Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Έλληνες εξτρεμιστές έκαψαν τη σημαία μας

Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε ενέργεια προσβολής εθνικού συμβόλου οιασδήποτε χώρας, εν προκειμένω της Τουρκίας.



We categorically condemn any action that desecrates a national symbol of any country, in this case of Turkey.