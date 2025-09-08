Άδωνις Γεωργιάδης: Τι απαντά για το νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Ανάστατωση προκάλεσε το νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή, που έλαβε χώρα στην Ευρωκλινική.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε θάλαμο νοσηλείας, όπου δύο ασθενείς δέχονταν ταυτόχρονα θεραπείες, όταν η νοσηλεύτρια χορήγησε κατά λάθος στον έναν αίμα που δεν προοριζόταν για τον ίδιο.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Μετά το σοκαριστικό περιστατικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε ανάρτηση στο «X», με τον υπουργό Υγείας να τονίζει ότι μετά από αυτό το περιστατικό το ΕΣΥ θα αυστηροποιήσει όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.

«Εύχομαι περαστικά στον ασθενή που έλαβε την λάθος μετάγγιση αίματος σήμερα στην "Ευρωκλινική". Όπως θυμάστε, όταν είχε συμβεί το παρόμοιο περισταστικό στο Τζάνειο, είχα πει ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε το ΕΣΥ για αυτό και ότι δυστυχώς αυτά είναι περιστατικά που μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα Νοσοκομεία. Το επισημαίνω διότι τότε είχαν βρει διάφοροι την ευκαιρία να κάνουν φτηνή, λαϊκίστικη αντιπολίτευση πάνω σε ένα, τραγικό, ανθρώπινο όμως λάθος. Εμείς στο ΕΣΥ μετά από αυτό αυστηροποιήσαμε όλα μας τα σχετικά πρωτόκολλα.», έγραψε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

