Συνάντηση Μητσοτάκη με την Εκκλησία της Κρήτης - Τι συζητήθηκε
Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα
Η συνεργασία κυβέρνησης - Εκκλησίας της Κρήτης τέθηκε επί τάπητος στη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία των Ιεραρχών.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την Κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης
