Νέα δεδομένα μετά τη συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Ολοένα και πιο συγκεκριμένος και στοχευμένος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εκφράζεται για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα. Αυτό έγινε ακόμη πιο σαφές από τη συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια.



Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στις αναφορές του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φροντίζοντας μέσα από την κριτική του να επιμένει στην άποψή του ότι υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί μια συνολικά πιο φιλολαϊκή πολιτική, την οποία όμως συνειδητά δεν επιλέγει η σημερινή κυβέρνηση.



Φροντίζει δηλαδή να παρουσιάζει μια πολιτική προοπτική, απαντώντας σε όσους θεωρούν ότι η πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα οδηγείται σε αδιέξοδο.



Ωστόσο, εκτός από την κριτική που άσκησε στη σημερινή κυβέρνηση, τα πιο «ηχηρά» σημεία της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού, βρίσκονταν... στο τέλος της.



Συγκεκριμένα, τα όσα είπε για τη «μετά-Τσίπρα εποχή» του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο διττός τρόπος με τον οποίο απάντησε στο αν προτίθεται να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα, αποτελούν από το βράδυ της Πέμπτης αντικείμενο έντονων συζητήσεων, πολιτικών διεργασιών και αναλύσεων.



Αναφορικά με την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την ταραχώδη πορεία που ακολούθησε το κόμμα μέχρι να φτάσει στη σημερινή του οριοθετημένη κατάσταση, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε ότι «ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου». Όπως είπε, αποχώρησε από την προεδρία του κόμματος «επειδή δεν πρόταξα το προσωπικό μου συμφέρον. Θεώρησα ότι έπρεπε να δοθεί μια ώθηση, αρχής γενομένης από μία αλλαγή στην ηγεσία».



Από εκεί και πέρα, ο κ. Τσίπρας δεν φάνηκε να διαχωρίζει την περίοδο Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτή του Σωκράτη Φάμελλου, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι, ενδεχομένως για διαφορετικούς λόγους, να μην είναι ικανοποιημένος από καμία από τις δύο προεδρίες. Αντιθέτως, μετά τη φράση του ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του, προχώρησε σε μια γενικευμένη κριτική που αφορούσε την Αριστερά τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι «πρέπει να βρει ξανά τον προσανατολισμό της και να εμπνεύσει εκ νέου τους πολίτες, διότι σήμερα το σχέδιό μας για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, σε έναν κόσμο όπου οι ανισότητες διευρύνονται και η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος».



Οι συγκεκριμένες αναφορές αποκτούν ακόμη περισσότερη αξία από τα όσα είπε ακολούθως στη συνέντευξή του, καθώς φάνηκε ότι η κριτική του δεν αποτελούσε μια αποστασιωποιημένη παρατήρηση.



Ο πρώην πρωθυπουργός επιβεβαίωσε αρχικά τις πληροφορίες που θέλουν την πρώτη προτεραιότητά του να μην είναι η δημιουργία κόμματος, αλλά η συγγραφή και η έκδοση του πολυαναμενόμενου βιβλίου του. Ωστόσο, ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία η επιρρηματική φράση «προς το παρόν» που χρησιμοποιεί στην απάντησή του και η οποία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, σύντομα, η προτεραιότητά του να είναι κάποια άλλη. «Προς το παρόν, γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο», είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας στο ερώτημα αν σκοπεύει να σχηματίσει νέο κόμμα.



Η τελευταία ερώτηση πάντως, «έβγαλε» και την είδηση της χθεσινής βραδιάς. Στο ερώτημα «αλλά σας λείπει η εξουσία;», ο Αλέξης Τσίπρας δεν έμεινε στο πρώτο μέρος της απάντησής του που ήταν «όχι, ποτέ δεν διψούσα για εξουσία». Αντιθέτως, με τη φράση που ακολούθησε, ότι δηλαδή δεν διψούσε ποτέ για εξουσία, «αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους» άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή, ξεκαθαρίζοντας με μεγάλη σαφήνεια, ότι η θέση του ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν καλύπτει τις πολιτικές του ανάγκες.



Σε κάθε περίπτωση, τα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη επιβεβαίωσαν σειρά πληροφοριών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις προθέσεις του, όπως ότι το λεγόμενο «rebranding» δε θα οδηγήσει σε μια «αποκήρυξη» της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι αντιθέτως θα επιχειρήσει να την υπερασπιστεί και να την τοποθετήσει σε νέα βάση ως θεμελειακό στοιχείο της εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε εμμέσως η πληροφορία ότι η όποια ενδεχόμενη ανακοίνωση κάποιας πολιτικής πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα δε θα γίνει πρωτού εκδοθεί και κυκλοφορήσει το βιβλίο του, κάτι το οποίο θα συμβεί στο τέλος του 2025, δηλαδή σε περίπου τρεις μήνες.



Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο ίδιος, «σε αντίθεση με πολλούς άλλους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν όλοι στις διαπραγματεύσεις, δεν μίλησα για αυτή τη δραματική περίοδο για την Ελλάδα, αν και ήμουν ο κύριος πρωταγωνιστής της. Γι' αυτό και γράφω ένα βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους. Μετά από δέκα χρόνια, ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να καταρρίψω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015».

