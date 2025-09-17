Άννα Διαμαντοπούλου για Λοβέρδο: Να δώσει πολιτικές εξηγήσεις για την προσχώρηση στη ΝΔ

Να δώσει πολιτικές εξηγήσεις για την απόφαση προσχώρησής του στη Νέα Δημοκρατία, ζητά από τον Ανδρέα Λοβέρδο η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η απόφασή του να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία ενόχλησε ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, διότι πρόκειται για ένα στέλεχος που ήταν δύο φορές υποψήφιο για την προεδρία του κόμματος, είπε ακόμη σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στον Σκάι η Άννα Διαμαντοπούλου. Αν και ο κύριος Λοβέρδος έχει αποχωρήσει εδώ και δύο χρόνια από το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουμε μάθει τους πολιτικούς λόγους που τον οδήγησαν εκεί, ενώ παραμένει αδημοσίευτη η επιστολή παραίτησής του από το κόμμα, επισήμανε. Ίσως τώρα είναι η ώρα να δημοσιευθεί η επιστολή αυτή, πρόσθεσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Επιχειρώντας να εξηγήσει τη σφοδρότητα της ανακοίνωσης όπου το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει την απόφαση Λοβέρδου μιλώντας για «εξαργύρωση», η Άννα Διαμαντοπούλου επέμεινε: Ήταν ένας άνθρωπος που διεκδίκησε δύο φορές την προεδρία και μάλιστα ήταν μία πολύ σοβαρή υποψηφιότητα – είχε πάρει 25%, δηλαδή το ένα τέταρτο των ψηφοφόρων τον είχε επιλέξει για την αρχηγία του κόμματος, τόνισε.

Ο κόσμος που τον υποστήριξε νιώθει προδομένος, συνέχισε η Άννα Διαμαντοπούλου, διότι ο κύριος Λοβέρδος δεν έχει δώσει πειστικές πολιτικές εξηγήσεις για την απόφασή του να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία – κάτι που, όπως επισήμανε, οφείλει να κάνει.

