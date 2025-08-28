Χατζηδάκης: Η προτεραιότητα της κυβέρνησης για τη Μακεδονία και τη Θράκη φαίνεται στην πράξη

Ευρεία σύσκεψη με βουλευτές, την Περιφερειάρχη και 38 δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας είχε χθες στη Θεσσαλονίκη κλιμάκιο της Κυβέρνησης, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη.

«Είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η Μακεδονία και η Θράκη. Όχι μόνο για λόγους εθνικούς, αλλά και για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς. Και αυτό δεν είναι απλά και μόνο μια διακήρυξη της κυβέρνησης. Σε περιφερειακό επίπεδο εκτελούνται μία σειρά από σημαντικά έργα: Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι δοκιμές των συρμών για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά και μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026 το έργο αυτό θα παραδοθεί. Επιπλέον, τα έργα στο flyover προχωρούν νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Παράλληλα, το ένα από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της πόλης κατασκευάζεται ήδη και για το άλλο επίσης έχουν προχωρήσει οι αδειοδοτήσεις», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης στην αρχή της τοποθέτησής του.

Απαντώντας σε συγκεκριμένα ζητήματα που έθεσαν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας:

- Για τη μεταρρύθμιση στις Πολεοδομίες, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε «η κυβέρνηση προετοιμάζει μια σφαιρική λύση, με βάση την οποία οι Δήμοι θα διατηρήσουν τις αρμοδιότητες εκείνες που έχουν πράγματι προστιθέμενη αξία για αυτούς, όπως η ρυμοτομία και ο τοπικός πολεοδομικός σχεδιασμός. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, διαφανής και αποτελεσματικός ελεγκτικός μηχανισμός, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προκειμένου οι πολίτες τελικά να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι και με εμάς και με εσάς».

- Για το Εθνικό Σχέδιο Υδάτων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αφού πρώτα ξεκαθάρισε ότι το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο και προσιτό αγαθό, επισήμανε: «Παρά τα έργα που έχουν γίνει όλα τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ολιστικά, με έναν σύγχρονο σχεδιασμό και με οικονομίες κλίμακος. Θα ήταν μυωπική αντίληψη της κυβέρνησης, αν τα αγνοούσε όλα αυτά και περίμενε την εξ ύψους παρηγορία. Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει μια πιο συντονισμένη προσπάθεια, που θα επιταχύνει τις επενδύσεις και θα διασφαλίζει οικονομίες κλίμακος κατά την εκτέλεσή του».

- Για την τρέχουσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης των αγροτών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι, με βάση πρόσφατο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κυβέρνηση, χωρίς τη δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή ενισχύσεων. Η παράταση δε που αποφασίστηκε να δοθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου αφορά αποκλειστικά στη συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις αιτήσεις, οι οποίες θα έχουν υποβληθεί έως τις 29 Αυγούστου.

- Για το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τρόπους για να ενισχυθεί ο ρόλος των Δήμων σε αυτό, ενώ τόνισε ότι πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το ίδιο πρόγραμμα θα γίνουν σύντομα από την κυβέρνηση.

- Για τον Δυτικό Προαστιακό Θεσσαλονίκης, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι «πρόκειται για ένα αναγκαίο έργο, το οποίο το οφείλουμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Να προχωρήσει, λοιπόν, ένα τέτοιο έργο, το οποίο θα προτεραιοποιηθεί από την κυβέρνηση». Και συμπλήρωσε ότι σήμερα στις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς θα συζητηθεί το ζήτημα πιο διεξοδικά.

Σύσκεψη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με τους Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας στο φουαγιέ του κτιρίου Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, 27 Αυγούστου 2025. SOOC

Ποιοι συμμετείχαν

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας, Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Φάνης Παππάς, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας.

Συμμετείχαν ακόμα ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, οι συντονιστές του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκης, Γιάννης Παπαγεωργίου και Έλενα Σώκου, ο πρόεδρος της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακείμοβιτς