Μαρινάκης: Αυτά που ακόμη ζητά η Τουρκία από τις ΗΠΑ, η Ελλάδα τα έχει ήδη εξασφαλίσει

Αυτά που ακόμη ζητά η Τουρκία από τις ΗΠΑ, η Ελλάδα τα έχει ήδη εξασφαλίσει, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το πρωί της Παρασκευής, σχολιάζοντας την χθεσινή συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα τόνισε ιδιαίτερα το ότι προκειμένου να κάνει τις παραχωρήσεις αυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε στην Τουρκία πολύ συγκεκριμένους, αυστηρούς όρους, οι οποίοι δεν εκπληρώνονται εύκολα και απλά, όπως τόνισε. «Αυτά που ζητά η Τουρκία, και στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε πολύ συγκεκριμένους όρους, που δεν είναι ένας απλός όρος, αύριο το πρωί να πάρεις ένα τηλέφωνο – είναι ένας πολύ συγκεκριμένος όρος, η Ελλάδα τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019, τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα», είπε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο του Σκάι.

Έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν κάνει ότι δεν ακούει. Για να πάρει οτιδήποτε η Τουρκία πρέπει να έχουμε άρση του casus belli, επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως κάποιοι προσπαθούν να υποστηρίξουν το αφήγημα της ενδοτικότητας και της υποχωρητικότητας, σε μια περίοδο στην οποία αθροιστικά η ελληνική εξωτερική πολιτική είχε αποτελέσματα, τα οποία δεν είχε τα τελευταία δέκα χρόνια. «Δεν θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι», είπε και πρόσθεσε πως ο διάλογος με την Τουρκία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της: «Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος», είπε χαρακτηριστικά.