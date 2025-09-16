Συνάντηση Μητσοτάκη με την Εκκλησία της Κρήτης - Τι συζητήθηκε

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Η συνεργασία κυβέρνησης - Εκκλησίας της Κρήτης τέθηκε επί τάπητος στη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία των Ιεραρχών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την Κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης

