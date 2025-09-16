Συνάντηση Μητσοτάκη με την Εκκλησία της Κρήτης - Τι συζητήθηκε

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα

Newsbomb

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025. 

Eurokinissi
Η συνεργασία κυβέρνησης - Εκκλησίας της Κρήτης τέθηκε επί τάπητος στη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία των Ιεραρχών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την Κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης

