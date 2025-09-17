Χαρδαλιάς σε αντιπεριφερειάρχες: «Είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες»

Την πρώτη του τακτική σύσκεψη με τους νέους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, λίγες μόλις ημέρες μετά τις αλλαγές στο διοικητικό σχήμα που υλοποιήθηκαν με τη συμπλήρωση του πρώτου εικοσάμηνου στη θητεία της παρούσας Αρχής, στέλνοντας σαφές μήνυμα ευθύνης, προσήλωσης και συλλογικής προσπάθειας.

«Εκεί έξω υπάρχει κόσμος που ταλαιπωρείται και παλεύει καθημερινά με το αυτονόητο. Δικό μας καθήκον είναι να τους υπηρετούμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους, να τους κοιτάμε στα μάτια και να καταλαβαίνουν πως κάνουμε γι’ αυτούς ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θέλω να μείνετε συγκροτημένοι και σεμνοί. Ο καθένας σας έχει διαγράψει τη δική του πορεία, αλλά η Ιστορία γράφεται από τις ομάδες.

Όλοι μας είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Δεν αποτελεί καταξίωση ο θεσμικός ρόλος που αναλαμβάνετε· καταξίωση είναι το να γίνεστε συνεχώς χρήσιμοι και να κερδίζετε τον σεβασμό στις γειτονιές που περπατάτε και εποπτεύετε. Το εάν εν τέλει θα είστε επιτυχημένοι ή όχι, θα το αναδείξουν τα χαμόγελα των ανθρώπων γύρω σας», είπε.

Συνέστησε επίσης στους παριστάμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον δημόσιο λόγο τους. «Αυτό που επιθυμώ είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά και να παραμένουμε ανθρώπινοι και προσγειωμένοι, να έχουμε κοινωνική ευθύνη. Η Περιφέρεια Αττικής δεν αποτελεί πεδίο προσωπικής προβολής, αλλά εργαλείο βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη».

Παράλληλα, κάλεσε τους νέους Αντιπεριφερειάρχες να διακατέχονται από διάθεση συνεργασίας και συνέχειας: «Θέλω να συμβουλεύεστε τους προκατόχους σας, να αξιοποιήσετε την εμπειρία τους. Λειτουργήστε με αλληλεγγύη και ενότητα. Μόνο έτσι θα πετύχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Οφείλουμε να μετατρέψουμε την Αττική σε μια σύγχρονη, λειτουργική, ασφαλή και βιώσιμη μητροπολιτική Περιφέρεια».

Και πρόσθεσε: «Καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας 280+1 μεγάλα έργα που θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια την εικόνα του Λεκανοπεδίου, με κορυφαίο το μητροπολιτικό πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό όρμο, αλλά και όλα όσα αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία. Πρέπει να μεριμνούμε ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, να υπάρχει συνέπεια, διαφάνεια και λογοδοσία έναντι των πολιτών που μας εμπιστεύτηκαν».

Τέλος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής δηλώνοντας πως: «Στόχος μας δεν είναι οι εξαγγελίες, αλλά τα απτά αποτελέσματα. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ότι η Περιφέρεια βρίσκεται δίπλα τους, ότι τους ακούμε και τους σεβόμαστε.

Όχι με λόγια, αλλά με έργα.

Με πιο ασφαλείς δρόμους, με καθαρότερες γειτονιές, με καλύτερες μετακινήσεις, με μεγαλύτερη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου, με καλύτερη καθημερινότητα για όλους. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία. Να κάνουμε την Αττική πρότυπο ευρωπαϊκής μητροπολιτικής Περιφέρειας. Το μπορούμε, γιατί έχουμε σχέδιο, αποφασιστικότητα και πίστη σε ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Αττικής. Η επιτυχία μας θα είναι η συλλογική νίκη όλων των πολιτών».

Εκτός από τους θεματικούς και χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στη σύσκεψη μετείχαν η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Σελίμης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς και ο αναπληρωτής Διευθυντής, Δημήτρης Ταραζώνας.