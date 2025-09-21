Βουλή: Αγώνας δρόμου για να ψηφιστούν εντός Οκτωβρίου οι φοροαπαλλαγές της ΔΕΘ

Εξελίξεις εντός και εκτός του κτηρίου της Βουλής

Αντώνης Ρηγόπουλος

Βουλή: Αγώνας δρόμου για να ψηφιστούν εντός Οκτωβρίου οι φοροαπαλλαγές της ΔΕΘ
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
Ιδιαίτερο βάρος φαίνεται πως δίνει η κυβέρνηση στην επίσπευση των διαδικασιών έτσι ώστε εντός Οκτωβρίου να είναι έτοιμο το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Ο λόγος δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι οι φοροαπαλλαγές θα ισχύσουν από την 1/1/2026, αλλά και το ότι το Μαξίμου ευελπιστεί ότι ένας ακόμη γύρος κάλυψης από τα ΜΜΕ των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Στόχος η ψήφισή του ακόμα και μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, ώστε οι διατάξεις να εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026.

Στο πακέτο, μεταξύ άλλων, θα περιληφθούν οι:

  • Νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους.
  • Οι αλλαγές στη φορολογία των ενοικίων.
  • Οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.
  • Η μείωση ΦΠΑ σε 20 ακριτικά νησιά στο 17% και 9%.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο η μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς το 2026 και η κατάργηση της το 2027 για τους συνταξιούχους να περιληφθεί σε άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Συνεχίζεται η Εξεταστική

Ταυτόχρονα, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην Εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα συνεχίσει τις εργασίες της, μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση που προηγήθηκε κατά την τελευταία εβδομάδα.

Μάλιστα την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται να περάσουν την πόρτα της Εξεταστικής και οι πρώτοι μάρτυρες της υπόθεσης. Πρόκειται για τον νυν πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος της ΑΑΔΕ Ιωάννη Καββαδά, και τον τέως επικεφαλής του Οργανισμού, Νίκο Σαλάτα.

Οι συνεδριάσεις συνεχίζονται εν μέσω ιδιαίτερης έντασης, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβερνητική παράταξη ότι μεθοδεύει μια «συγκάλυψη», την οποία προσομοιάζουν με τη στάση που τήρησε η κυβέρνηση στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, λόγω της άρνησης της πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κλήση συγκεκριμένων μαρτύρων όπως του υφ. Παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και των προσώπων που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα προσωνύμια «Φραπές» και «Χασάπης».

Αυξάνει την πίεση η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Πάντως δεν είναι μόνο τα όσα συμβαίνουν εντός του κτηρίου της Βουλής σημαντικά, καθώς τις τελευταίες ημέρες, ένας από τους γονείς των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι, πραγματοποιεί απεργία πείνας μπροστά στο κτήριο της Βουλής με αίτημα να του επιτραπεί από τη Δικαιοσύνη η εκταφή του γιου του.

Μιλώντας στο newsbomb.gr και την Αναστασία-Βασιλική Γκολέμη, ο κ. Ρούτσι είχε πει ότι ότι «δεν υπάρχει δικαιοσύνη», ότι έχει υποσχεθεί στον γιο του πως θα παλέψει «μέχρι τέλους για όλα τα παιδιά και για τα 57 παιδιά» και επανέλαβε το αίτημα για εκταφή, υπογραμμίζοντας πως εκείνος και οι οικογένειες των υπολοίπων θυμάτων έχουν υποβάλει το αίτημα επανειλημμένα αλλά αυτό απορρίπτεται, προκαλώντας του ερωτήματα για το τι «κρύβεται».

Το ζήτημα πάντως έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, οι οποίες προκαλούν ανησυχία στην κυβέρνηση, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα την θέτει ξανά σε θέση άμυνας. Συγκεκριμένα, την ίδια στιγμή που στελέχη της αντιπολίτευσης επισκέπτονται τον κ. Ρούτσι και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στο αίτημά του, και που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι το θέμα «νομικά δεν είναι αρμοδιότητα ούτε της κυβέρνησης, ούτε της Βουλής ούτε του Προέδρου της Δημοκρατίας», μια απροσδόκητη παρέμβαση προκάλεσε πολιτική αναταραχή.

Πρόκειται για την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με ανάρτησή του χαρακτηρίζει «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», το να μπορούν οι γονείς «να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

Η παρέμβαση Σαμαρά περιέπλεξε το ζήτημα για την κυβέρνηση, η οποία επουδενί δε θα ήθελε να δει το θέμα των Τεμπών να αναθερμένεται για έναν τόσο σοβαρό και μακάβριο λόγο.

