Θεοδωρικάκος: «Απολύτως αναγκαία η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή»

Απαντώντας σε ερώτηση για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν πρόσφατα, εξήγησε ότι η μία αλυσίδα παραβίασε το πλαφόν στο όριο μικτού κέρδους που είχε θεσπιστεί την περίοδο της πανδημίας και η δεύτερη τον κώδικα δεοντολογίας ο οποίος είχε συμφωνηθεί με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων και ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει υποτροπή

Θεοδωρικάκος: «Απολύτως αναγκαία η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή»

Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος

"Έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών γίνονταν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται, δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται πάντα για το δημόσιο συμφέρον, ώστε να υπάρχει το αίσθημα δικαίου σε όλη την κοινωνία. Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν βασικές αρχές μας και έμπρακτη προτεραιότητα. Μόνο έτσι οικοδομούμε εμπιστοσύνη με τους πολίτες” τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο MEGA και τους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν πρόσφατα, εξήγησε ότι η μία αλυσίδα παραβίασε το πλαφόν στο όριο μικτού κέρδους που είχε θεσπιστεί την περίοδο της πανδημίας και η δεύτερη τον κώδικα δεοντολογίας ο οποίος είχε συμφωνηθεί με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων και ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει υποτροπή. “Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν επιχειρηματία, οι έλεγχοι συνεχίζονται”, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

“Μετά τα πρόστιμα άλλος λέει μπράβο, άλλος λέει κακώς, το πιο απλό ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους και επέβαλαν τα πρόστιμα χάνεται, λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης” προσέθεσε και αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρού καταναλωτικού κινήματος, αλλά και στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην οποία συνενώνονται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. “Ο Διοικητής θα έχει 5ετή θητεία, άρα δεν θα εξαρτάται από τους πολιτικούς κύκλους, με 300 νέους ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία”, επισήμανε.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε στη συνέχεια ότι υπάρχει μια διαρκής μάχη και ασκούνται πιέσεις μέσα από συνεχείς ελέγχους και επικοινωνία με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Ανέφερε βέβαια την ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, καθώς “όσο παράγουμε λιγότερο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ελεγχθούν οι τιμές. Όπως για παράδειγμα στο μοσχαρίσιο κρέας, όπου καταναλώνουμε 160.000 τόνους τον χρόνο και παράγουμε λιγότερο από 40.000”.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις ανακτήσεις των ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια που δεν έγιναν. “Ήδη έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ αποφάσεις 80 εκατ. ευρώ, εισπράττονται και μπαίνουν στα δημόσια ταμεία, επιστρέφουν στην κοινωνία”, υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ανάγκη διεύρυνση της ΝΔ απάντησε πως “η ΝΔ είναι η παράταξη που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από την πορεία και τη διαδρομή τους”. “Πιστεύω στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας, τον πατριωτισμό, την ελευθερία και την αλληλεγγύη, όσοι το σέβονται αυτό μπορούν να έρθουν μαζί μας στη ΝΔ, όπου και αν ήταν στο παρελθόν”, είπε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι παρά το τοξικό κλίμα των ημερών, όταν έρθει η ώρα των εκλογών “όλοι θα κληθούμε να αποφασίσουμε πάνω σε συγκεκριμένα διλήμματα και εκεί η ΝΔ θα έχει το πλεονέκτημα”.

Για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα ο κ. Σαμαράς απάντησε: “Ο κ. Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που δοκιμάζεται και είναι δύσκολοι οι σχολιασμοί. Είναι μία πολιτική προσωπικότητα που έχει παίξει έναν πολύ θετικό ρόλο, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, έβαλε πλάτη να κρατηθεί η Ελλάδα στην ευρωζώνη, στήριξε την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, όλοι αξίζει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να είμαστε όλοι μαζί στην παράταξή μας”.

Για το “κόμμα Τσίπρα” είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός βλέπει ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποτύχει και ότι είναι ένα πρόσωπο που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει ρόλο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση συνολικά.

“Μέχρι στιγμής όλοι μας γνωρίζουμε την κυρία Καρυστιανού μέσα από την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών και τον πόνο της μητέρας, αν κάνει κόμμα περνά στην πολιτική ζωή και θα κρίνεται ως πολιτικός για τις θέσεις της”, σχολίασε τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα που μιλούν για “κόμμα Καρυστιανού”.

