Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις ηρωικές διασώσεις
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξήρε την αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό των διασωστικών δυνάμεων
Τις θερμές του ευχαριστίες προς τους πυροσβέστες, τις ειδικές ομάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στις δύσκολες αλλά επιτυχημένες επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες.
Επιχειρήσεις διάσωσης σε όλη τη χώρα
Στο μήνυμά του, ο υπουργός ανέδειξε τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των σωστικών δυνάμεων, οι οποίες:
- Απεγκλώβισαν τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα
- Μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της Σαμοθράκης
- Διέσωσαν έναν άνδρα στους καταρράκτες της Νέδας
- Συνόδευσαν με ασφάλεια μια 16χρονη Γαλλίδα στην Αμοργό
«Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους»
Ο κ. Κεφαλογιάννης ανάρτησε και σχετικό βίντεο από τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, τονίζοντας ότι η δράση τους αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης και επαγγελματισμού. «Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους», σημείωσε χαρακτηριστικά.