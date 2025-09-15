Μετά τις εκλογές τα σχέδια για την ίδρυση υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας

Μιλώντας στο Bio3 Forum 2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, τονίζοντας τη σημασία της στρατηγικής ενίσχυσης αυτών των τομέων, οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι μία από τις ιδέες εξετάζονται «είναι πώς να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο κέντρο έρευνας που θα συντονίζει τις προσπάθειες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Μία λύση που βάζω για πρώτη φορά στον δημόσιο διάλογο, είναι να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο έρευνας και καινοτομίας», σε συζήτηση με τον Δρ. Νίκο Κυρπίδη, συνιδρυτή του οργανισμού BioInnovation Greece.

Σήμερα (15/09), κυβερνητικές πηγές διευκρίνισαν ότι «η προαναγγελία του πρωθυπουργού για την ίδρυση υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη, αφορά το χρόνο μετά τις επόμενες εκλογές».

Όσον αφορά τα μηνύματα της συνομιλίας των δύο ανδρών, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τους νέους οι οποίοι τελειώνουν τις σπουδές τους, αναφέροντας ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες επενδύουν στην Ελλάδα, καθώς έχει καταφέρει η χώρα μας να προσελκύσει αρκετές επενδύσεις και να φτιάξει ένα πρόσφορο έδαφος για τους νέους οι οποίοι θέλουν να εργαστούν πάνω σε αυτούς τους τομείς.

Τέλος, ο Δρ. Νίκος Κυρπίδης ανέφερε τα τρία «κλειδιά» για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα: Ενίσχυση της έρευνας, δημιουργία συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η προσέλκυση επενδύσεων. Στόχος είναι η χώρα να μετασχηματιστεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην καινοτομία, με επίκεντρο τη βιοτεχνολογία και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η ταχέως εξελισσόμενη βιομηχανία.