Συλλήψεις για αυτοσχέδιους αγώνες: Ποινική αντιμετώπιση για επικίνδυνη οδήγηση

Ο υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τη σύλληψη 4 οδηγών για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας, σε ανάρτησή του σημειώνει χαρακτηριστικά πως, «εδώ δεν πρόκειται απλώς για παραβάτες του ΚΟΚ. Πρόκειται για αντικοινωνική εγκληματική συμπεριφορά με ανθρώπινα θύματα. Τον λόγο έχει τώρα η ποινική αντιμετώπιση όσων νομίζουν ότι, το οδικό δίκτυο της πόλης είναι πίστα αγώνων για να εκτονώνουν τα απωθημένα τους».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Οι αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας με μηχανές μεγάλου κυβισμού δεν είναι παιχνίδι. Φαινόμενα, όπου οδηγοί οργανώνουν αυτοσχέδιους αγώνες, μέσω διαδικτυακών καλεσμάτων, αποτελούν μια άκρως επικίνδυνη πρακτική που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τόσο των ίδιων των οδηγών, όσο και των υπόλοιπων συμπολιτών μας.

Σήμερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, μετά από έλεγχο της Ο.Ε.Π.Τ.Α. συνέλαβε 4 οδηγούς, οι οποίοι, κινούνταν με ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι μηχανές κατασχέθηκαν και οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

«Οι ανοχές της κοινωνίας έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Η προσπάθειά μας να συνετιστούν, επίσης. Εδώ δεν πρόκειται απλώς για παραβάτες του ΚΟΚ. Πρόκειται για αντικοινωνική εγκληματική συμπεριφορά με ανθρώπινα θύματα. Τον λόγο έχει τώρα η ποινική αντιμετώπιση όσων νομίζουν ότι, το οδικό δίκτυο της πόλης είναι πίστα αγώνων για να εκτονώνουν τα απωθημένα τους».

Δείτε τις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία και αφορούν στη σύλληψη οδηγών δικύκλων μεγάλου κυβισμού για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, έπειτα από διαδικτυακό κάλεσμα, κινούμενοι με ταχύτητες άνω των 200χλμ/ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ύστερα από διερεύνηση περιστατικών μαζικής κίνησης δικύκλων, τα οποία συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε κλειστές ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενα στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων και ελιγμών εντυπωσιασμού, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-9-2025) στην περιοχή της Βαρυμπόμπης δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού να τελούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες).

Αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησε επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ. Εκεί συνελήφθησαν 4 ημεδαποί οδηγοί και το Α' Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση και για διατάραξη κοινής ησυχίας καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι 4 δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι 4 οδηγοί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.