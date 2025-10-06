Χρήστος Γιαννούλης: Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα

Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο Action24, «κρατώ ως πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές».

Μάλιστα, στο ερώτημα αν ο Χρήστος Γιαννούλης θα ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στα επόμενα βήματά του, απαντά: «Δεν έθεσε καν ο ίδιος τέτοιο ζήτημα. Είναι το προοίμιο μιας απόφασής του για το πολιτικό του μέλλον. Δίνει και ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση.

Είμαι έτοιμος από την αρχή που μπήκα στην πολιτική να παραμερίσω κάθε προσωπικό συμφέρον για να υπηρετήσουμε ένα ευρύτερο καλό. Αυτό δεν σημαίνει προσχώρηση ή μη σε ένα κόμμα που ακόμη δεν έχει οριοθετήσει τα δεδομένα του ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας».

