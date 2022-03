Άγρια κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για την ελευθερία του Τύπου

Επίθεση κατά του ΣΥΙΡΖΑ αλλά και προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τις αναφορές για «εμμονή Μητσοτάκη για τον έλεγχο της πληροφορίας»

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το γραφείο Τύπου της ΝΔ, «όταν ο ΣΥΡΙΖΑ των στημένων τηλεοπτικών διαγωνισμών, του ελέγχου των αρμών της εξουσίας, της ΕΡΤ του Καψώχα και της Ακριβοπούλου, της στοχοποίησης δημοσιογράφων και των αυτόφωρων συλλήψεων, εμφανίζεται ως υπερασπιστής της ελευθερίας του Τύπου, γελάνε και τα βοσκοτόπια».

Συνεχίζοντας η ΝΔ, τονίζει ότι η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα πέραν της θεσμικής κατοχύρωσης, αποτελεί καθημερινή πρακτική «με μεγάλο πλουραλισμό μέσων και άσκηση κάθε είδους κριτικής στην κυβέρνηση και στους θεσμούς. Αυτό το διαπιστώνει κάθε πολίτης, που έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί ελεύθερα, οποιαδήποτε στιγμή, από το μέσον της επιλογής του».

Αλέξης Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης «έχει εμμονή με τον έλεγχο της πληροφορίας»

«Ο κ. Μητσοτάκης «έχει εμμονή με τον έλεγχο της πληροφορίας.

Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η έκθεση επτά διεθνών οργανώσεων Τύπου, Media Freedom Rapid Response, σε μία συγκλονιστική έκθεση-κόλαφο για τις καθεστωτικές πρακτικές Μητσοτάκη.

Αυτό που οι Έλληνες το ζουν κάθε μέρα, με τη φίμωση κάθε κριτικής, τις κάθε λογής λίστες Πέτσα και τις διώξεις δημοσιογράφων για τις έρευνές τους, τώρα το βλέπουν ξεκάθαρα και στην Ευρώπη.

Η δήθεν «φιλελεύθερη» κυβέρνηση της ΝΔ μετατρέπει την Ελλάδα σε προβληματική χώρα για την ελευθερία του Τύπου, δηλαδή για την ίδια τη Δημοκρατία».

Ο κ. Μητσοτάκης «έχει εμμονή με τον έλεγχο της πληροφορίας». Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά η έκθεση 7 διεθνών οργανώσεων σε μία έκθεση κόλαφο για καθεστωτικές πρακτικές που μας μετατρέπουν σε προβληματική χώρα για την ελευθερία του Τύπου και τη Δημοκρατία. https://t.co/j4RQwYob4T — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) March 28, 2022

Η σύγκρουση ΝΔ και αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκίνησε με αφορμή την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ότι τα συμπεράσματα έκθεσης έξι διεθνών οργανώσεων αποτελούν «κόλαφο για την κυβέρνηση».

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

Κόλαφο για την ελληνική κυβέρνηση αποτελούν τα συμπεράσματα για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα, από 6 διεθνείς οργανώσεις στο πλαίσιο της έκθεσης Controlling the Message: Challenges for independent reporting in Greece" (Έλεγχος του μηνύματος: Προκλήσεις για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ελλάδα).

Συγκεκριμένα στην έκθεση αναφέρεται πως η ούτως ή άλλως συστημική κρίση της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των προσπαθειών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να φιμώσει τις επικριτικές και αντίθετες φωνές. Μάλιστα η έκθεση διαπιστώνει ότι οι εφημερίδες και οι μεμονωμένοι δημοσιογράφοι που βρίσκονται ιδεολογικά στο πλευρό της αντιπολίτευσης ή ακόμα και τηρούν ουδέτερη στάση, γίνονται από την κυβέρνηση αντικείμενο άνισης μεταχείρισης, υπονομεύοντας τις δημοσιογραφικές τους δραστηριότητες.

Ακόμα διαπιστώνεται ότι προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ξένοι ανταποκριτές από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ γίνεται λόγος για προσπάθειες της κυβέρνησης που έπεσαν στο κενό να υπονομεύσει και να απαξιώσει τη δουλειά των ανταποκριτών με τους προϊσταμένους τους στην πατρίδα τους, γράφοντας στους αρχισυντάκτες τους για να αμφισβητήσουν την αλήθεια των ρεπορτάζ τους.

Επιπλέον στην έκθεση γίνεται λόγος για τη σκανδαλώδη λίστα Πέτσα, την ανεξιχνίαστη δολοφονία Καραϊβάζ, τη μεροληπτική κάλυψη του μεταναστευτικού, τις διώξεις Βαξεβάνη και Παπαδάκου, καθώς και την έλλειψη προστασίας των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της κάλυψης διαδηλώσεων, με ειδικές αναφορές σε επιθέσεις κατά των εκπροσώπων των ΜΜΕ από ακροδεξιές ομάδες.

Η έκθεση αναδεικνύει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί όνειδος για την ελευθεροτυπία στην Ευρώπη. Με αυτή την κυβέρνηση η ελευθερία της γνώμης στην Ελλάδα έχει πάει χρόνια πίσω. Ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του αποτελούν στίγμα στη μεταπολίτευση για τον ελληνικό Τύπο, αλλά ευτυχώς, και γι’ αυτό τον λόγο, η στιγμή που η κυβέρνησή τους θα κλείσει τον κύκλο της πλησιάζει.

