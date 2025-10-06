Ζαχαριάδης: Στόχος μας είναι το κοινό ψηφοδέλτιο - Ο Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ως απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα, ερμήνευσε την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

Παρατήρησε ότι ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κόμμα, έκανε μια πολιτική κίνηση που διαχωρίζει τον εαυτό του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στο ACTION 24, ο κ. Ζαχαριάδης ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, είπε πως «δεν θα είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα».

Εκτίμησε πως οι δύο πορείες θα είναι παράλληλες και όχι αντιπαραθετικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών στον χώρο της κεντροαριστεράς και δημιουργίας συγκλίσεων με Νέα Αριστερά και διάλογο με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Κοτζιά. Προέταξε ότι η έμφασή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η συγκρότηση ενός πλειοψηφικού μπλοκ που να μπορέσει να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη.

Προσδιόρισε πως στόχος του κόμματος του είναι ενιαίο ψηφοδέλτιο, επισήμανε και προσέθεσε ότι ο Τσίπρας έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο. «Είμαστε ένα κόμμα της κυβερνώσας αριστεράς» σημείωσε.

Σε ερώτηση για τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως ήταν λάθος.

Επίσης, επανέλαβε το πολιτικό φλερτ με τη Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι έπρεπε ήδη να έχουν συναντηθούν.