Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις ηρωικές διασώσεις

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξήρε την αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό των διασωστικών δυνάμεων

Newsbomb

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις ηρωικές διασώσεις
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ


Τις θερμές του ευχαριστίες προς τους πυροσβέστες, τις ειδικές ομάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στις δύσκολες αλλά επιτυχημένες επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Επιχειρήσεις διάσωσης σε όλη τη χώρα

Στο μήνυμά του, ο υπουργός ανέδειξε τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των σωστικών δυνάμεων, οι οποίες:

  • Απεγκλώβισαν τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα
  • Μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της Σαμοθράκης
  • Διέσωσαν έναν άνδρα στους καταρράκτες της Νέδας
  • Συνόδευσαν με ασφάλεια μια 16χρονη Γαλλίδα στην Αμοργό

«Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους»

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανάρτησε και σχετικό βίντεο από τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, τονίζοντας ότι η δράση τους αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης και επαγγελματισμού. «Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου

05:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις ηρωικές διασώσεις

05:07ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Κλιμακώνεται η ένταση με βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Προχωρά σε εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Καραϊβική: Ο κυκλώνας Έριν ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και απειλεί την περιοχή

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Επικράτηση του AfD σε ομοσπονδιακά κρατίδια βλέπουν οι ψηφοφόροι

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η άρνηση της Μόσχας για κατάπαυση πυρός «περιπλέκει την κατάσταση», τονίζει ο Ζελένσκι

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μεγάλος σεισμός στο νησί Σουλαουέζι

02:33ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το σχέδιο Πούτιν για τερματισμό της ρωσικής εισβολής

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστολή της Μελάνια Τραμπ στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

01:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνοδείας Ζελένσκι από ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο

01:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης Κορινθίας - Βρέθηκε άγνωστο πυρομαχικό

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Δεκαεπτά άμαχοι νεκροί από επίθεση παραστρατιωτικών στο Σουδάν

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Καλάμπρια, ολοκληρώνει τη μεταγραφή στο «τριφύλλι»!

00:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναστέλλουν ανθρωπιστικές βίζες σε Παλαιστινίους της Γάζας - Η εμπλοκή πασίγνωστης influencer

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super Cup Γερμανίας: Το σήκωσε η Μπάγερν, 2-1 την Στουτγάρδη στον τελικό

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Η συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Κυριακή (17/8) - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του - Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή του σκηνικού από την Κυριακή - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο και διακοπή στο Λάτσιο – Ατρόμητος που μόνο φιλικό δεν ήταν

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Δεινοπάθησαν για να ελέγξουν τη φωτιά στο Λιβάρτζι - Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb από τη μάχη με τις φλόγες

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα έπιασε φωτιά στον αέρα - Βίντεο

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Βρέθηκαν έγγραφα σε ξενοδοχείο - Ποιοι τα ξέχασαν, τι αποκαλύπτουν

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Απολαμβάνει τις βουτιές του στις ελληνικές παραλίες

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος Αλβανός που έσωσε το πρόβατο από τη φωτιά στην Πάτρα: «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:30LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε για την παρουσία του στο Δρομοκαΐτειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντούα Λίπα: Το αποκαλυπτικό φόρεμα που επέλεξε για τα γενέθλιά της - Εικόνες

12:44WHAT THE FACT

Αυτό το κόλπο κάνει τον ανεμιστήρα κλιματιστικό στο λεπτό - Τι να κάνετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ