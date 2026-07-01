Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις – Δείτε την εγκύκλιο

Snapshot Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025

2026 μέσω της πλατφόρμας stegastiko.minedu.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τα στοιχεία TAXISnet που έχουν χορηγηθεί από την ΑΑΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Snapshot powered by AI

Έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 μπορούν οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τη σχετική εγκύκλιο, του υπουργείου Παιδείας, που ακολουθεί.