουργίας της, με πάνω από 260.000 κατά το σχολικό έτος 2025

2026.

Από τη νέα σχολική χρονιά, το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα επεκταθεί με ζωντανά μαθήματα και για την Α' και Β' Λυκείου.

Η πλατφόρμα διαθέτει 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, 186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα, επαναληπτικές ασκήσεις και προσομοιώσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εισάγονται νέα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, όπως το EduAI για εξατομικευμένες ασκήσεις και ο AI Tutor για υποστήριξη ξένων γλωσσών, σε συνεργασία με τη Microsoft. Snapshot powered by AI

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα παραμείνει ενεργό και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και αποφοίτους να συνεχίσουν δωρεάν την προετοιμασία τους μέσα από χιλιάδες ώρες εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Αν και τα ζωντανά μαθήματα ολοκληρώθηκαν με τη λήξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα, επαναλήψεις, ασκήσεις και διαγωνίσματα, ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν για την επόμενη σχολική χρονιά.

Πάνω από 410.000 χρήστες

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2025-2026, περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι αξιοποίησαν τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ενώ συνολικά οι χρήστες της πλατφόρμας από την έναρξη λειτουργίας της ξεπέρασαν τις 410.000.

Επέκταση και για την Α' και Β' Λυκείου

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, το Ψηφιακό Φροντιστήριο επεκτείνεται από τη νέα σχολική χρονιά και με ζωντανά μαθήματα για την Α' και τη Β' Λυκείου.

Στόχος της επέκτασης είναι η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών σε ποιοτική διδακτική υποστήριξη, αλλά και η σταθερή ενδυνάμωση της μαθησιακής τους πορείας, στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Τι περιλαμβάνει το Ψηφιακό Φροντιστήριο

Η δωρεάν πλατφόρμα προσφέρει:

διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ,

, 186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα ,

, επαναληπτικές ασκήσεις,

διαγωνίσματα και προσομοιώσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων,

εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες, από την Ε' Δημοτικού έως τη Β' Λυκείου.

Νέα εργαλεία με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αναβαθμίζεται επίσης με δύο νέα εργαλεία που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποστηρικτικό μέσο μάθησης.

Το EduAI θα προσφέρει εξατομικευμένες ασκήσεις σε πραγματικό χρόνο, προσαρμοσμένες στο μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή και μαθήτριας, ενισχύοντας τη στοχευμένη εξάσκηση και την ανατροφοδότηση.

Παράλληλα, ο AI Tutor, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Microsoft, θα υποστηρίζει τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών, παρέχοντας ψηφιακή καθοδήγηση και προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση, καθώς παρέχει δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη σε κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του.

Το σημαντικό είναι ότι η υποστήριξη δεν σταματά με το τέλος της σχολικής χρονιάς και το τέλος των Πανελλαδικών. Οι μαθητές μας θα έχουν πρόσβαση όλο το καλοκαίρι στο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη σχολική χρονιά.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία που κάνουν τη γνώση πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους».

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