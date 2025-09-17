Χαρδαλιάς σε αντιπεριφερειάρχες: «Είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες»

Ο περιφερειάρχης έθεσε τις βασικές προτεραιότητες για το νέο διοικητικό σχήμα, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας, την υλοποίηση των μεγάλων έργων στην Αττική και τη διαφάνεια

Newsbomb

Χαρδαλιάς σε αντιπεριφερειάρχες: «Είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη του τακτική σύσκεψη με τους νέους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, λίγες μόλις ημέρες μετά τις αλλαγές στο διοικητικό σχήμα που υλοποιήθηκαν με τη συμπλήρωση του πρώτου εικοσάμηνου στη θητεία της παρούσας Αρχής, στέλνοντας σαφές μήνυμα ευθύνης, προσήλωσης και συλλογικής προσπάθειας.

img6641.jpg

«Εκεί έξω υπάρχει κόσμος που ταλαιπωρείται και παλεύει καθημερινά με το αυτονόητο. Δικό μας καθήκον είναι να τους υπηρετούμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους, να τους κοιτάμε στα μάτια και να καταλαβαίνουν πως κάνουμε γι’ αυτούς ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θέλω να μείνετε συγκροτημένοι και σεμνοί. Ο καθένας σας έχει διαγράψει τη δική του πορεία, αλλά η Ιστορία γράφεται από τις ομάδες.

Όλοι μας είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Δεν αποτελεί καταξίωση ο θεσμικός ρόλος που αναλαμβάνετε· καταξίωση είναι το να γίνεστε συνεχώς χρήσιμοι και να κερδίζετε τον σεβασμό στις γειτονιές που περπατάτε και εποπτεύετε. Το εάν εν τέλει θα είστε επιτυχημένοι ή όχι, θα το αναδείξουν τα χαμόγελα των ανθρώπων γύρω σας», είπε.

img6630.jpg

Συνέστησε επίσης στους παριστάμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον δημόσιο λόγο τους. «Αυτό που επιθυμώ είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά και να παραμένουμε ανθρώπινοι και προσγειωμένοι, να έχουμε κοινωνική ευθύνη. Η Περιφέρεια Αττικής δεν αποτελεί πεδίο προσωπικής προβολής, αλλά εργαλείο βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη».

Παράλληλα, κάλεσε τους νέους Αντιπεριφερειάρχες να διακατέχονται από διάθεση συνεργασίας και συνέχειας: «Θέλω να συμβουλεύεστε τους προκατόχους σας, να αξιοποιήσετε την εμπειρία τους. Λειτουργήστε με αλληλεγγύη και ενότητα. Μόνο έτσι θα πετύχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Οφείλουμε να μετατρέψουμε την Αττική σε μια σύγχρονη, λειτουργική, ασφαλή και βιώσιμη μητροπολιτική Περιφέρεια».

Και πρόσθεσε: «Καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας 280+1 μεγάλα έργα που θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια την εικόνα του Λεκανοπεδίου, με κορυφαίο το μητροπολιτικό πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό όρμο, αλλά και όλα όσα αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία. Πρέπει να μεριμνούμε ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, να υπάρχει συνέπεια, διαφάνεια και λογοδοσία έναντι των πολιτών που μας εμπιστεύτηκαν».

img6629.jpg

Τέλος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής δηλώνοντας πως: «Στόχος μας δεν είναι οι εξαγγελίες, αλλά τα απτά αποτελέσματα. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ότι η Περιφέρεια βρίσκεται δίπλα τους, ότι τους ακούμε και τους σεβόμαστε.

Όχι με λόγια, αλλά με έργα.

Με πιο ασφαλείς δρόμους, με καθαρότερες γειτονιές, με καλύτερες μετακινήσεις, με μεγαλύτερη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου, με καλύτερη καθημερινότητα για όλους. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία. Να κάνουμε την Αττική πρότυπο ευρωπαϊκής μητροπολιτικής Περιφέρειας. Το μπορούμε, γιατί έχουμε σχέδιο, αποφασιστικότητα και πίστη σε ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Αττικής. Η επιτυχία μας θα είναι η συλλογική νίκη όλων των πολιτών».

Εκτός από τους θεματικούς και χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στη σύσκεψη μετείχαν η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Σελίμης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς και ο αναπληρωτής Διευθυντής, Δημήτρης Ταραζώνας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:04ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε η σύζυγός του - «Η πρώτη φορά που ο μπαμπάς γνώρισε τη μαμά»

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

11:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπόνηση στην John Cain Arena πριν την Παρτιζάν

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Associated Press: Η δολοφονία Κερκ, ο «καρκίνος» των social media, η ρητορική του μίσους και ο... αλγόριθμος

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

11:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρέλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Κουγιουμτσίδη - Τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς στους νέους αντιπεριφερειάρχες: «Όλοι μας είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες»

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης για τις φοροαπαλλαγές νέων μέχρι 30 ετών: Ωφελούνται 260.000 άτομα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

11:13ΥΓΕΙΑ

Ιατρική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη: Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που μένει έγκυος με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για βιασμό – Απαγορεύεται κάθε επικοινωνία μαζί της

10:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαμαντίδης και Παπαλουκάς στο Εurobasket: Οι viral αντιδράσεις τους στα καλάθια της Εθνικής

10:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι Ρογκαβόπουλος και Γκραντ ετοίμασαν τα πιο… Παναθηναϊκά σουβλάκια στον κόσμο!

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

10:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ξεκινά η διαδικασία για το ελληνικό τραγούδι – Τι θα δούμε στην ΕΡΤ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό VW Golf μπαίνει σε αναμονή λόγω περικοπών

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Mαντλίν Μακάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Οικιακή βοηθός στη Γλυφάδα νάρκωσε τον εργοδότη της και τον έκλεψε

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

09:11ΕΘΝΙΚΑ

Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ