Εκλογές 2023: Έπιασε δουλειά η υπηρεσιακή κυβέρνηση

Αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, συγκλήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της υπηρεσιακής κυβέρνησης ξεκίνησε δύο λεπτά πριν από τις 12:00, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Διήρκησε περίπου 20 λεπτά.

Οι νέοι υπουργοί

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού, Ιωάννη Σαρμά, ορκίσθηκαν στο Προεδρικο Μέγαρο, από τον επίσκοπο Ωρεών, Φιλόθεο, οι:

1. Βασίλειος Σκουρής, ως υπουργός Επικρατείας

2. Θεόδωρος Πελαγίδης, ως υπουργός Οικονομικών

3. Ελένη Λουρή, ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

4. Βασίλειος Κασκαρέλης, ως υπουργός Εξωτερικών

5. Αλκιβιάδης Στεφανής, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας

6. Χρήστος Κίττας, ως υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

7. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

8. Αναστασία Κοτανίδου, ως υπουργός Υγείας

9. Παντελής Κάπρος, ως υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

10. Χαράλαμπος Λαλούσης, ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη

11. Γεώργιος Κουμεντάκης, ως υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

12. Φίλιππος Σπυρόπουλος, ως υπουργός Δικαιοσύνης

13. Σωκράτης Κάτσικας, ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

14. Ιωάννης Γκόλιας, ως υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

15. Θεόδωρος Κλιάρης, ως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

16. Γεώργιος Τσακίρης, ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

17. Ιωάννα Δρέττα, ως υπουργός Τουρισμού

18. Ευάγγελος Τουρνάς, ως υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Στη συνέχεια ορκίσθηκαν με πολιτικό όρκο οι:

1. Καλλιόπη Σπανού, ως υπουργός Εσωτερικών

2. Δανιήλ Εσδράς, ως υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Η τελετή έληξε με την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία των νέων υπουργών και μελών της υπηρεσιακής κυβέρνησης με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, στην αίθουσα Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου.

Ποιοι έδωσαν πολιτικό όρκο

Πολιτικό όρκο έδωσαν ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας η υπουργός Εσωτερικών Καλλιόπη Σπανού και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δανιήλ Εσδράς. Τον όρκο εκφώνησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Είχε προηγηθεί ο θρησκευτικός όρκος των υπόλοιπων 19 υπουργών.

Δείτε το βίντεο:

Οι πρώτες δηλώσεις των νέων υπουργών

«Είμαι δάσκαλος 50 χρόνια, το μυαλό μου είναι στα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες. Μου τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός να αναλάβω, αιφνιδιάστηκα», είπε ο υπηρεσιακός υπουργός Παιδείας κ. Κίττας προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο.

Νωρίτερα είχαν προσέλθει ο υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και η υπηρεσιακή υπουργός Υγείας Αναστασία Κοττανίδου η οποία δήλωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της αρμοδιότητάς της. «Χρέος μου είναι να πάω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω άριστη συνεργασία με όλη την ηγεσία του υπ. Υγείας. Γι αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια», είπε.

«Μεγάλη τιμή που μας αναθέτουν αυτό το καθήκον προς την πολιτεία, Θα το ασκήσουμε όπως πρέπει ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό στη λειτουργία του κράτους χωρίς κανένα κενό» είπε ο υπουργός Εξωτερικών, Βασίλης Κασκαρέλης.

«Θα κλείσουμε τις εκκρεμότητες, με πήρε ο πρωθυπουργός και μου είπε να αναλάβω υπουργός Δικαιοσύνης», είπε προσερχόμενος ο υπουργός Δικαιοσύνης Φίλιππος Σπυρόπουλος.

Πρώτο Υπουργικό

Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης στις 12:00, θα προεδρεύσει σε υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια οι υπουργοί θα μεταβούν στα υπουργεία τους για τις τελετές παράδοσης και παραλαβής.

Η τελευταία πράξη πριν από την προκήρυξη των εκλογών θα εκτυλιχθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα, με την ορκωμοσία και τη διάλυση της Βουλής. Η ορκωμοσία των εκλεγμένων βουλευτών όπως έχουν προκύψει από τις εκλογές της 21ης Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στις 6 μμ της Κυριακής 28 Μαΐου, θα διεξαχθεί η ορκωμοσία των βουλευτών, ενώ την επόμενη, Δευτέρα 29 Μαΐου, στις 10:30 πμ, οι βουλευτές θα εκλέξουν τον Πρόεδρο του σώματος.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται με ονομαστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν κανείς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Μετά τη διάλυση της Βουλής θα ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Ήδη, οι μηχανές στα στρατηγεία των κομμάτων έχουν ανάψει, με την κατάρτιση της επικοινωνιακής στρατηγικής και τον κύκλο των περιοδειών.

Αυτός είναι ο 66χρονος δικαστικός που ορκίστηκε υπηρεσιακός πρωθυπουργός

Ιωάννης Σαρμάς

Τελέστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/5) η ορκωμοσία του νέου υπηρεσιακού πρωθυπουργού, του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ιωάννη Σαρμά, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο Ιωάννης Σαρμάς, πήρε εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης και ετοιμάζεται να γράψει ακόμα ένα κεφάλαιο στη ζωή του.

Ο ίδιος αποτελεί πρότυπο οικογενειάρχη, για τα δύο του παιδιά και τη γυναίκα του, ενώ για τους στενούς συνεργάτες και συναδέλφους του αποτελεί έναν άρτια καταρτισμένο δικαστικό λειτουργό που έχτισε μόνος μια ξεχωριστή πορεία στο πέρασμα των χρόνων.

Ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δήλωνε σίγουρος για την αποτελεσματικότητα. Εξηγούσε τι σήμαινε για τον ίδιο μια καλύτερη δικαιοσύνη στο μέλλον.

Μάλστα στο παρελθόν, είχε κληθεί να σχολιάσει μια σειρά από δημοσιεύματα για καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων.

Και είχε κάνει τον απολογισμό της τετραετίας που βρισκόταν στο τιμόνι του ανώτατου δικαστηρίου.

Οι σπουδές και πορεία του

Γεννημένος στην Κω το 1957, σπουδάζει νομικά σε Αθήνα και Παρίσι από το 1975 μέχρι το 1984. Υπηρετεί ως έφεδρος αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία τη διετία 1984-1986 και από τον Ιανουάριο του 1987 εργάζεται ως δικαστικός λειτουργός.

Αρχικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια με μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι και σήμερα.

Τον Νοέμβριο του 2019 ορίστηκε πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τετραετή μη ανανεώσιμη θητεία, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα.

Παντρεμένος από το 1987 με την επίσης δικαστικό Στέλλα Τσαγκαράκη, απέκτησαν δύο παιδιά που σήμερα είναι 36 και 34 ετών αντίστοιχα.

Μετά την άσκηση των υπηρεσιακών πρωθυπουργικών του καθηκόντων θα επανέλθει στα καθήκοντα του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Νοέμβριο του 2023, θα αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα, λόγω συμπλήρωσης της τετραετίας και όχι λόγω ορίου ηλικίας.

Ποιος είναι ο νέος υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών

Θοδωρής Πελαγίδης



Τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Θόδωρο Πελαγίδη επέλεξε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, Ιωάννης Σαρμάς, για τη θέση του υπουργού Οικονομικών. O κ. Πελαγίδης θα ασκεί τα καθήκοντα του υπουργού Οικονομικών μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ο Θόδωρος Πελαγίδης, υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών έως τις νέες εκλογές στις 25 Ιουνίου, είναι Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με αρμοδιότητες, μεταξύ των άλλων, την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, την εξυγίανση τραπεζών. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης και της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας.

Από το 2004 ο Θόδωρος Πελαγίδης είναι Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Από τον 2012 έως το 2020 διετέλεσε NR Senior Fellow στο Brookings Institution USA. Έχει σπουδάσει οικονομικά στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (πτυχίο, 1987 με υποτροφία ΙΚΥ), Sussex (M.Phil., 1989), Paris (Doctorat, 1993 με υποτροφία SPES των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) & Harvard CES (Post-Doc, 1993 & 1995 με υποτροφία ΝΑΤΟ).

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Ελένη Λουρή



Η Ελένη Λουρή-Δενδρινού γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο London School of Economics και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Δυναμικής των Αγορών, Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Διεθνούς Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Στρατηγικής. Από το 2001 είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και από το Νοέμβριο 2015 Πρόεδρος του Τμήματος. Έχει εργαστεί σαν Επίκουρη και Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα και ήταν Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο London School of Economics όπου παραμένει ερευνητικός εταίρος.

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια και έχει διδάξει και δώσει σεμινάρια και παρουσιάσεις σε πολλά Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κεντρικές τράπεζες. Τον Οκτώβριο 2015 έδωσε μια σειρά από διαλέξεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά όπως τα Simon Fraser, Berkeley, Yale, Fordham, Sacramento, Georgetown, American, Brookings and Peterson Institute and the World Bank με υποτροφία του US Onassis Foundation. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα διεθνών οργανισμών όπως ο OECD, η World Bank, το CEPR και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως τα Oxford Economic Papers, Journal of Industrial Economics, International Journal of Industrial Organization, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, International Review of Financial Analysis, Weltwirtschaftliches Archiv, Review of Industrial Organization, Journal of Industry, Competition and Trade, International Journal of Production Economics, Urban Studies, Finance Research Letters, Review of Financial Economics, Bulletin of Economic Research and International Journal of Finance and Economics και έχει υπάρξει κριτής σε πολλά από αυτά.

Από τον Ιούνιο 2008 ως τον Ιούνιο 2014 ήταν υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος με αρμοδιότητες τη νομισματική πολιτική, την εξυγίανση των τραπεζών, το νομισματοκοπείο, τη διαχείριση χρηματικού και τη στατιστική. Το ίδιο διάστημα ήταν πρόεδρος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Eίναι μέλος στo Δ.Σ. του ΙΟΒΕ και στο Hellenic Observatory Advisory Board (LSE) και πρόεδρος στη Συμβουλευτική του Κέντρου Πολιτισμού της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνει το Ιστορικό Αρχείο, τις Συλλογές, τις Εκδόσεις και το Εκπαιδευτικό Μουσείο της τράπεζας. Από το 2016 είναι μέλος του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εξυγίανσης Τραπεζών στις Βρυξέλλες.

Υπουργός Εξωτερικών: Βασίλειος Κασκαρέλης



Ο πρέσβης επί τιμή, Βασίλης Κασκαρέλης, τον οποίο επέλεξε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Ιωάννης Σαρμάς, για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, υπήρξε μέλος της Ελληνικής Διπλωματικής Υπηρεσίας από το 1974. Τον Μάιο του 2009 ανέλαβε Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ύστερα από 16 έτη συνεχούς υπηρεσίας στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της χώρας σε πολύ σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, αποκτώντας έτσι μια ευρύτερη γνώση και πολύτιμη εμπειρία του συνόλου των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ζητημάτων, καθώς και των διατλαντικών σχέσεων.

Έχει υπηρετήσει ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2009), συμμετέχοντας ενεργά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της Ένωσης (Συνθήκη της Λισσαβόνας, Δημοσιονομικές Προοπτικές, Διεύρυνση, σχέσεις με τη Ρωσία και την Τουρκία, Διατλαντικές Σχέσεις κ.ά.). Ειδικότερα, διαπραγματεύτηκε από ελληνικής πλευράς την τελική φάση της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την έναρξη της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Νωρίτερα είχε διατελέσει Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο (2000-2004) κατά την οποία σημειώθηκαν εξαιρετικά κρίσιμα γεγονότα, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε περιφερειακό.

Παράλληλα ήταν Διαπραγματευτής για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Την περίοδο 1994-2000 υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, έχοντας μια ευρύτερη επίβλεψη σημαντικών ζητημάτων σε μια εξαιρετικά σημαντική περίοδο για τον Οργανισμό. Οργάνωσε την υποψηφιότητα της Ελλάδας για τη θέση του μη Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπήρξε Αναπληρωτής Διαπραγματευτής στις συνομιλίες για την επίλυση της διαφοράς του ονόματος μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επίσης, υπηρέτησε στις Ελληνικές Πρεσβείες Άγκυρας και Λευκωσίας, καθώς και ως Γενικός Πρόξενος της χώρας μας στο Δυτικό Βερολίνο την περίοδο της πτώσης του Τείχους, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς όλα τα δραματικά γεγονότα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ευρώπη.

Έχει παρασημοφορηθεί από την Ελληνική και τη Γαλλική Δημοκρατία, ενώ το 2011 ανακηρύχθηκε Διπλωμάτης της Χρονιάς, μεταξύ 183 αλλοδαπών Πρέσβεων, από το World Affairs Council, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες στις ΗΠΑ. Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013, όπου ανέλαβε Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Αλκιβιάδης Στεφανής



Ο Αλκιβιάδης Στεφανής είναι Έλληνας πολιτικός, απόστρατος αξιωματικός των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπηρέτησε ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού από το 2017 έως το 2019. Είναι στρατηγός εν αποστρατεία και διετέλεσε ως εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 9 Ιουλίου 2019 έως την 31η Αυγούστου 2021. Από τις 25/5/2023 είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά 2023. Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα.

Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1978 και αποφοίτησε το 1982 ως Ανθυπίλαρχος. Έχει υπηρετήσει σε μονάδες τεθωρακισμένων, ως ουλαμαγός και διοικητής Ίλης Μέσων Αρμάτων, διοικητής Ίλης Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (Υ.Ε.Α.) καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως εκπαιδευτής. Από το 1998 έως το 2000 διοίκησε την 98 Επιλαρχία Αρμάτων Εθνοφυλακής (98 ΕΑΡΜΕΘ) στη Λέσβο. Από το 2000 έως το 2002 υπηρέτησε ως υπασπιστής Στρατού Ξηράς του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπηρέτησε ακόμη ως επιτελής επιχειρήσεων στην Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Τα επόμενα χρόνια υπηρέτησε διαδοχικά στην XXIII Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία στην Αλεξανδρούπολη, στην 50 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού στο Σουφλί, στη διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και στη XXIII Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Αλεξανδρούπολη, διευθυντής του Δ΄ Κλάδου ΓΕΣ (2012 – 2014), Διοικητής της 95 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (2014 – 2015), Διοικητής του Γ ΄ Σώματος Στρατού / NRDC-GR (2016 – 2017). Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στις 16 Ιανουαρίου 2017, ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Στις 25 Ιανουαρίου 2019, κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, προήχθη στο βαθμό του Στρατηγού, ενώ του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΣ. Στις 9 Ιουλίου 2019 ορκίστηκε εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στις 9 Αυγούστου του ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες να αποφασίζει για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση και διάλυση μονάδων και σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), να αποφασίζει για τη συγκρότηση και λειτουργία της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων, να καθορίζει την υγειονομική πολιτική στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, να αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις αιτήσεις απονομής χάριτος, να αποφασίζει για την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κλπ.

Στις 23 Οκτωβρίου 2019 ανέλαβε «ειδικός συντονιστής για το προσφυγικό», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού. Κατόπιν ανασχηματισμού της κυβέρνησης την 31η Αυγούστου 2021, αντικαταστάθηκε από τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εθνικής Αμυνας από τον Νίκο Χαρδαλιά. Στις 9 Μαρτίου 2022 με απόφαση του Πρωθυπουργού τον όρισε Σύμβουλο της κυβέρνησης επί θεμάτων ακριτικών περιοχών και Αγίου Όρους.

Χρήστος Κίττας: Ποιος είναι ο νέος υπηρεσιακός υπουργός Παιδείας



Ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Κίττας αναλαμβάνει υπηρεσιακός υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Σαρμά, μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ο Χρήστος Ν. Κίττας είναι πρώην πρύτανης του Πανεπιστημιού Αθηνών αλλά και πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Χρήστος Ν. Κίττας γεννήθηκε το 1946 στη Λάρισα και σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπληρώνοντας τις σπουδές του στο εξωτερικό. Το 1975 έγινε διδάκτορας της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών και το 1983 εξελέγη υφηγητής της παθολογικής ανατομικής στην ιατρική σχολή.

Παράλληλα, το 1983 εξελέγη επίκουρος καθηγητής, το 1990 αναπληρωτής και το 1993 καθηγητής ιστολογίας και εμβρυολογίας στην ίδια σχολή. Ως ιατρός έχει σημαντικό επιστημονικό έργο και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σημαντικών Ελλήνων εργαστηριακών γιατρών-ερευνητών, με επιστημονικό έργο το οποίο έχει διεθνή αναγνώριση και αποδοχή. Έχει 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά καθώς και 100 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Από το 1993 έως το 2013 ήταν διευθυντής του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής.

Παράλληλα με το επιστημονικό του έργο, συμμετείχε ενεργά στη διοίκηση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Διετέλεσε κοσμήτορας της ιατρικής σχολής, αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2003-2006) και από το 2006 έως το 2009 ήταν πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Χρήστος Ν. Κίττας κατά τη διάρκεια των ταραχών τον Δεκέμβριο του 2008 υπέβαλε την παραίτησή του διαμαρτυρόμενος για την αδυναμία της Πολιτείας να προστατεύσει τα κτήρια του Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, την οποία όμως ανακάλεσε ύστερα από προσωπική παρέμβαση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια.

Η επίθεση από αντιεξουσιαστές

Στις 6 Δεκεμβρίου 2009 ο Κίττας δέχθηκε επίθεση με ξύλα και λοστούς από αντιεξουσιαστές που εισέβαλαν στην πρυτανεία, με αποτέλεσμα να διακομισθεί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς υπέστη ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Για το περιστατικό ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε κατεπείγουσα έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Λίγες ημέρες αργότερα ο Χ. Κίττας υπέβαλε την παραίτησή του από την πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η συμμετοχή στην κυβέρνηση Πικραμμένου

Στις 17 Μαΐου 2012, κατά τον διορισμό της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 17 Ιουνίου.

Στις 24 Οκτωβρίου 2022 απονεμήθηκε στον Χρήστο Κίττα ο τίτλος του επίτιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Η Πατρίνα Β. Παπαρρηγοπούλου είναι από το 2012 καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος. Πτυχιούχος Νομικής και Πολιτικών Επιστημών – Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Παρισίων ΙΙ – Σορβόννης και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Παρισίων Ι – Σορβόννης. Από το 1989 ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, δικαίου της υγείας και δημοσίου δικαίου.

Από το 2012 είναι νομικός σύμβουλος του νπιδ Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης Ασφαλιστών (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ). Έχει διατελέσει δικηγόρος – νομικός σύμβουλος με σχέση έμμισθης εντολής στον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) (2001-2012), στην ανώνυμη μελετητική εταιρεία «Άνυσμα ΑΕ» (1999-2002) και στην «Ευρωπάρκιν ΑΕ» (1993-1999). Επίσης, από το 1994 μέχρι το 2001 ήταν δικηγόρος κατ’ αποκοπήν στον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης «Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ)». Είναι αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) (2012-σήμερα) και έχει διατελέσει μέλος επιτροπών, όπως: (2010) της Επιτροπής των Ειδικών για το Ασφαλιστικό, (2002) της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Επίσης, έχει υπηρετήσει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (2012), έχει διατελέσει Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη υπεύθυνη του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας (2003-2008), μέλος της επιστημονικής γραμματείας του MutualInformationSystemonSocialProtection (Μissoc) της ΕΕ (2003-2007), ειδικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (2002-2003). Συνεργάσθηκε ως εμπειρογνώμονας για θέματα ασφαλιστικού δικαίου και κοινωνικού διαλόγου με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (2011).

Είναι επίσης αναπληρωματικό μέλος της ανεξάρτητης Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (2014-σήμερα). Μέλος του ΕuropeanInstituteofSocialSecurity (EISS), του της επιστημονικής επιτροπής της Ένωσης για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων(ΕΠΚΟΔΙ) του ΔΣ του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας του Παν/μιου Αθηνών (ΕΚΑΥΠ) και μέλος της Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΔΕΚΑ). ΥπήρξεεπίσηςμέλοςτουΔΣ (2007 – 2009) της European WomenLawyers Association,).

Υπουργός Υγείας: Αναστασία Κοτανίδου

Είχε αναλάβει Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα ήταν ενεργό μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. Η κ. Κοτανίδου είναι αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Εντατικολόγος στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αναστασία Κοτανίδου. Η Αναστασία Κοτανίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Έζησε εκεί μέχρι τα 24 της, όταν και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου της πόλης και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ήρθε οικογενειακώς στην Ελλάδα. Είχε ήδη παντρευτεί και αποκτήσει την κόρη της, Γαβριέλα. Έκανε ειδικότητα Πνευμονολογίας στην Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων Αθηνών και πλέον εργάζεται στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Σήμερα είναι διευθύντρια σε μία από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου, και συντονίστρια όλων των ΜΕΘ της χώρας.

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Παντελής Κάπρος

Ο Παντελής Κάπρος είναι καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Ελλάδος (2000-2004), ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για 5 χρόνια (1995-2000) και Καθηγητής Οικονομικών στη Σορβόννη. Ως επικεφαλής του E3MLab έχει κατασκευάσει και χρησιμοποιήσει μεγάλης κλίμακας μαθηματικά μοντέλα για τις Ενεργειακές Αγορές, το Περιβάλλον και τη Γενική Οικονομική Ισορροπία τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς και αποτελούν τα μοντέλα με τα οποία εκπονούνται οι περισσότερες αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς της ενέργειας, περιβάλλοντος, μεταφορών και οικονομικής ανάπτυξης. Έχει πολύχρονη διεθνή πείρα ως σύμβουλος επιχειρήσεων και κυβερνήσεων στον τομέα της Ενεργειακής και Οικονομικής πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις.

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: Χαράλαμπος Λαλούσης

Ο Χαράλαμπος Λαλούσης γεννήθηκε το 1962 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Εισήλθε το 1980 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1984 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων. Ως κατώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε σε Μονάδες Εκστρατείας με τα καθήκοντα του Ουλαμαγού και του Διοικητή Ίλης. Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Όπλου του. Παράλληλα δε, έχει παρακολουθήσει το Σχολείο Στρατηγικών Πληροφοριών. Το 1995 φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως ανώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε στην ΧΧΙ ΤΘΤ «ΤΑΞ. ΙΠΠ – ΠΙΝΔΟΣ», ενώ το 2001 τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής στην 7 ΕΜΑ.

Την ίδια χρονιά (2001) του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της 12 ΕΜΑ, ενώ το 2002 του Διοικητή της 5 ΕΜΑ, στην Κύπρο. Ακολούθως υπηρέτησε ως επιτελής στην 95 ΑΔΤΕ και στο ΓΕΣ – ΓΕΕΘΑ, όπου του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου. Με την προαγωγή του σε Συνταγματάρχη το 2009, φοίτησε στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ (NADEFCOL), στην Ιταλία. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα τοποθετείται στο ΓΕΕΘΑ ως επιτελής του Κέντρου Χειρισμού Κρίσεων (ΚΕΧΕΙΚ), ενώ το 2011 τοποθετείται Επιτελάρχης της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΥ». Το 2012 προάγεται σε Ταξίαρχο και τοποθετείται στο ΓΕΣ αρχικά ως Δντης ΔΙΣΧΕΑ και στη συνέχεια ως Επιτελάρχης του ΓΕΠΣ. Το 2014 του ανατίθενται τα καθήκοντα του Διοικητή της 79 ΑΔΤΕ«ΜΥΚΑΛΗ», με έδρα τη Σάμο.

Το 2015 τοποθετείται στο ΓΕΣ με τα καθήκοντα του Διευθυντή ΔΕΠΙΧ και του ΔΑ΄Κ. Το 2016 έχοντας προαχθεί σε Υποστράτηγο, τοποθετείται Διοικητής στη ΧVI M/K MΠ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» και στη συνέχεια Διοικητής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ). Την 29 Ιανουαρίου 2019 προήχθη σε Αντιστράτηγο και τοποθετήθηκε Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ». Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 18 Ιαν 2020 αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 16 Ιανουαρίου 2023 αποστρατεύεται και προάγεται στο βαθμό του Στρατηγού ε.α., ενώ του απονέμεται ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΣ. Στον Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπομένων Παράσημων, Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογίας.

Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού: Γεώργιος Κουμεντάκης

Ο Γιώργος Κουμεντάκης (1959, Ρέθυμνο) είναι Έλληνας συνθέτης. Το 2004 διορίστηκε μουσικός διευθυντής και δημιουργός του μουσικού σεναρίου για τις τελετές Έναρξης και Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων ενώ από το 2017 ανέλαβε τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Από τις 25/5/2023 είναι Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά 2023. Ο Γιώργος Κουμεντάκης γεννήθηκε το 1959 στο Ρέθυμνο από τον Ιωάννη και την Ευαγγελία Κουμεντάκη.

Έλαβε τα πρώτα του μαθήματα μουσικής το 1964 στο Ωδείο Ρεθύμνου, μαθαίνοντας ακορντεόν και πιάνο, ενώ ξεκίνησε τις πρώτες του απόπειρες να συνθέσει στην ηλικία των 15. Το 1977 συνέχισε τις σπουδές του στο Ελληνικό Ωδείο της Αθήνας με καθηγητή τον Διαμαντή Διαμαντόπουλο. Συν τοις άλλοις, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τον Πιερ Μπουλέζ, τον Γκιέργκι Λίγκετι, τον Ιάννη Ξενάκη και τον Αλεξάντερ Γκερ.

Υπουργός Δικαιοσύνης: Φίλιππος Σπυρόπουλος

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Φίλιππος Σπυρόπουλος, είναι ομότιμος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα, ο 71χρόνος Φίλιππος Σπυρόπουλος, σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Λονδίνου (LSE) και Freiburg Γερμανίας και είναι ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία υπηρέτησε επί τριάντα οκτώ χρόνια, έχοντας διατελέσει και κοσμήτοράς της. Την περίοδο 1981-1983 υπηρέτησε στο νομικό γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και αργότερα γενικός γραμματέας στο υπουργείο Προεδρίας (1989) και στο υπουργείο Δικαιοσύνης (1990 - 1992) με υπουργό Δικαιοσύνης τον αείμνηστο Αθανάσιο Κανελλόπουλο.

Είναι δικηγόρος από το 1976 και ασκεί ενεργώς δικηγορία, κυρίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχει πλούσιο γνωμοδοτικό έργο. Το 1993 ανέλαβε για μικρό χρονικό διάστημα πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου και στη συνέχεια διετέλεσε μέλος διαφόρων οργανισμών και φορέων. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή σεμινάρια και συνέδρια και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο.

Υπουργός Εσωτερικών: Καλλιόπη Σπανού

Η Καλλιόπη Σπανού είναι Ελληνίδα πανεπιστημιακός, η οποία διετέλεσε Συνήγορος του Πολίτη τη περίοδο 2011 έως 2015. Είναι καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στις 23 Απριλίου 2023 ορκίστηκε υπηρεσιακή υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη λόγω της διενέργειας βουλευτικών εκλογών στις 21 Μαΐου 2023. Από τις 25/5/2023 είναι Υπουργός Εσωτερικών στην Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά 2023. Σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε Διοικητική Επιστήμη (Doctorat d'État) στο Πανεπιστήμιο Πικαρντί Ζυλ Βερν (Picardie Jules Verne) στην Αμιάν της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών της απέκτησε δύο υποτροφίες: Μία από το Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλου και η άλλη από το Πρόγραμμα Τεχνικής Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας. Η διδακτορική της διατριβή τιμήθηκε από τη Γαλλική κυβέρνηση μέσω επιδόματος έκδοσης της. Το 1989, η ξεκίνησε να διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστήμιο Πικαρντί Ζυλ Βερν, το Πανεπιστήμιο Παντεόν-Ασσάς και το Πανεπιστήμιο Versailles-Saint Quentin en Yvelines.

Δίδαξε για αρκετά χρόνια στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, ενώ επίσης ήταν σύμβουλος στο Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη δημόσια πολιτική, τη δημόσια διοίκηση, τις σχέσεις πολιτών-διοίκησης και τον «εξ-ευρωπαϊσμό» του δημόσιου τομέα. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες και βιβλία στα Ελληνικά, τα Γαλλικά και τα Αγγλικά.

Ποιος είναι ο υπηρεσιακός υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Δανιήλ Εσδράς



Ο Δανιήλ Εσδράς αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 25 Ιουνίου.

Ο Δανιήλ Εσδράς είναι ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Το 2022, ο Νότης Μηταράκης απένειμε στον ειδικό απεσταλμένο/περιφερειακό σύμβουλο για τη Μεσόγειο στον ΔΟΜ-ΟΗΕ για τη Μετανάστευση, Δανιήλ Εσδρά, διαμνημόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής A’ τάξης.

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Σωκράτης Κάτσικας

Ο Σωκράτης Κ. Κάτσικας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1982), Master of Science in Electrical & Computer Engineering του University of Massachusetts at Amherst, ΗΠΑ (1984) και Δρ Μηχ/κός Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1987). Σήμερα είναι καθηγητής του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του προγράμματος αξιολόγησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association - EUA) και πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ίδιου προγράμματος.

Διετέλεσε πρύτανης (2003-2006) και αντιπρύτανης (1997-2003) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2006-2008), μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (2008-2009), αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων μελών ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ) (2009), Εθνικός Εκπρόσωπος στην επιτροπή Προγράμματος του Προγράμματος «'Ανθρωποι» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2009), γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2009 - 2012), μέλος της επιτροπής Πληροφορικής της Ελληνικής Κυβέρνησης (2011 - 2012), πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (2013-2014) και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (2013-2015).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και των εφαρμογών της θεωρίας εκτίμησης. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 230 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, ως ερευνητής, ως επιστημονικός διευθυντής, και ως διευθυντής προγράμματος στις περιοχές αυτές. Συμμετέχει στις επιστημονικές επιτροπές κρίσης άρθρων αρκετών επιστημονικών περιοδικών, έχει συγγράψει ή επιμεληθεί την έκδοση 33 βιβλίων και έχει συμμετάσχει ή προεδρεύσει σε επιστημονικές επιτροπές περισσότερων από 400 επιστημονικών διεθνών συνεδρίων.

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Θεόδωρος Κλιάρης

Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας και πρώην Αρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Κλιάρης Θεόδωρος, γεννήθηκε στο Τρίκερι N. Μαγνησίας και έζησε τα μαθητικά του χρόνια στο Βόλο. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Κύμης. ‘Έχει ταξιδέψει με ποντοπόρα πλοία ως τον βαθμό του Πλοιάρχου Γ΄ Τάξεως.

Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1986 και αποφοίτησε το 1987 με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Έχει παρακολουθήσει σειρά μετεκπαιδεύσεων και σεμιναρίων σε θέματα Έρευνας και Διάσωσης – Επιθεώρησης Πλοίων – Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) κ.τ.λ. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε ως Διοικητής της 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα τον Βόλο, Κεντρικός Λιμενάρχης Βόλου, ως Διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων, Ναυτιλιακός Ακόλουθος στην Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στο ΝΤΕΡΜΠΑΝ της Νοτίου Αφρικής, Λιμενάρχης Κατακόλου καθώς και επί σειρά ετών στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ως Αξιωματικός Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Α.Α.Ν) και Αρχηγός Επιφυλακής (Α.Ε).

Επίσης υπηρέτησε ως Διευθυντής στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού, σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων καθώς και ως Κυβερνήτης στο Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ. 040. Στις 19-03-2015 προήχθη στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. και ανέλαβε καθήκοντα Διοικητού της 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. με έδρα τον Πειραιά. Στις 18-03-2016 προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. και ανέλαβε καθήκοντα Α΄ Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Γεώργιος Τσακίρης

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο, Κρήτης. Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1973), Διδάκτωρ Μηχανικός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Southampton Αγγλίας (1977) στην επιστημονική περιοχή των Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Ειδικός επιστήμονας και Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1980-1984), Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ (1984-1988).

Καθηγητής στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, από το 1988. Έχει διατελέσει γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ECOWARM) (1986-1992), πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) (1986-2007), πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδατικών Πόρων (EWRA) (2002- ), εθνικός εκπρόσωπος της International Association Hydrological Sciences (IAHS) (2001-), υπεύθυνος Έκδοσης του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Water Resources Management (1986-)

Υπουργός Τουρισμού: Ιωάννα Δρέττα

Eίναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Harvard, με Master στο Public Administration (MPA). Κατά τη διάρκεια της 15ετούς επαγγελματικής της πορείας, έχει διατελέσει σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αναλαμβάνοντας το management σε ιδιαίτερα σύνθετα επαγγελματικά περιβάλλοντα, κατάφερε να διαχειριστεί τις προκλήσεις που ανέκυψαν. Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί τον κλάδο του τουρισμού, ενώ τον Ιούνιο 2017 ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Marketing Greece.

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Ευάγγελος Τουρνάς

Ο Ευάγγελος Τουρνάς (Χανιά, 1958), είναι Έλληνας εν αποστρατεία πτέραρχος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρέτησε ως Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Σεπτέμβριο του 2021. Επιπλέον, διατέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2015. Από τις 25/5/2023 είναι Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά 2023.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς, γεννήθηκε το 1958 στα Χανιά της Κρήτης. Το 1976, εισήχθη στην Σχολή Ικάρων, την οποία αποφοίτησε το 1980, λαμβάνοντας το αξίωμα του Ανθυποσμηναγού. Έχει αποφοιτήσει επίσης από: Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΣΗΠ), της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ), Σχολή Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α), Air Command and Staff College των ΗΠΑ. Εχει συμπληρώσει πάνω από 4.000 ώρες πτήσης. Επίσης, από το 2012 έως το 2013, διατέλεσε Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητής του CAOC 7, καθώς και ως Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) από το 2011 έως το 2012.

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Ηλίας Σιακαντάρης

