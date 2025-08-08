Τσουκαλάς κατά ΝΔ: «Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο»

Στα ευρήματα της έρευνας του Levy Institute που αναδεικνύει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν σκληρότερα και αμείβονται λιγότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αναφέρεται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

«Οι Έλληνες εργάζονται σκληρότερα και αμείβονται λιγότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Levy Economics Institute του Bard College των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζεται ‘έντονη οικονομική πίεση στον πληθυσμό και αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ του εισοδήματος και του συνολικού παραγόμενου προϊόντος’», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Συνεχίζει λέγοντας πως «επίσης αναφέρει πως ‘οι Έλληνες εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρώπη και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι ως επί το πλείστον χαμηλά αμειβόμενες και δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ανάκαμψη της κοινωνίας μετά την οικονομική κρίση’».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «με λίγα λόγια, επί Νέας Δημοκρατίας οι ανισότητες αυξάνονται. Ενώ αυξάνεται το ΑΕΠ και προφανώς, όπως ήταν αναμενόμενο, παράγεται περισσότερος πλούτος από την περίοδο της οικονομικής κρίσης , αυτός διανέμεται με πολύ άνισο τρόπο. Συσσωρεύεται σε λίγους, ενώ η κοινωνική πλειοψηφία -και πρωτίστως ο κόσμος της εργασίας- βλέπει το πραγματικό του εισόδημα καθηλωμένο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επένδυσε συνειδητά σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, υπονομεύοντας μακροπρόθεσμα το μοντέλο ανάπτυξης και δημιουργώντας εμπόδια στην ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Έβαλε αναχώματα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εντατικοποίησε την απασχόληση και μείωσε την αξία της».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα».

