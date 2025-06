Σήμερα η διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Τσίπρα: Όλες οι πληροφορίες για την ομιλία του

In Time

Όλα είναι έτοιμα για τη σημερινή μεγάλη διάσκεψη που θα πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μουσικής, και στο οποίο θα μιλήσει η «αφρόκρεμα» του παγκόσμιου προοδευτικού χώρου, σε μια στιγμή που οι προκλήσεις γίνονται όλο και εντονότερες. Ωστόσο, εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει και η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όσα αναμένεται να πει θα καθρεφτίζουν τόσο τη διεθνή, όσο και την εγχώρια κατάσταση.

Η διάσκεψη αφορά τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, και θα μιλήσουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων οι: Bernie Sanders, Michael Sandel, Enrico Letta, Jeffrey Kopstein Yolanda Diaz, Marshall Ganz, Elly Schlein, Francois Ruffin, Ines Schwerdtner, Leo Gerden.

Η διάσκεψη λαμβάνει χώρα εν μέσω τεράστιων προκλήσεων σε όλο τον κόσμο, αφού η γενοκτονία στη Γάζα κορυφώνεται, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται αμείωτος, ενώ και στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες οι εντάσεις στο Λος Άντζελες αγγίζουν πρωτοφανή επίπεδα για τα αμερικανικά δεδομένα. Ταυτόχρονα στην Ευρώπη, τα κόμματα της ακροδεξιάς συνεχίζουν να ενισχύονται, ενώ ο προοδευτικός χώρος, σε ΕΕ και Ελλάδα συρρικνώνεται όλο και περισσότερο.

«Ένα χρόνο μετά την 1η Διεθνή Διάσκεψη, με τους πολέμους στην Ουκρανία και Παλαιστίνη να κλιμακώνονται, η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, ο ορισμός του «δίκαιου του ισχυρού» ως σημείο αναφοράς των διεθνών σχέσεων, η θεσμοθέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην εκτελεστική εξουσία και η ισχυροποίηση αυταρχικών καθεστώτων, έχουν οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση και συντονισμό της ακροδεξιάς στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την υπονόμευση της ίδιας της Δημοκρατίας», αναφέρει σχετικά το Ινστιτούτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ινστιτούτο θα απονείμει το Βραβείο Ειρήνης Πρεσπών 2025 στους τέσσερις συντελεστές του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «No Other Land», τον Basel Adra, Παλαιστίνιο κινηματογραφιστή, τον Hamdan Ballal, Παλαιστίνιο φωτογράφο και ακτιβιστή, τον Yuval Abraham, Ισραηλινό δημοσιογράφο και στην Ισραηλινή σκηνοθέτιδα, Rachel Szor. Θα το παραλάβουν ο Hamdan Ballal και Yuval Abraham.

Τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας

Μπορεί οι προσκεκλημένοι ομιλητές να έχουν ξεχωριστή λάμψη, όμως τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Η φημολογία ότι ο ίδιος σχεδιάζει την επαναφορά του στο προσκήνιο γίνεται όλο και εντονότερη, χωρίς βεβαίως, ούτε να επιβεβαιώνεται, ούτε να διαψεύδεται από τον ίδιο και το περιβάλλον του.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Έτσι, η ομιλία του θα αναλυθεί ενδελεχώς, ώστε να ανιχνευτούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει τα απαραίτητα «τυράκια» τα οποία θα διατηρήσουν... ολοζώντανη τη συζήτηση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας θα μιλήσει για την ανάγκη συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο των προοδευτικών κινημάτων, προσωπικοτήτων και κομμάτων σε ένα σχέδιο αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς, ανάκτησης της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Θα γίνει ακόμη πιο ξεκάθαρος αναφερόμενος στην ανάγκη ενός νέου οράματος που θα εμπνέει και θα κινητοποιεί και ενός νέου εθνικού σχεδίου ανάταξης και ανασυγκρότησης με ορίζοντα πενταετίας, με στόχο την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.

Μάλιστα, θα κάνει λόγο για την ανάγκη ενός νέου κινήματος για τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την υπεράσπιση της δημοκρατίας.

Εάν επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες, τότε θα μπορούμε με ασφάλεια να εκτιμήσουμε ότι η ομιλία του θα επισκιάσει σε μεγάλο βαθμό και το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινάει δύο μέρες αργότερα.

Ολόκληρο το πρόγραμμα της Διάσκεψης για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη

15.00: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

15.45: ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Συντονιστές: Δώρα Αναγνωστοπούλου, Δημοσιογράφος & Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός & Σκηνοθέτης

Ευάγγελος Καλπαδάκης, Διευθυντής, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

16.00: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Η προοδευτική απάντηση στην κρίση Δημοκρατίας

Michael Sandel, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Harvard University (online)

Jeffrey Kopstein, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, University of California, Irvine

Marshall Ganz, Αναπληρωτής Καθηγητής – Ηγεσία, Οργάνωση και Κοινωνία των Πολιτών, Harvard Kennedy School of Government (video message)

Leo Gerdén, Εκπρόσωπος, Harvard Students for Freedom

Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας & Πρύτανις, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Humberto Costa, Μεταβατικός Πρόεδρος, Partido dos Trabalhadores (PT-Βραζιλία), 2ος Αντιπρόεδρος, Ομοσπονδιακή Γερουσία Βραζιλίας (video message)

Venko Filipče, Πρόεδρος Κόμματος Σοσιαλδημοκρατών (SDSM), Βόρεια Μακεδονία

Nazlı Akyüz, Πρόεδρος Επιτροπής ΕΕ και Εξωτερικών Σχέσεων, Mέλος Συμβουλίου Μητροπολιτικού Δήμου Κων/πολης

Garo Paylan, Επισκέπτης Ερευνητής, Europe Program at the Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, Βουλευτής Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Halkların Demokratik Partisi-HDP (2015-2023)

Συντονισμός: Χάρης Τζήμητρας, Διευθυντής, Cyprus Center, Peace Research Institute Oslo, Κύπρος

17.30: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Δημοκρατία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Emily Tavoulareas, Επίκουρη Καθηγήτρια και Ερευνήτρια στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής McCourt του Πανεπιστημίου Georgetown (online)

Ελισάβετ Λινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίων Πολιτικών και Διοίκησης, Harvard Kennedy School of Government (online)

Χρήστος Πόριος, Ιδρυτής, Schema Labs & Open Council

Κωνσταντίνος Κακαβούλης, Δικηγόρος, Συνιδρυτής Homo Digitalis

Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016–2019)

Συντονισμός: Δώρα Κοτσακά, Ερευνήτρια – Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας

18: 30: ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Απονομή του Βραβείου Ειρήνης των Πρεσπών από Αλέξη Τσίπρα και Zoran Zaev στους σκηνοθέτες του Ντοκιμαντέρ “No Other Land” Yuval Abraham και Basel Adra

18:45: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Χτίζοντας ένα κίνημα για Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη στις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Bernie Sanders, Γερουσιαστής (Vermont), Democratic Party (HΠΑ) (online)

Yolanda Diaz, Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Ισπανία

Francois Ruffin, Βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Συνιδρυτής του Nouveau Front Populaire (Γαλλία) (online)

Elly Schlein, Γραμματέας, Partido Democrático, Ιταλία

Ines Schwerdtner, Συμπρόεδρος, Die Linke (Γερμανία) (online)

Enrico Letta, Πρωθυπουργός της Ιταλίας (2013-2014), Πρόεδρος, Jacques Delors Institut, Πρύτανης, IE University Madrid (online)

Συντονισμός: Δώρα Αναγνωστοπούλου, Δημοσιογράφος & Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός & Σκηνοθέτης

20.15: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ – Πρωθυπουργός της Ελλάδας (2015-2019)

21.00: ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σχετικές ειδήσεις