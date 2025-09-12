Φάμελλος: «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και έτσι πρέπει να παραμείνει»

Η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ εξελίχθηκε όπως όλοι ανέμεναν, δηλαδή με τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων να αφορά τις πολιτικές βλέψεις του Αλέξη Τσίπρα και τη θέση του πρώην πρωθυπουργού εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, παρά τον σχεδόν μονοθεματικό χαρακτήρα που έλαβε η συνέντευξη Τύπου, αναδείχτηκε ταυτόχρονα και η ιδιαίτερη αγωνία του προέδρου του κόμματος για τα ζητήματα του περιβάλλοντος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας στις λιγοστές ερωτήσεις που δεν αφορούσαν τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για προώθηση ιδιωτικοποιήσεων και πολιτικών που, όπως είπε, στρέφονται κατά του δημοσίου συμφέροντος.

Νερό: «Δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις της, σχεδιάζει ιδιωτικοποίηση του νερού. Υπενθύμισε ότι ο κ. Χατζηδάκης είχε καθυστερήσει την εφαρμογή αποφάσεων του ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ, ενώ μετά τις καταστροφές στη Θεσσαλία ιδρύθηκε ο ΟΔΥΘ Α.Ε., μια ιδιωτική εταιρεία που –όπως είπε– «ιδιωτικοποιεί το νερό άρδευσης». Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, η κυβέρνηση στοχεύει στη συγχώνευση και ιδιωτικοποίηση των ΔΕΥΑ, ακόμα και σε πανελλαδικό φορέα.

«Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και έτσι πρέπει να παραμείνει», τόνισε, καλώντας σε πανελλαδική κοινωνική κινητοποίηση, όπως το δημοψήφισμα «Σώστε το νερό» στη Θεσσαλονίκη το 2014.

Περιβάλλον και προστατευόμενες περιοχές

Ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε σκληρή κριτική στην κατάργηση των φορέων διαχείρισης περιβάλλοντος από την κυβέρνηση, λέγοντας ότι αποδυναμώθηκε η τοπική προστασία οικοσυστημάτων, όπως στον Όλυμπο.

Ζήτησε ολοκλήρωση των μελετών για τις περιοχές Natura 2000 και αναστολή όλων των αδειών έργων σε αυτές, όχι μόνο για ΑΠΕ.

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κωστή Χατζηδάκη ότι, αντί για έναν οργανωμένο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ, προώθησαν μια «λογική υπερθέρμανσης και ανεξέλεγκτης αδειοδότησης», αποκλείοντας ενεργειακές κοινότητες προς όφελος εργολάβων και ξένων εταιρειών

Τόνισε ότι η πράσινη ενέργεια πρέπει να προχωρήσει «προς όφελος της κοινωνίας, όχι της κερδοσκοπίας των καρτέλ». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προωθήσει πολιτικές για συμμετοχή πολιτών, δήμων και αγροτών στην αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ενέργειας.

Αναφερόμενος στις εξορύξεις, σημείωσε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσει αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και «έβαλε φρένο» σε ανεξέλεγκτα σχέδια, λόγω αμφιβολιών για τη βιωσιμότητά τους. Αντίθετα, κατηγόρησε τη σημερινή κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί επί χρόνια ανενεργές άδειες απλώς για επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Πολιτική προστασία και αποκατάσταση

Τέλος, επεσήμανε ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται σε εκκενώσεις, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει την αποκατάσταση ζωής, κοινωνίας και περιβάλλοντος μετά από φυσικές καταστροφές, με ειδικά σχέδια στήριξης των πληγεισών περιοχών