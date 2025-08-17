Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις ηρωικές διασώσεις



Τις θερμές του ευχαριστίες προς τους πυροσβέστες, τις ειδικές ομάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στις δύσκολες αλλά επιτυχημένες επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας, στις ομάδες της #ΕΜΑΚ και της #ΕΜΟΔΕ για τις δύσκολες αλλά επιτυχημένες διασώσεις των τελευταίων ωρών.



Με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό απεγκλώβισαν τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα, μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της… pic.twitter.com/JUjRsISj5e — GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) August 16, 2025

Επιχειρήσεις διάσωσης σε όλη τη χώρα

Στο μήνυμά του, ο υπουργός ανέδειξε τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των σωστικών δυνάμεων, οι οποίες:

Απεγκλώβισαν τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα

Μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της Σαμοθράκης

Διέσωσαν έναν άνδρα στους καταρράκτες της Νέδας

Συνόδευσαν με ασφάλεια μια 16χρονη Γαλλίδα στην Αμοργό

«Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους»

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανάρτησε και σχετικό βίντεο από τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, τονίζοντας ότι η δράση τους αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης και επαγγελματισμού. «Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

