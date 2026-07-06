Πανελλήνιες 2026: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα των μηχανογραφικών από υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανελλήνιες 2026: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ανοίγει αύριο 7 Ιουλίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 16 Ιουλίου, ώρα 23:59.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για ΑΕΙ και Παράλληλο Μηχανογραφικό για ΣΑΕΚ μέσω της πλατφόρμας michanografiko.it.minedu.gov.gr με προσωπικούς κωδικούς.
  • Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ή ξέχασαν το password μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους ή να επαναφέρουν τον κωδικό μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας» στην εφαρμογή.
  • Τα Λύκεια θα είναι ανοιχτά για υποστήριξη και χρήση υπολογιστή τις ημέρες εφημερίας και επιπλέον τις 10 και 16 Ιουλίου 2026.
  • Την 8η Ιουλίου 2026 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαίωσης Συμμετοχής για τις Πανελλαδικές, η οποία θα διατίθεται από τα Λύκεια όπου υποβ
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Από αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου, θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παραλλήλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα από το υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr από αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου μετά τις 9 το πρωί και έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου (23:59), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των Μηχανογραφικών είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε Λυκείου και επιπλέον την Παρασκευή 10-7-2026 και την Πέμπτη 16-7-2026.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, θα καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2026

Όπως ανακοινώθηκε, επίσης από το υπουργείο Παιδείας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ. Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα).

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

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